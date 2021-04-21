Путин пообещал возмездие тем, кто перейдет красную черту в отношении России. А Зеленский уже давно ее перешел

Президент России Владимир Путин сегодня обратился с посланием Федеральному собранию. Там он очень жестко предостерег от попыток перейти по отношению к России «красную черту». Если какое-либо иностранное государство воспримет «добрые намерения» Москвы как слабость и решит «сжечь все мосты», то ответ России будет «ассиметричным, быстрым и жестким», заявил Путин.

Организаторы любых провокаций пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели«, «у нас хватит терпения, уверенности в своей правоте», добавил Путин.

О ком же так говорил Путин? Ответ очевиден. Главный адресат данного послания — тот, кого Путин не назвал, а именно — Зеленский.

Именно Зеленский давно перешел все красные черты по отношению к России. Он пошел в открытое наступление на близкого друга Путина Виктора Медведчука, он закрыл три оппозиционных телеканала. Накануне обращение Путина Зеленский записал очередной видосик, где пригласил Путина на Донбасс. На тот самый Донбасса, который обстреливается «в режиме перемирия». На тот Донбасса, куда Зеленский обещал принести мир, а принес ожидание большой войны из-за своей провальной политики.

Путин готов действовать. И будет действовать в ближайшее время. И видосики Зеленскому не помогут.