Сеть ОККО платит миллионы «медиа-вымогателю» Сергею Куюну за лоббизм и атаки на конкурентов, — СМИ

Сеть АЗС ОККО (принадлежит концерну «Галнафтогаз») ежегодно платит миллионы Сергею Куюну и связанным с ним юрлицам за лоббизм и медиа-атаки на конкурентов. Об этом сообщает Народная правда.

По данным издания, под видом аналитической деятельности Сергей Кюун и принадлежащая ему консалтинговая группа «А-95» целенаправленно продвигают интересы своего основного заказчика — ОККО — готовят заказные статьи, подтасовывают аналитику, манипулируют данными о ценах и качестве топлива. Об этом свидетельствует финансовые и налоговые данные, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Так, в 2019 году ОККО перевела КГ «А-95» 1,3 млн грн, в 2020 — 1,2 млн грн. Сотни тысяч гривен фирме Куюна и зарегистрированному им ФЛП переводит также связанная с ОККО Нефтегазовая ассоциация Украины. В среднем за год КГ «А-95» получает порядка 4,5 млн грн в год. Столько же поступает на счета ФЛП Сергея Куюна и его родного брата Артема, по совместительству заместителя главы КГ «А-95». Согласно налоговым декларациям, в 2019 году Сергей Куюн получил 4,6 млн грн, Артем Куюн — 4,9 млн грн. В 2020 году — 4,2 млн грн и 4,3 млн грн соответственно. Дополнительные 1 млн 60 тыс. грн в месяц группа «А-95» переводит на счет ФЛП Куюна за якобы «информационно-консультационные услуги». «На лицо классическая схема обналички денежных средств и оптимизации налогов, — говорится в материале. — На одной „аналитике“ таких денег не заработаешь. Очевидно, что это оплата за заказные статьи, лоббизм, травлю конкурентов, запросы в Кабмин, манипуляции с данными топливных рынков и прочие услуги, которые Куюн оказывает ОККО и другим заказчикам».

В частности, Сергей Куюн публично оправдывает искусственно завышенные цены на топливо на АЗС ОККО, а также уверяет, что компания не имеет отношения к финансированию российского терроризма в оккупированном Крыму, где под брендом ОККО вопреки санкциям продолжает работать сеть заправок. Кроме того, вместе с НАУ Куюн регулярно лоббируют через Кабмин проверки конкурирующих с ОККО сетей.

В собственности Сергея Куюна элитный автопарк: Volvo ХС90 (2017 г.в), Ford Ranger (2014 г.в), Citroen Picasso (2015 г.в), Audi A3 (2016 г.в). Вместе с братом они владеют частными домами в престижных коттеджных городках под Киевом.