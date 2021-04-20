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Дайджест > Заблокируют зарплату и пенсию: к должникам по коммуналке применят жесткие меры

Заблокируют зарплату и пенсию: к должникам по коммуналке применят жесткие меры

Автор: «Фраза»
20.04.21 01:04
446
Заблокируют зарплату и пенсию: к должникам по коммуналке применят жесткие меры

За долги по ЖКХ, кредитам и штрафам теперь будут блокировать счета, причем любые — от зарплатных до социальных, в частности пенсионных. Еще в феврале Минюст добился изменений в Правила раскрытия банковской тайны, и в итоге исполнители получили доступ ко всем счетам украинцев. По решению суда их будут арестовывать и принудительно списывать необходимую для погашения долга сумму. Так что в итоге с июля человека могут оставить вовсе без денег.

Снимут средства за считаные часы

НБУ обязал банки предоставлять информацию о реквизитах счетов должника и сумме средств на них по требованию исполнителя. Механизм простой: исполнитель (государственный или частный) с помощью автоматизированной системы создает и направляет в банки требование о получении информации, а те в течение часа обязаны ответить. Затем исполнитель направляет постановление об аресте средств. И банки тут же его накладывают. Потом исполнитель направляет требование на принудительное списание средств, и финучреждение перечисляет деньги на счета органа госисполнительной службы или частного исполнителя.

Ранее такая процедура занимала время, потому что велась переписка, за время которой должник успевал вывести средства и избежать ответственности. Теперь же процесс автоматизирован и занимает считаные часы.

Правда, еще не все банки подключены к системе. Пока их семь — ПриватБанк , ТАСкомбанк, Универсал Банк (в частности, Монобанк), ОКСИ банк, Банк Восток, Индустриалбанк и ПроКредит Банк. Но 44 финучреждения тестируют систему, а еще 11 к этому готовятся. Так что к лету, судя по всему, работать по-новому будут почти все.

«Доказывай, что не верблюд»

Все это создаст украинцам колоссальное количество проблем. Ведь получается так: сначала деньги спишут, а потом доказывай, что на то не имели права. Кроме того, исполнители наложат арест на все деньги на счету, даже если надо снять всего 500–1000 грн. И затем еще надо побегать по исполнителям, чтобы арест сняли.

Как говорит «Вестям» глава комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко, это станет одним из основных способов борьбы с должниками по ЖКХ. С учетом того, что задолженность за коммуналку выросла за четыре месяца на 26,6 млрд грн, а депутаты не проголосовали за мораторий на повышение тарифов.

«К примеру, вам по коммуналке сформировали незаконную задолженность или оказывали некачественные услуги, за которые вы не платили. Пока вы ищете адвоката, планируете идти в суд, монополист уже там — и вот решение суда у них на руках. Деньги с карточки списали, а ты иди доказывай, что не верблюд», — возмущается Попенко.

По его прогнозам, как только закончится пандемия, суды будут завалены исками о взыскании долгов с применением меры к должникам в виде ареста счетов. «Сейчас пандемия немного сдерживает порывы коммунальщиков, но из-за локдауна и отсутствия средств украинцы еще больше наращивают долги. А с учетом того, что субсидии тоже урезают, — к примеру, тем, у кого есть депозиты, кто получает доход по ценным бумагам и т. д., — это все в комплексе говорит о том, что долги по коммуналке будут только расти», — считает Попенко.

Риск злоупотреблений

Автоматическое списание средств может привести к громадным злоупотреблениям, говорит «Вестям» адвокат Ростислав Кравец. Он приводит пример. Запрещены какие-либо надписи нотариуса на ненаториальных договорах, но при этом есть ряд нотариусов в Житомире, Ивано-Франковске и Броварах, которые, несмотря на это, продолжают ставить их на кредитных договорах, договорах займа. А те же частные исполнители, которые знают, что это незаконно, открывают по таким документам производство.

«Я обращался в Нацбанк, в Минюст с просьбой решить этот вопрос, чтобы не оставлять людей без средств к существованию. Более того, законом Украины предусмотрено, что сумма взыскания с социальных счетов не может превышать 20% от суммы на карточке, но по кредитным долгам взыскивают все 100%. Если говорить об алиментах, то удерживать можно до 50%, но у нас и тут все 100% списывают. В связи с тем, что в Украине не урегулирован вопрос, с каких средств можно списывать, какие счета можно арестовывать, это приводит к нарушению основоположных прав — права на жизнь. Ну как можно списывать все средства у одинокой матери, которая живет на пособие ребенка и которая взяла кредит в микрофинансовой организации под 2000% годовых?! А бывают ситуации, когда исполнительные производства открываются по поддельным документам», — рассказывает Ростислав Кравец. Теперь же, с расширением списка «жертв» и автоматизацией процесса, это, по его словам, станет массовым явлением и трагедией для многих.

Как подтверждает «Вестям» юрист одного из финучрежений Елена Гармаш, в Украине, действительно, арестовывают даже те счета, на которые зачисляются заработная плата, стипендия, пенсия, социальная помощь. «Но счета арестовывают в независимости от суммы, которую нужно взыскать. Потому что банки отдельно не могут открыть спецсчета для операций по взысканию долгов», — обясняет Гармаш.

По мнению Ростислава Кравца, автоматический арест счетов, в принципе, неплох, но на сегодняшний момент нет комплексного урегулирования прав должников. «Должен быть и автоматический возврат убытков должникам, пострадавшим от незаконных действий исполнителей или нотариусов. Если исполнитель виноват, то его счета тоже должны быть автоматически арестованы, а средства списаны. Ведь сейчас человеку приходится годами судиться, чтобы возместить свои убытки. Ну а чтобы избежать подобных неприятностей, должникам нужно внимательно следить в электронных бесплатных приложениях, есть ли в отношении них судебное производство, и своевременно реагировать», — отмечает Ростислав Кравец.

Тэги: коммуналка, общество, ЖКХ, новости Украины

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