Друг экс-главы налоговой Сергея Верланова конвертор Василий Костюк под угрозой: СНБО готовит новый «черный список»

Конвертор бывшего главы налоговой Сергея Верланова — Василий Костюк пытается покинуть Украину или же порешать вопросы...

Пока бывший главный налоговик Украины Сергей Верланов находится в Германии, его давний друг и, как утверждают СМИ в своих расследованиях, сообщник Василий Костюк рискует быть включенным в новый санкционный список Совета национальной безопасности и обороны.

Так вот, 9 апреля они якобы введут санкции против тех, кто занимается отмыванием НДС. В списке, который опубликовал и вскоре удалил telegram-канал журналиста Евгения Плинского «Грязные игры», есть адвокат и «интриган» из Львова Костюк («Вася Львовский»).

Следы Костюка можно проследить еще в период, когда Верланов руководил налоговой службой:

— Верлановым назначен Орест Витык, ранее работавший в родном регионе Костюка и связанный с ним, по данным СМИ, рядом схем;

— при правлении Верланова схема Костюка продолжала расти, его подозревают в отмывании НДС на миллиарды гривен;

— Верланова и Костюка связывает многолетняя дружба.

Костюк-известный юрист и предприниматель, которого уже много лет публично обвиняют в многомиллиардном мошенничестве с НДС. Генерал-майор налоговой милиции Юрий Атаманюк в интервью «Гордону» назвал Костюка организатором целой преступной группировки, которая при обороте в 25 млрд грн имеет доход около 2,5 млрд грн.

Если оценка налоговика хотя бы приблизительно верна, то Костюк-гривневый миллиардер. «Была одна хорошо известная небольшая платформа. Это Львовский конверсионный центр. Его владелец-Василий Костюк», — говорит генерал.

Василий Костюк также упоминается в СМИ как" друг детства " Сергея Верланова. Есть и косвенные доказательства этого — оба они получили дипломы по специальности «юриспруденция» ЛНУ в 2003 году. Иван Франко. Одноклассники продолжали общаться и после окончания школы.

Ранее был опубликовал список компаний, которые якобы входят в конвертационный центр Костюка. Львиная доля этих компаний уже была замешана в скандалах. Именно этот список бывший министр финансов Игорь Уманский передал силовикам с заявлением о крупномасштабном уклонении от уплаты налогов с использованием схем.

Например, ООО «Эрика» было фигурантом дела о незаконном производстве сигарет и их легализации без уплаты акциза (речь идет о Львовской табачной фабрике). Теневой рынок сигарет растет с каждым годом, и его хитрые участники очень быстро превращаются в миллионеров.

Василий Костюк умеет вкладывать деньги в «своих людей». Он отправлял перспективных сотрудников на платное обучение в лучшие вузы, лоббировал свое окружение на «высокие» должности в силовых структурах. По данным СМИ, Верланов был одним из таких инвесторов.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против высокопоставленных контрабандистов. Среди них известный Вадим Альперин, которого называют одним из главных контрабандистов Одессы, и Орест Фирманюк, которого экс-глава таможни Максим Нефедов назвал «главным контрабандистом Украины».