Все внутрипартийные разборки в ОПЗЖ — дело рук Левочкина по поручению Ермака

Все внутрипартийные разборки в «Оппозиционной платформе — За жизнь», все поливания грязью Медведчука — это следствие прямого сотрудничества одного из лидеров ОПЗЖ Сергея Левочкина с главой Офиса президента — Андреем Ермаком.

Уже давно ни для кого не секрет, что Ермак завел в Офис президента человека Левочкина — Михаила Подоляка. Зачем подписывать такое назначение, зная какой шлейф нечистот за ним тянется? А потому что Ермак не имеет достаточно политического опыта и часто обращается за советами к Левочкину, которому все равно на кого работать и с кем грабить страну — с Януковичем, с Порошенко, а теперь и с Зеленским. Ни для кого не секрет, что Левочкин днюет и ночует в ОП, думая, как бы угодить Зеленскому.

Помните, как Левочкин слил выборы в Одессе? Напомню, Левочкин просто слил кандидата от ОПЗЖ Скорика во втором туре, в обмен на хлебную должность в Одесском припортовом заводе, который играет ключевую роль для газового бизнеса Фирташа.

Еще одним подарком Левочкина Ермаку можно назвать новостные выпуски на канале «Интер». Все новости на «Интере» идут четко по повестке Банковой, повторяют их тезисы, показывают Зеленского в положительном ключе. На «Интере» фактически не было критики решений СНБО о незаконных санкциях в отношении Медведчука и Козака. А про закрытие канала «Первый Независимый» там вообще «не слышали». Вполне вероятно, что Левочкин и посоветовал Ермаку/Зеленскому закрыть три канала Медведчука, чтобы увеличить аудиторию новостей на «Интере».

А сейчас, Левочкин, по указанию Ермака, разваливает единственную сильную оппозиционную партию страны, и организовывает компанию по поливанию грязью Медведчука.

Левочкин и Ермак планируют отжать партию и сменить ее идеологию на более лояльную к Офису президента.