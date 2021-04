За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов

Практически все мировые СМИ написали о незаконном закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK, а также о санкциях против оппозиционных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Во всем мире продолжается возмущение незаконными действиями президента Зеленского против оппозиции. За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10000 материалов, посвященных травле властью оппозиции и независимых телеканалов. Так, британское издание Reuters назвало санкции против Медведчука «еще одним шагом для Украины к диктатуре». The Financial Times считает, что такими действиями Зеленский добивается расположения администрации его американского коллеги Джо Байдена. В свою очередь немецкое СМИ «Зюддойче цайтунг» напоминает, что Зеленский пообещал реформировать Украину. Но судебная система по-прежнему редко беспокоит коррумпированных предпринимателей. В статье рассказывается о двойных стандартах Зеленского — с одной стороны, он закрывает телеканалы и вводит санкции в отношении Виктора Медведчука и его окружения, а с другой, дает возможность другим олигархам процветать в Украине. Президент Зеленский давно обещает Соединенным Штатам Америки жесткую и бескомпромиссную борьбу с олигархами. Однако готовность украинского лидера выполнить это обещание остается под большим вопросом. Об этом говорится в публикации крупнейшей газеты столицы США The Washington Post.

«Украинская власть усилила свою риторику, заявив, что „эра олигархов“ подходит к концу. А 19 февраля они заморозили активы Виктора Медведчука», — пишет американское издание, уточняя, что в рамках санкций против Медведчука Украина заблокировала трансляцию трех оппозиционных телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK.

The Washington Post

Информационный портал IntelliNews допускает, что президент, применяет избирательный подход в вопросе борьбы с олигархами в Украине. Американский финансовый еженедельник Barron’s пишет, что ситуация в стране не изменится к лучшему, если президент Зеленский закроет «неугодные» каналы.

Бывший комик Зеленский пришел к власти в 2019, обещая закончить войну на востоке Украины. Но его провал при попытке выполнить это обещание привел к падению его рейтинга на протяжении последних месяцев.

Barron

Немецкое издание NachDenkSeiten подчеркивает: Зеленский незаконно закрыл три оппозиционных телеканала под предлогом борьбы с «пропагандой».

Тот факт, что украинский президент сейчас принимает меры против оппозиционных СМИ, вероятно, связан с тем, что популярность Зеленского и его партии «Слуги народа» сильно упала. Причина потери популярности президентской партии в том, что Зеленский не сдержал ни одного своего обещания.

NachDenkSeiten

В США считают, что незаконное закрытие оппозиционных телеканалов — NewsOne, «112 Украина» и ZIK — нарушение прав человека. Об этом сообщается в докладе Государственного департамента США. Напомним, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, которые конструктивно и объективно критикуют его власть, здесь ни при чем.