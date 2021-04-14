Каким будет 2040 год: прогноз американской разведки

Национальный совет по разведке (США) в своём новом докладе «Глобальные тенденции — 2040» прогнозирует, что в ближайшие десятилетия противоречия в мире будут только усиливаться. Помимо политических причин , где американские аналитики традиционно груз ответственности за обострение возлагают на Китай и Россию, большое внимание уделено технологическим факторам роста напряжённости.

В докладе отмечено, что в течение следующих двух десятилетий темпы и влияние технологических достижений, вероятно, увеличатся, трансформируя и улучшая человеческий опыт и возможности и предлагая потенциал для решения таких проблем, как старение, изменение климата и низкий рост производительности, создавая при этом новую напряжённость и сбои внутри и между сообществами, отраслями промышленности и государствами.

В следующие десятилетия будет наблюдаться усиление глобальной конкуренции за ключевые элементы технологического превосходства, такие как таланты, знания и рынки, что может привести к появлению новых технологических лидеров или гегемоний.



Гонка за технологическое превосходство неразрывно связана с развивающейся геополитикой и более широким соперничеством между США и Китаем, но технологическое преимущество будет увеличено за счет компаний, которые имеют долгосрочную направленность, ресурсы и глобальный охват.

Побочные технологии и приложения будут доступны для быстрого внедрения, что позволит развивающимся странам воспользоваться преимуществами последних основных достижений, разрабатывать глобальные приложения в конкретных областях и вносить свой вклад в глобальные цепочки поставок.

Растущая конвергенция, казалось бы, не связанных между собой областей и рост глобальной конкуренции за получение и закрепление преимущества ускоряют появление передовых технологий.

Новые технологии поднимают множество этических, социальных вопросов и вопросов безопасности — начиная, например, от того, кем мы являемся как люди, до нашего воздействия на окружающую среду и до границ, по выражению авторов доклада, «приемлемой» войны.

Тенденции в разработке технологий

Распространение технологических знаний, агрессивная установка стандартов для предпочтения одного технологического решения перед другим и все более короткие сроки разработки продукта будут стимулировать долгосрочную стратегию и быстрое принятие решений, чтобы избежать ошибок и отставания от конкурентов.

Научная конвергенция, порождающая инновации

Конвергенция, казалось бы, не связанных между собой областей научных исследований и технологических приложений делает быструю разработку новых приложений возможной, практичной и полезной. Например, смартфон стал возможен благодаря десятилетиям фундаментальных исследований и разработок в области электроники, антенн, материалов, аккумуляторов, телекоммуникационных сетей и пользовательских интерфейсов. К 2040 году растущая конвергенция технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), высокоскоростные телекоммуникации и биотехнологии, будет дополнена более глубоким пониманием социальных и поведенческих наук, чтобы сделать возможными быстрые прорывы и настраиваемые пользователем приложения, которые намного больше, чем сумма их частей, взятых вместе.

Растущая конкуренция за доминирование

Гонка за технологическое превосходство неразрывно связана с развивающейся геополитикой и все больше определяется более широким политическим, экономическим и социальным соперничеством, особенно связанным с подъемом Китая. По мнению американских авторов, те, кто сосредоточит свои ресурсы сегодня, вероятно, станут технологическими лидерами 2040 года. В странах с открытой экономикой сочетание частных усилий и партнерских отношений между правительствами, частными корпорациями и исследовательскими программами будет конкурировать с экономикой, возглавляемой государством, которая может иметь преимущество в управлении и концентрация ресурсов, включая доступ к данным.

Глобальное распространение технологий

Время для разработки, развёртывания, созревания и вывода из эксплуатации технологий отходит от десятилетий к годам, а иногда и быстрее. Множество участников, включая корпорации и государства, стоящие на переднем крае появляющихся технологий, могут развернуть и использовать новую технологию до того, как другие выйдут из начального уровня. Те, кто пытается наверстать упущенное, особенно в развивающихся странах, могут быть все чаще вынуждены выбирать технологии до того, как последствия этого выбора будут полностью поняты, рискуя вложить средства в технологические тупики или безнадежно отставая. Страны с плановой экономикой могут быстрее реагировать на новые технологические разработки, возможно, за счёт сокращения технологического разнообразия и эффективности.

Хотя развитие технологий непредсказуемо, обусловлено неожиданными трудностями и непредвиденными прорывами, некоторые технологические области, по-видимому, предлагают потенциал для преобразовательных изменений и дают примеры потенциальных последствий новых технологий в ближайшие десятилетия. В следующих разделах по ИИ, биотехнологиям, материалам и производству, выбранным после консультации с лидерами в области технологий, освещаются потенциальные преимущества и риски новых технологий по отдельности и вместе в создании будущего гиперподключенного мира. Достижения в этих областях будут сочетаться с другими технологиями, такими как хранение энергии, чтобы формировать общества, экономику и, возможно, природу власти.

Искусственный интеллект становится мейнстримом

ИИ — это демонстрация познания и творческого решения проблем машинами, а не людьми или животными, от узкого ИИ, предназначенного для решения конкретных проблем, до общего ИИ, системы, которая в будущем может соответствовать или превосходить человеческое понимание и обучение.

К 2040 году приложения ИИ в сочетании с другими технологиями принесут пользу практически всем аспектам жизни, включая улучшение здравоохранения, более безопасный и эффективный транспорт, персонализированное обучение, улучшенное программное обеспечение для повседневных задач и повышение урожайности сельскохозяйственных культур.

Хотя многие новые разработки ИИ будут доступны во всем мире, есть несоразмерные преимущества для стран, которые могут позволить себе поддержку, разработку и внедрение ИИ уже сейчас. Широкое распространение ИИ, особенно в военных действиях, также увеличивает риск преднамеренного неправильного использования или эскалации.

ИИ преобразует почти все отрасли и подорвёт глобальную рабочую силу, создавая новые рабочие места, устраняя другие и стимулируя значительные экономические и социальные перераспределения.

Данные будут королём

Отрасли и организации будущего, зависящие от ИИ, потребуют огромных объемов данных для эффективной и конкурентоспособной работы. Учреждения, компании и страны, уже вкладывающие средства в способы получения, классификации, хранения и монетизации данных, будут иметь преимущества. Беспрецедентные объемы данных, доступные в 2040 году, предоставят ценную информацию и возможности, но также откроют доступ, конфиденциальность, владение и контроль данных как области растущей конкуренции и конфликтов.

Новый взгляд на безопасность и конфиденциальность

Текущие представления о конфиденциальности будут продолжать развиваться, и люди будут вынуждены делиться большей личной информацией для доступа к приложениям, а отслеживание станет повсеместным. Авторитарные правительства, вероятно, будут использовать растущие данные для мониторинга и даже контроля своего населения. Более того, многие компании и организации также будут иметь мощные инструменты, такие как манипуляции с видео или глубокие подделки, для улучшения индивидуализированного маркетинга или продвижения определенной повестки. Новые приложения ИИ также могут стать потенциальными целями для манипуляций с данными, чтобы исказить их результаты.

Этика автономии

Развитие ИИ и уровень человеческого участия в принятии решений, если таковые имеются, будут продолжать вызывать этические проблемы, и взгляды на этические обязательства, вероятно, будут отличаться во всем мире. Кроме того, непрозрачный характер принятия решений ИИ увеличивает вероятность непреднамеренной предвзятости, дискриминации, неожиданных результатов или преднамеренного отклонения от курса. Сотрудничество по продвижению заслуживающего доверия ИИ с прозрачными и четкими процессами принятия решений может повысить доверие и уверенность всех сторон. Хотя многие страны разработают строгие правила использования личных данных, будут дискуссии о том, могут ли эти правила сосуществовать с полной реализацией возможностей ИИ.

ИИ и военные системы

ИИ повысит производительность существующего оружия, защиты и систем безопасности, как физических, так и кибернетических, в то время как методы противодействия ИИ, призванные свести на нет или запутать процесс принятия решений ИИ, также, вероятно, появятся.

Умные материалы и производство строят новый мир

К 2040 году достижения в области новых материалов в сочетании с интеллектуальным производством изменят производство всего, от потребительских товаров до высокотехнологичных военных систем, сократив затраты, расширив возможности, изменив цепочки поставок и предоставив совершенно новые возможности дизайна.

Материалы и производство неразрывно связаны в давнем жизненном цикле, в котором успехи в одном направлении движутся вперед в другом. Хотя сам по себе этот цикл может способствовать прогрессу в ближайшие десятилетия, он, скорее всего, будет ускорен конвергентными достижениями в области высокопроизводительных вычислений, моделирования материалов, ИИ и биоматериалов. Расширенные возможности подключения будут дополнять этот рост, позволяя распространять и делать достижения по всему миру.

Расширенные варианты дизайна

Аддитивное производство (АП), более известное как 3D-печать, используется для изготовления все большего количества разнообразных материалов, от титана до взрывчатых веществ, на небольших предприятиях и с меньшим опытом, предоставляя передовые производственные возможности небольшим компаниям и частным лицам по всему миру. Несмотря на некоторые технические препятствия и вопросы надёжности, AП совершает революцию в современном производстве, обеспечивая быстрое создание прототипов, детали с индивидуальными требованиями, производство на месте и изготовление форм, которые в противном случае были бы невозможны.

Адаптация на лету

Достижения в области информационных систем, включая вычислительное моделирование и машинное обучение, в сочетании с передовыми физическими системами, такими как надежный промышленный Интернет вещей и передовая робототехника, вероятно, позволят создать полностью интегрированные совместные производственные системы, которые в реальном времени реагируют на меняющиеся условия в на заводе, в сети поставок и в спросе.

Сегодня материалы претерпевают революционные преобразования, переходя от стандартных материалов к оптимизированным материалам и процессам, разработанным для нестандартных продуктов. В сочетании с АП использование материалов в соответствии с конструкцией позволит добиться больших успехов в создании всего, от самолетов до сотовых телефонов, сильнее, легче и долговечнее.



В ближайшие десятилетия будут достигнуты успехи в разработке новых материалов с ранее недостижимыми свойствами, что обеспечит ранее недостижимые уровни производительности для многих приложений. Двумерные материалы, метаматериалы и программируемая материя будут обладать необычной прочностью, гибкостью, проводимостью или другими свойствами, которые открывают новые возможности применения.

Биотехнологии, способствующие быстрым инновациям

Улучшенная способность предсказуемого манипулирования биологическими системами, дополненная достижениями в области автоматизации, информации и материаловедения, стимулирует беспрецедентные инновации в здравоохранении, сельском хозяйстве, производстве и когнитивных науках. К 2040 году биотехнологические инновации, скорее всего, позволят обществу снизить уровень болезней, голода и нефтехимической зависимости и изменят наше взаимодействие с окружающей средой и друг с другом. Перед обществом будет стоять задача использовать эти полезные достижения, решая проблемы рынка, регулирования, безопасности и этики, связанные с этими технологиями — например, с генетически модифицированными культурами и продуктами питания.

Биотехнологии, вероятно, внесут значительный вклад в экономический рост в течение следующих двух десятилетий, потенциально затронув 20 процентов мировой экономической деятельности к 2040 году, особенно в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности, исходя из темпов роста биоэкономики по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП).

Космический ландшафт объединит новые технологии

Такие услуги, как связь, навигация и спутниковые изображения, станут повсеместными, предлагая улучшенные возможности, более низкие затраты и повышенную эффективность. Усилия как правительства, так и коммерческих субъектов создадут новые области космической конкуренции, особенно между США и Китаем.

К 2040 году все большее число стран будут участвовать в освоении космоса в рамках международных совместных усилий. Таким образом, эти страны получат национальный престиж, возможности для научно-технического прогресса и потенциальные экономические выгоды. Хотя правительства останутся основным источником финансирования для поддержки крупномасштабных космических исследований, роль коммерческих организаций резко расширится по большинству аспектов космической деятельности. Коммерческие усилия будут сосуществовать и, вероятно, сотрудничать с космическими программами, финансируемыми государством, по развитию космических технологий.

К 2040 году Китай, по мнению авторов доклада, станет самым значительным соперником США в космосе, соревнуясь на коммерческом, гражданском и военном фронтах. Китай продолжит идти по пути развития космических технологий, не зависящему от США и Европы, и будет иметь собственный набор иностранных партнеров, участвующих в космической деятельности под руководством Китая. Китайские космические службы, такие как спутниковая навигационная система Beidou, будут использоваться во всем мире в качестве альтернативы западным вариантам.

Расширенные космические услуги и новые технологии будут доступны для военного применения, а также для использования в гражданском правительстве и в коммерческих целях. Национальные космические активы будут особенно востребованы, поскольку правительства по-прежнему обеспокоены возможностью отказа в предоставлении космических услуг коммерческим или иностранным правительствам в условиях конфликта.

К 2040 году правительства, вероятно, будут проводить рутинные операции по обслуживанию, сборке и производству на орбите с помощью передовой автономии и АП для поддержки национальных космических систем и международных усилий. Коммерческие компании, вероятно, будут предлагать услуги на орбите, такие как ремонт, дистанционное обследование, перемещение, дозаправка и удаление мусора. Услуги на орбите будут использоваться для модернизации спутников, продления их функционального срока службы и создания новых типов космических структур, таких как чрезвычайно большие или сложные инструменты, но для создания отрасли им может потребоваться государственная поддержка.

ИИ позволит новаторски использовать космические услуги, помогая в эксплуатации крупных спутниковых группировок и способствуя осведомленности о космической обстановке. ИИ также будет поддерживать объединение и анализ огромных объемов высококачественных, непрерывно собираемых данных, частично управляемых гиперподключенными космическими и наземными системами.

Гиперподключение, объединяющее и разделяющее общества

К 2040 году в мире будет на порядки больше устройств, данных и взаимодействий, связывающих воедино все аспекты современной жизни и пересекающих политические и социальные границы. Повышение скорости и глобального доступа предоставит странам, корпорациям и даже отдельным лицам услуги и ресурсы, которые когда-то были ограничены процветающими странами. Этот сверхсвязанный мир — это будущее, которое уже начинает появляться.

Сети следующего поколения, постоянные датчики и бесчисленные технологии будут объединены в глобальную систему с миллиардами подключенных устройств. Например, сегодняшние повсеместные общедоступные камеры приведут к появлению умных городов завтрашнего дня, в которых оптические и другие датчики объединяются с ИИ для наблюдения за людьми, транспортными средствами и инфраструктурой во всем мире.

По некоторым оценкам, нынешний Интернет вещей, предшественник гиперподключенного будущего, достигнет 64 миллиардов объектов к 2025 году по сравнению с 10 миллиардами в 2018 году, и все они будут отслеживаться в режиме реального времени.

Заглядывая в будущее, мир с гиперподключениями может поддерживать до 1 миллиона устройств на квадратный километр с помощью систем сотовой связи следующего поколения (5G) по сравнению с 60 000 устройств, которые в настоящее время возможны с текущими сотовыми сетями, с еще более быстрыми сетями на горизонте. Сетевые датчики станут повсеместными.

В 2020 году работало более 20 миллиардов устройств, а с появлением новых наземных сетей в сочетании с увеличением количества космических услуг прогнозируется, что сотни миллиардов, а в конечном итоге и триллионы устройств могут быть подключены во всем мире.

Ускоренные социальные и антисоциальные изменения

Конфиденциальность и анонимность могут фактически исчезнуть по выбору или по поручению правительства, поскольку все аспекты личной и профессиональной жизни отслеживаются глобальными сетями.

Созданные в реальном времени или синтетические СМИ могут еще больше искажать правду и реальность, дестабилизируя общество с такой скоростью и масштабом, которые затмевают нынешние проблемы дезинформации.

Многие виды преступлений, особенно те, которые можно отслеживать и приписывать с помощью цифрового наблюдения, станут менее распространенными, в то время как могут возникнуть новые преступления и потенциально новые формы дискриминации.

Расширение возможностей подключения почти наверняка повысит уязвимость подключенных к сети людей, организаций и правительств, поскольку наличие сотен миллиардов подключенных устройств значительно увеличивает поверхность киберфизических атак.

В следующие десятилетия будет наблюдаться усиление глобальной конкуренции за ключевые элементы технологического превосходства, такие как таланты, знания и рынки, что может привести к появлению новых технологических лидеров или гегемоний в 2030-х годах. Сложные международные цепочки поставок, глобальное распространение инноваций и инвестиции геополитических соперников могут еще больше затруднить одностороннее использование технологий странами для достижения своих целей.

Созрели условия как для более широкого международного сотрудничества, так и для новых типов многогранной конкуренции и конфликтов, которые могут определить наступающую эру.

Темпы технологических изменений могут усилить социальную напряженность между теми, у кого есть доступ, способность и желание адаптироваться, и теми, кто не может или не хочет меняться. Благодаря быстрому распространению и внедрению технологий некоторые люди, сообщества и страны могут быстро развиваться, в то время как другие могут остаться без надежды наверстать упущенное, усугубляя неравенство внутри государств и между ними. Внедрение технологий также может опережать этическую зрелость и регулирование, создавая потенциально разрушительную социальную тревогу и политические разногласия. Эти противоречия могут еще больше усилиться за счет использования искусственно созданных сообщений или сообщений, предназначенных для ИИ, таких как глубокие подделки.

Усложнение отношений между государством и корпорацией

Государственно-частное партнерство в области инвестиций, исследований и разработок сыграло решающую роль в достижении многих технологических прорывов и преимуществ, но основные корпоративные и национальные интересы естественным образом не совпадают. Крупные технологические компании имеют все больше ресурсов, возможностей и влияния, которые могут соперничать с некоторыми государствами и даже превосходить их. Национальные интересы в поддержании технологического контроля и преимуществ, а также в защите национальной безопасности могут вступать в противоречие с корпоративными интересами в увеличении доли мирового рынка и увеличении прибылей.

Подрывные отрасли и рабочие места

Темпы технологических изменений, особенно в области передового производства, ИИ и биотехнологий, могут ускорить сбои в производстве и глобальных цепочках поставок, устраняя некоторые способы производства и рабочие места и приближая цепочки поставок к рынкам. Изменение цепочки поставок может непропорционально сильно повлиять на менее развитые экономики, в то время как для создания многих новых рабочих мест потребуются работники с улучшенными или переоборудованными навыками.

Обеспечение управления, угроза свободе и конфиденциальности

Будущее, насыщенное технологиями и связанное с гиперсвязью, предложит лидерам и правительствам новые инструменты для мониторинга своего населения, что позволит улучшить предоставление услуг и безопасность, но также предложит более широкие средства контроля. Те же технологии, которые позволяют гражданам общаться, организовывать и контролировать свое здоровье, предоставляют все большие объемы данных правительствам и частному сектору.

Правительства, особенно авторитарные, будут использовать беспрецедентные возможности наблюдения для обеспечения соблюдения законов и обеспечения безопасности, отслеживая и деанонимизируя граждан.

Стимулирование дебатов по поводу открытости

Перспективы гиперподключённого мира будут стимулировать дискуссии и разногласия внутри и между государствами по поводу преимуществ и рисков открытых связанных сетей. По мере того как глобальные сети становятся все более взаимосвязанными, может быть труднее поддерживать изолированную или закрытую систему, а попытки заблокировать более широкий Интернет потенциально могут непоправимо отрезать закрытые системы от глобальной экономики.

Экзистенциальные риски

Технологический прогресс может увеличить количество экзистенциальных угроз. Эти угрозы могут нанести ущерб жизни в глобальном масштабе, они бросают вызов нашей способности представить и понять их потенциальные масштабы и масштабы, и они требуют разработки устойчивых стратегий для выживания. Технологии играют роль как в создании этих рисков для существования, так и в их смягчении. Антропоморфные риски включают безудержный ИИ, искусственные пандемии, нанотехнологическое оружие или ядерную войну. Такие маловероятные события со значительными последствиями трудно прогнозировать и к ним дорого готовиться, но заблаговременное выявление потенциальных рисков и разработка стратегий смягчения может обеспечить некоторую устойчивость к экзогенным шокам.

По материалам Завтра