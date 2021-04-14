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Дайджест > Британцы активно курируют украинский кейс

Британцы активно курируют украинский кейс

Автор: Никита Варламов, «Корреспондент»
14.04.21 20:16
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Британцы активно курируют украинский кейс

Не секрет, что основное руководство украинским кейсом среди западных стран взяла на себя Британия. Многочисленные встречи Бориса Джонсона с премьером Зеленским, самые теплые объятия и самые продуктивные переговоры. Кроме того, в какой еще начальник разведки вызывает на ковер президента другой страны? Ни в какой, кроме Британии, где шеф Ми-6 Ричард Мур вызвал к себе в офис Президента Зеленского.

Информация об этом пролилась в СМИ случайно, говорят даже, что утечку организовали американцы, недовольные тем, что Зеленский уходит из-под их крыла.

Но, как бы то ни было — факт налицо — Зеленский плотно не общается ни с Меркель, ни с Макроном, ни с Байденом. Зато с британцами и Эрдоганом — едва ли не в десна целуется.

Казалось бы, а при чем тут Эрдоган? А дело в том, что шеф Ми-6 ранее был послом в Турции и у него тесные связи с Эрдоганом. И он является одним из авторов идеи — использовать Турцию в качестве рычага давления на Украину в конфликте с Россией.

Британцам очень нужен новый военный конфликт на востоке Украины, для продолжения политики санкций против России, в частности, чтобы не достроить «Северный поток −2». Турция им в этом помощник — ведь так они защищают свой «Турецкий поток».

Дело за малым — отправить Зеленского на войну.

Или не Зеленского, а кого-то посговорчивей. Благо, в его окружении полно ястребов, которые готовы начать боевые действия в любой момент для «быстрого и победоносного» шествия в сторону Донецка и Луганска.

Тот же Порошенко и Турчинов — всегда готовы со своей антироссийской риторикой. Так что, к сожалению, судя по всему, война на востоке — дело скорое. Как только запад найдет сговорчивого генерала, который будет готов взять власть в свои руки, так сразу и начнется.

Чрезвычайное положение в Украине и так де-факто уже ввели. Почти вся страна находится в «красной» карантинной зоне, движение поездов между областями ограничено. Так что, особых протестов — не ожидается.

Будем наблюдать.

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