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Дайджест > Časopis argument (Чехия): Конец перемирия в Украине может повлечь неблагоприятные последствия для всего континента

Časopis argument (Чехия): Конец перемирия в Украине может повлечь неблагоприятные последствия для всего континента

Автор: Эдуард Хмелар, 112.ua
14.04.21 15:21
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Časopis argument (Чехия): Конец перемирия в Украине может повлечь неблагоприятные последствия для всего континента

Чтобы понять, что происходит на востоке Украины, необходимо сбросить оковы медиа-пропаганды и посмотреть на конфликт с другой перспективы. У противостояния есть два измерения: геополитическое и внутриполитическое. Прежде всего, в Украине идет гражданская война. Второе измерение конфликта связано с геополитическими намерениями США.

Экстремально растущая напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией давно переросла уровень билатеральных споров и угрожает всему миру. Если мы хотим понять, что сейчас происходит и какая игра разыгрывается в Украине, мы должны сбросить оковы медиа-пропаганды и посмотреть на конфликт с другой перспективы, отличной от той, которую нам ежедневно навязывают СМИ. Нужно исходить из того, что у противостояния есть два измерения, которые мы должны учитывать, если хотим наконец понять, что там происходит: геополитическое и внутриполитическое. Многие не хотят знать, что проблема Донбасса — это не только вопрос «российской военной агрессии». В Украине идет, прежде всего, гражданская война, и после печального опыта столкновений с Киевом (массовое убийство в Одессе, лишение языковых прав и так далее) русское население не хочет возвращаться под руководство непредсказуемых националистических сил Украины. Второе измерение конфликта связано с геополитическими намерениями Соединенных Штатов.

США хотят выйти в Черное море

Еще в начале статьи я в связи со спором вокруг Крыма отметил, что больше всего Соединенные Штаты бесит тот факт, что семь лет назад русские просчитали игру Вашингтона и забрали этот стратегический полуостров под свой контроль, так как иначе украинцы запустили бы туда американцев. «Эксперты» тогда посмеивались (точно так же десять лет назад я предупреждал их об опасности разрушенной Ливии и огромной волне беженцев, и теперь я рад, что мое «излишнее беспокойство» не оправдалось, повсюду царит мир и стабильность, и они опять оказались правы), а сегодня заинтересованные стороны говорят об этом вполне откровенно. Недавно украинский президент Владимир Зеленский в беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом призвал страны НАТО усилить свое присутствие в Черноморском регионе. О том же заявил и бывший командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес, который сказал, что США должны разработать стратегию для Черноморского региона и ясно дать понять, что «Черное море жизненно важно для интересов Соединенных Штатов». Однако Черное море всегда было и будет совершенно незаменимой предпосылкой российской безопасности, а в глобальном контексте — и всей Европы. Русские никогда не откажутся от черноморского флота, и кто этого не понимает, тот геополитический неуч.

Этот виток кризиса подстегнула не Россия

Еще одна вещь, которую нужно учитывать, — тот факт, что нынешнюю фазу конфликта спровоцировала, скорее всего, не Москва. Обвинять Россию в том, что ее вооруженные силы перемещаются по ее же собственной территории, и не обращать внимания на то, что на протяжении уже 13 недель американские войска систематично перебрасываются на восток, а назад не возвращаются, просто нелепо. Сожалею, но скажу жестко: западные СМИ, а с ними и весь НАТО освоили накануне 80-й годовщины нападения на Советский Союз совершенно нацистскую риторику. Достаточно открыть газету весны 1941 года и посмотреть, какими словами оправдывалась растущая агрессия гитлеровской Германии против СССР. Идея о том, что русские хотят напасть на Украину, — ложный след. Все наоборот. Русские опять просчитали игру и, исходя из информации собственных спецслужб, начали действовать. Москва точно не затевает нападения, и этот вариант исключили даже американские военные эксперты, но это не означает, что война не готовится. Если министр обороны Словакии Ярослав Надь отрицает, что Североатлантический альянс наращивает контингент и мобилизует подразделения, то он врет, как всегда. Массированной передислокации армии не видит только слепой, и американские войска в Европе на прошлой неделе были приведены в состояние боевой готовности.

Украина готовится к войне с Россией

Развязка драмы может наступить уже в будущем месяце. Я не имею в виду предположения СМИ о том, что Украина готовится в мае или июне провести молниеносную операцию, чтобы захватить Донбасс. Скорее интересно то, что эти сроки совпадают с началом самых масштабных военных учений НАТО в истории — «Защитник Европы 2021», участие в которых примут 37 тысяч солдат многонациональных сил Североатлантического альянса. Хотя Украина не член НАТО, ее пригласили, и учения будут проходить и на ее территории. Мало того, представители Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович «проговорился», что «военный альянс во главе с США будет готовиться, говоря прямо, к вооруженной конфронтации с Россией». Разве удивительно, что подобное Россия расценила как явную провокацию? Может ли она спокойно смотреть, как кто-то совершает подобное на ее границах накануне 80-й годовщины самого трагичного момента в русской истории — начала Великой Отечественной войны?

Сама идея о том, что Киев сам решил напасть на Донбасс, кажется, на первый взгляд, безумной. У Украины нет средств для ведения продолжительной войны. Она могла бы истребить местное население, но и сама понесла бы большие потери и не смогла бы победить. У нее даже не хватает боеприпасов. Кроме того, Киев вынудил бы Москву поддержать повстанцев еще более интенсивно, чего сегодня, несмотря на пропаганду, она явно не делает (интересно, что Запад заимствует военную пропаганду представителей Донецкой Народной Республики; они только ждут подкрепления из России, а Запад воспринимает это как свершившийся факт, которым оперирует). Но тем временем произошло нечто, что значительно укрепило позицию украинского президента.

Украина делает ставку на США и предает ЕС

В Страстную пятницу Владимир Зеленский побеседовал по телефону с Джо Байденом, который пообещал ему всестороннюю помощь. Американский президент подчеркнул, что Соединенные Штаты не бросят Украину на произвол судьбы перед лицом российского агрессора. Киев, в свою очередь, позволил Вашингтону принимать участие в международных переговорах о Донбассе. Американский Сенат уже обсуждает очередные 300 миллионов военной помощи для Украины (с 2015 года ей уже поставили «оборонных товаров» более чем на два миллиарда долларов). Похоже, у Владимира Зеленского от всего этого голова пошла кругом, потому что он немедленно заявил: «Членство в НАТО для Украины — единственный способ закончить войну на Донбассе», — и стал бить себя кулаком в грудь, утверждая, что Украина способна отразить любой удар. Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников провел переговоры с представителем главы офиса украинского президента о возможности применения патрулей НАТО для охраны воздушного пространства Украины. Зеленский стремится создать впечатление, что контролирует ситуацию, но находится под огромным давлением. Внутри страны на пятки ему наступает оппозиция, и сейчас самой популярной партией в Украине является пророссийское объединение Виктора Медведчука (с ней Зеленский борется поистине деспотическими методами, и, в частности, он запретил три русских телеканала). Из другого лагеря на президента нападает партия Петра Порошенко, который обвиняет его в неспособности подготовить армию, и поэтому сам (в лучших олигархических традициях Украины) начал организовывать добровольческие резервы.

Но вместе с тем Зеленский утратил поддержку ключевых европейских союзников. Официально Германия и Франция еще поддерживают его, но на переговорах о Донбассе в формате Меркель — Макрон — Путин они дали ему ясно понять, что его сближение с США по собственной инициативе не соответствует интересам Европы. Зеленский в ответ заявил, что если бы все зависело от него, он отрекся бы от Минских договоренностей. И хотя наши СМИ обвиняют Россию в их нарушении, факт в том, что их неопровержимо нарушает Киев. Украинские вооруженные силы применяют на Донбассе танки, которые, согласно Минским договоренностям, должны покинуть зону боевых действий. Хрупкое перемирие уже сейчас фактически развалилось. Во вторник украинский парламент фактически отказался от него и объявил, что идет война с Россией. Сегодня та, в ответ на заявления главы Белого дома, ясно предупредила, что если Соединенные Штаты или кто-то из членов НАТО отправят своих солдат на помощь Украине, Москва готова немедленно отреагировать и «принять меры».

Поддерживайте не противоборствующие стороны, а мир

Ситуация, таким образом, сейчас крайне серьезная, и это должны понимать все стороны, а также военные наблюдатели и СМИ, которые сейчас буквально по-шовинистски отзываются о России и усиливают напряжение. Я прошу их всех сдать назад и поискать в себе хоть крупицы гражданской ответственности. Многие современные войны начинались с того, что никто их не хотел. Даже Гитлер, чьи речи 30-х годов отличались миролюбивостью, не предполагал, что Лондон и Париж ответят на нападение на Польшу объявлением войны, и ожидал, что они вместе будут управлять Европой. Просто безумие размахивать сейчас шашкой. Мы по-прежнему склонны взирать на конфликт как на футбольный матч. Вы болеете за Запад или за Восток? Вы за американцев или за русских? Будьте за мир. Обращайтесь к своему военному руководству, чтобы оно предпринимало шаги, ведущие к разрядке, а не к обострению ситуации, к миру, а не к войне. Обращайтесь к журналистам и аналитикам, чтобы они избегали милитаристского шовинистического лексикона. Ищите и выдвигайте людей, которые добиваются взаимопонимания, решения конфликтов и договоров. Иначе все, включая Европу, станут жертвами агрессивной гегемонистской политики Соединенных Штатов. В своих последних стратегических документах они решили заставить мир их слушать, решили, что будут воевать с Россией и США одновременно и обострять вражду и конфронтацию. Если администрация Байдена думает, что может победить на двух фронтах, то она невероятно глупа, намного глупее администрации Трампа. Только я не понимаю, почему за осознание этого факта человечество должно опять заплатить кровью. Почему мы не способны воспротивиться этому стремлению к конфронтации, а не к сотрудничеству и к поискам врагов, а не партнеров по всему миру...

Перевод: Иносми.ру

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