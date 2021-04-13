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Дайджест > Медведчук: Провал по всем параметрам, или результаты экономической политики Зе-власти по итогам I квартала 2021 года

Медведчук: Провал по всем параметрам, или результаты экономической политики Зе-власти по итогам I квартала 2021 года

Автор: Виктор Медведчук, PNK.TV
12.04.21 19:53
787
Медведчук: Провал по всем параметрам, или результаты экономической политики Зе-власти по итогам I квартала 2021 года

Реализуемая вторым правительством Зеленского экономическая политика в І квартале текущего года усугубляет и без того крайне тяжелое положение в стране. По некоторым макроэкономическим параметрам падение продолжается вот уже двадцатый месяц кряду. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Во-первых, в промышленности за январь ‒ февраль 2021 года падение составило 4,2%. Хуже всего дела обстоят в машиностроении (-8,1%), угольной промышленности (-5,5%), металлургии (-3,6%). Стоит отметить, что падение промышленного производства в нынешнем году происходит на фоне падения в 2020 году на 5,2%, а также в 2019-м на 0,5%.

Во-вторых, в сельском хозяйстве падение в январе ‒ феврале 2021 года составило 6,1%. И это при том, что в 2020-м снижение индекса сельхозпроизводства было зафиксировано на уровне 11,5%. Еще одним маркером экономического коллапса является обвал на 12,8% индекса строительной продукции, на 5,0% ‒ грузооборота и на 48,7% ‒ пассажирооборота предприятий транспорта (за 2 месяца 2020 года). Вот это и есть конкретные результаты деятельности команды Зеленского, его правительства и монобольшинства.

В-третьих, еще одним итогом интеллектуального плинтуса нынешней власти являются высокие темпы накопления долгов. По состоянию на 28 февраля 2021 года госдолг страны вырос до рекордной отметки в $91,4 млрд. А это около $2200 в расчете на одного украинца (согласно официальным данным Госстата). Напомню, на конец августа 2019 года (момент прихода нового правительства и формирования монобольшинства) государственный и гарантированный государством долг Украины составлял $81,9 млрд, что на $9,5 млрд меньше нынешнего показателя.

В-четвертых, страна все больше погружается в социальный кризис. Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на конец января возросла до рекордного уровня ‒ 81,0 млрд грн. Задолженность по выплате заработной платы на начало марта увеличилась до 3,214 млрд грн. Преодоление «эпохи бедности» от Зеленского ‒ это когда прожиточный минимум в стране составляет жалкие $78,5, а минимальная пенсия и того меньше — $63,4. Обещанное создание новых рабочих мест обернулось увеличением уровня безработицы с 7,3% (в III квартале 2019 года) до 10,1% (в IV квартале 2020 года). Если на начало января 2021-го в стране численность наемных работников составляла 9,9 млн человек, то количество пенсионеров — 11,1 млн человек. Ну и главное ‒ Госстат в январе текущего года подвел черту под будущим страны: на 100 умерших — 38 новорожденных.

Как видим, нынешняя власть оказалась не способна преодолеть системный экономический кризис в стране. Практически за двадцать месяцев пребывания у власти правительство и монобольшинство существенно ухудшили состояние реального сектора экономики, подняли тарифы на электроэнергию, водоснабжение, отопление, цены на газ. Все это происходит на фоне усиления позиций крупнейших финансово-промышленных групп в стране, в интересах которых власть повышала тарифы и создавала неравные условия конкуренции на внутреннем рынке.

Падение ключевых макроэкономических параметров — результат провальной экономической и социальной политики, еще больше снижающей качество жизни в Украине. В этом и есть истинная причина закрытия независимых телеканалов, введения антиконституционных санкций в отношении физических и юридических лиц, оппозиционных депутатов, внесудебной расправы над гражданами, бизнесом, незаконных уголовных преследований, установления диктатуры и узурпации власти.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» предложила свой альтернативный сценарий восстановления национальной экономики после COVID-19, который предусматривает институциональную «перезагрузку» и структурные изменения в национальной экономике. Наша экономическая программа обеспечит преодоление негативных последствий COVID-19 и приведет к восстановлению реального сектора производства, стимулированию внутреннего потребительского рынка, наращиванию объемов экспорта, повышению производительности труда, демонополизации, росту занятости и реальных доходов, преодолению бедности.

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