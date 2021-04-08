Руками Зеленского избавляются от конкурентов: Как Данилов «разводит» президента на заседаниях СНБО

На ближайшем заседании СНБО будет вновь накладывать санкции. Теперь — на так называемых «обнальщиков» и «скрутчиков НДС». Казалось бы, молодцы. Но на самом деле происходит просто «передел рынка» руками СНБО: от одних «скрутчиков» избавятся, расчистив поле для других.

Завтра, 9 апреля, состоится очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны, которое уже не в шутку называют вторым правительством. И не зря, потому что если какие-то вопросы нельзя решить «в белую» на Кабмине, их можно решить руками СНБО, которое неделю за неделей штампует санкции против граждан Украины.

СНБО, ранее о котором украинцы слышали только чуть ли не во время смены его руководства, вдруг откуда не возьмись взялось заседать каждую неделю и выносить одно за одним громкие решения. И вроде бы все красиво: и с финансированием терроризма боремся, и с контрабандистами. Но это если смотреть со стороны обывателя. А если копнуть глубже, то выясняется, что СНБО и его секретарь Алексей Данилов — просто инструмент борьбы одних с другими.

В правовом государстве, которое борется с явлением, а не с людьми, проводится системная работа по выявлению, документированию и привлечению к ответственности всех, кто к этому явлению причастен. В Украине же можно прийти к Данилову, дать данные на своих конкурентов, их «ударят» санкциями, а пришедшие останутся при делах. И кажется все в выигрыше — СНБО «работает, не покладая рук», президент Зеленский, думая, что выстроенная им система власти эффективно борется с негативными явлениями в стране, хвалит СНБО. Но вот только сами негативные явления никуда не деваются — пришедшие к Данилову топ-коррупционеры попросту избавляются от своих конкурентов, чистят «рынок» и продолжают свою деятельность.

Помимо этого, сегодня любой правоохранительный или ни очень орган может «под шумок» подложить Данилову с Зеленским свои неугодные кандидатуры в санкционный список — кого нужно «прижать».

Последние санкции СНБО против контрабандистов тому самое яркое подтверждение. «Под санкции попали только определенные люди, которые мешают «турецкому направлению». Их там больше половины. А остальные там либо случайно, либо по другим причинам. Отбирали по принципу «кто неугоден спецслужбам», — открыто заявил внесенный в санкционный список на прошлой неделе таможенный брокер и владелец ООО «Валгер групп» и «Аэропорт Киев Карго» Орест Фирманюк.

По его словам, он оказался в санкционном списке из-за того, что на него обозлились в СБУ. А сам список, по его мнению, составлен в угоду одному бизнесмену, который таким образом пытается избавиться от конкурентов по торговле турецкой одеждой и обувью.

Ровно такая же ситуация прямо сейчас происходит с так называемыми «обнальщиками». Сегодня готовится список тех, кто завтра на заседании СНБО подпадет под санкции. И параллельно с этим в последние дни на множестве сайтов «разгоняются» заказные статьи о десятках предприятий и лицах, которым приписывают конвертационную деятельность и скрутки НДС: Вячеслав Стрелковский, Андрей Бобогло, Хидирян Мисак, фирмы «Минора груп», «Алеф груп» и ряд других.

Только конкретно по Стрелковскому в последние дни на разных «желтых» сайтах вышло до десятка материалов. Таким образом, во-первых, готовится почва для формирующегося решения СНБО — чтобы было что «подложить», а, во-вторых, вызвать у названных лиц беспокойство (но к этому вернемся в конце публикации).

Кто этим занимается? По нашим данным, на этот раз «правой рукой» секретаря СНБО Данилова выступил некий Виктор Яровой, известный «скрутчик» и «обнальщик», находящийся под крышей СБУ. Это подтверждается и беглым анализом выходящих сейчас в сети статей на «сливных бачках» — в них пишут о ком угодно, но только не о Яровом, который, если уж браться за «обнал», должен первым стоять в списке на санкции СНБО. Но о нем нет речи ни в интернете, ни в готовящемся на завтра санкционном списке.

Яровой — крупный конвертатор, в операциях которого сегодня у него задействованы две основные фирмы. Это ООО «Адога Универс» и ООО «Стокхолд» — обе зарегистрированы в Харькове: «Адога сервис» в каком-то заброшенном нежилом помещении на улице Чувашской, 8, а «Стокхолд» и вовсе в полуразваленной «хате» на улице Велозаводской 2 на окраине города.

Сегодняшнее место регистрации ООО «Адога Универс» в Харькове

А тут сегодня зарегистрировано ООО «Стокхолд»

Но это сегодня, а за последний год обе фирмы чуть ли не по пять раз сменили свои регистрационные адреса — ООО «Адога Универс» вообще раз в месяц «переезжает» из одного города в другой. Понятно, почему.

Как ООО «Стокхолд» переехало из Кропивницкого в Харьков

А вот так балуется перерегистрацией вторая фирма Ярового «Адога Универс»

Вот буквально для примера одна из реализованных схем Ярового, попавшая в поле зрения налоговой. Некое ООО «Е-світ постач» (о нем отдельно чуть ниже) в Запорожской области оформляет 264 налоговых накладных, «продав» сигарет ООО «Стокхолд» с уплатой НДС в 60 млн 884 тысяч гривен. Ровно в этот же день ООО «Стокхолд» сразу же регистрирует 1815 накладных на 59 млн 300 тысяч гривен НДС ООО «Адога универс» как «продажу» газа и сельскохозяйственных товаров. После этого ООО «Адога универс», в свою очередь, тоже в этот же день передает 1631 накладную на 59 млн 300 тысяч гривен НДС целым 580 фирмам, конечным клиентам. В результате этого государство потеряло 59,3 млн грн налоговых платежей.

Но, повторимся, ни ООО «Адога Универс», ни ООО «Стокхолд», ни сам стоящий за ними Виктор Яровой не фигурируют в заказных статьях про «обнальщиков», активно сегодня тиражируемых в «серых» СМИ Украины, не появятся они в пятницу и в списке СНБО. Потому что именно этот человек и формирует вместе с СБУ завтрашнюю повестку дня Алексею Данилову.

Не появится там и известная донецкая «схемщица» Ирина Долозина, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Донецкой области. О ней говорят и пишут уже много лет, называют десятки фирм, участвующих в «скрутках НДС» и которые контролирует Долозина, но никаких уголовных производств, никаких увольнений — Ирина продолжает спокойно заниматься своими делами, с которыми взялось бороться СНБО.

В частности, одна из фирм, контролируемая Долозиной — та самая ООО «Е-Світ постач», участвующая в схеме с фирмами Виктора Ярового. Возможно, именно поэтому фамилии Долозиной в завтрашнем санкционном списке мы не увидим.

На днях издание «РБК» со ссылкой на свои источники сообщило, что главным инициатором санкций является секретарь СНБО Алексей Данилов: его аналитики занимаются сбором необходимых материалов и готовят очередной санкционный список. Вот так на скорую руку, на основании «подброшенных» на стол «материалов» из сомнительных новостных сайтов, без уголовных дел и следствий можно просто наложить санкции на одних в угоду другим, подмяв под себя рынки.

«Собеседники издания также признают, что нередко от СНБО поступают юридически „сырые“ решения, которые ОП приходится дорабатывать», — пишет издание.

Знают ли в ОП, что им приходится дорабатывать за Даниловым, и как, на основании чего и благодаря кому готовятся проекты решений СНБО? Вполне возможно. Учитывая, что аккурат перед тем, как СНБО решило взяться за «обнальщиков», в Офисе президента появился новый «смотрящий» за фискальным рынком — бывший милиционер и налоговик Андрей Гмырин, о чем вчера заявил главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. По его словам, в последнее время Гмырин в здании ОП на Банковой — частый гость, он появляется там регулярно.

Как пишет телеграм-канал «Дон Кихот», специализирующийся на сборе информации о скрутках НДС в Украине, некоторые из «обнальщиков», перечисленных в публикациях на желтых сайтах «начали активно собирать деньги и искать кому их передать».

«Им начали указывать на „миссию и спасителя“ в лице хорошо нам известного Андрея Гмырина. Мол, он точно решит, несите. Суммы озвучиваются более чем значительные. Дальнейшую работу по обналу предлагают крышевать за 1,5% от оборота. Учитывая личность бенефициара, предполагаем, что вброс информации (с фамилиями „обнальщиков“ и названиями фирм) был организован им же, цель понятна», — пишет тг-канал.

Знает ли лично президент Украины Владимир Зеленский о том, что ему подсовывают подписывать после пятничных заседаний СНБО. Навряд ли. А стоило бы знать. Потому что, судя по всему, учитывая, что в подобных переделах черных рынков под конкретных людей участвуют чуть ли не все высшие государственные органы страны, прекратить эту «избирательную казнь», которую назвать борьбой с коррупцией язык не поворачивается, может только президент. Но пока его только успешно «разводят». От пятницы к пятнице.