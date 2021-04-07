Конвертатор Пуля відмиває кошти через окуповані території

На початку квітня президент Зеленський увів в дію санкції проти топ-10 контрабандистів в Україні. За його словами — це тільки початок. Можна багато говорити чи правильно це чи ні, але точно можна стверджувати — контрабанду та інші протизаконні тіньові операції не зупинено.

Варто відзначити одного з найбільших конвертаторів України — Пулю Євгена Валерійовича. Його діяльність обходиться платникам податків громадянам України в десятки мільярдів гривень щорічно.

Пуля Євген Валерійович

Після постійної зміни керівництва Державної податкової служби та Державної фіскальної служби, — Пуля продовжує займатися незаконною діяльністю, яка полягає у конвертації безготівкових коштів у готівку, а також наданні службовим особам підприємств реального сектору економіки незаконних та протиправних послуг з мінімізації податкових зобов’язань. В народі це називається — конвертаційні центри.

Київ завжди був ключовим регіоном задіяним в такій діяльності. Протягом тривалого часу основним в столиці є Євген Пуля. Раніше Пулю називали «гаманцем Гройсмана». Коли головою ДФС був Володимир Продан — Пуля повністю контролював «схемний кредит» по місту Києву. Зараз ситуація не змінилася.

Через підконтрольні транзитно-конвертаційні та фіктивні підприємства надавали послуги з конвертації грошових коштів. Документальне прикриття безтоварних операцій щодо незаконного формування податкового кредиту надавалося підприємствам реального сектору економіки. Загальний оборот схеми складає в понад шість мільярдів гривень. Саме стільки не отримав бюджет через діяльність київського конвертатора Пулі. До його конвртцентру входять наступні підприємства:

ТОВ «Агро-тех рупп» код єдрпоу 43709549;

ФГ «Голоагро Бізнес» код єдрпоу 42829676;

ФГ «Золото Ниви» код єдрпоу 42829566;

ТОВ «Євро Сіетл» код єдрпоу 43596198;

ТОВ «Торговий дім офіс — маркет ХХ» код єдрпоу 43596161;

ФГ «Глуган М.М.» код єдрпоу 38874361;

ТОВ «Агростєп Інвест» код єдрпоу 43723364;

ТОВ «Астар компані» код єдрпоу 43747647;

ТОВ «Профтрейд груп» код єдрпоу 43768159;

ТОВ «Роланд імпекс» код єдопоу 43137732.

Згідно з реєстрами Євген Пуля числиться директором та власником 11 компаній. Основними компаніями є ТОВ «ФК» «Вап-капітал», яка займається наданням фінансових послуг на ринку.

Структура власності ТОВ «Мосст»

В судовому реєстрі наявна кримінальна справа по ухиленню від оподаткування в особливо великих розмірах ТОВ «ФК» «Вап-капітал». Згідно з судовими матеріалами, фіскали за результатами перевірки констатували неоприбуткування до каси підприємства готівкових коштів у сумі 175 млн грн (за 2015 рік — 11,7 млн грн, за 2016 рік — 141,5 млн грн, за 2017 рік — 21,8 млн грн).

Як зазначається, ТОВ «Фінансова компанія «Вап-Капітал» використовувало 682 програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), а готівкові кошти, які надходили в 2015-2017 рр. були інкасовані працівниками та здані до банку. Водночас в касових книгах вони не були відображені, прибуткові касові ордери та видаткові касові ордери не складалися, та як наслідок не оприбутковувались.

Проте вже в 2020 році вдалось закрити справу, без стягнення на користь держави. Така ситуація є типовою для України, коли фіскальні органи за певний відсоток від накладеного штрафу програють судовий процес.

В бізнес-структурі Євгена Пулі функціонує фінансова компанія в Києві, яка юридично ніяк не зареєстрована. Проте це не заважає їй здійснювати фінансові операції з переказу коштів готівкою чи в безготівковий спосіб за межі України. Компанія називається «Bullet», що в перекладі з англійської означає «пуля». Досить креативно, чи не так?

Перелік міст та країн де «компанія» надає послуги

Досить зручне прикриття незаконної діяльності, яка полягає у конвертації безготівкових коштів у готівку, а також наданні службовим особам підприємств реального сектору економіки незаконних та протиправних послуг з мінімізації податкових зобов’язань.

Далі ще цікавіше, компанія перевозить готівку через кордон в обхід митного декларування. Особлива увага це перевезення готівки в Росію та з Росії. На окупованих територіях, а саме в Криму вони теж працюють. Хоч і «патріотично» вказали, що Крим це територія України, але вони напевно забули, що діяльність на не підконтрольних Україні територіях громадянам України заборонена.

Буклет компанії «Bullet»

Працівники Служби безпеки України мали б зателефонувати за вищевказаним телефоном і дізнатися для кого Пуля возить готівку до Україну, в обхід офіційної процедури та з уникненням сплати податків.

Також в судовому реєстрі наявна інформація, про те, що компанія Пулі, — ТОВ ФК «Вап-капітал» обслуговує клієнтів, котрі здійснюють фінансові операції та сплачують податки на території терористичних утворень «ДНР» та «ЛНР» всупереч Постанові Правління Національного банку України від 06.08.2014 № 466 «Про призупинення здійснення фінансових операцій». Служба безпеки України вимагала накласти арешт на рахунок компанії ТОВ «Ай Ті Фінанс», проте ТОВ «ФК» «Вап-капітал» подавала клопотання про скасування арешту. Це свідчить про пряму зацікавленість посадових осіб ТОВ ФК «Вап-капітал».

Цікаво виходить, що уже 8-ий рік війни, а не чисті на руку «бізнесмени», такі як Пуля Євген продовжують здійснювати незаконну діяльність. Цинічно перевозять готівку до країни агресора та на окуповані території. Проте, правоохоронні органи чомусь мовчать. Сміливо можна припустити, що вони покривають таку цинічну і незаконну діяльність.