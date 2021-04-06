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Дайджест > Глава НБУ Кирилл Шевченко тратит миллионы на технику для Нацбанка, но заказывает ее у фигурантов уголовных дел

Глава НБУ Кирилл Шевченко тратит миллионы на технику для Нацбанка, но заказывает ее у фигурантов уголовных дел

Автор: dubinsky.pro
06.04.21 16:12
158
Глава НБУ Кирилл Шевченко тратит миллионы на технику для Нацбанка, но заказывает ее у фигурантов уголовных дел

Национальный банк Украины, которым руководит Кирилл Шевченко, продолжает тратить миллионы гривен на техническое обновление. Ранее сообщалось о крупных закупках регулятора по этой части: персональные компьютеры, планшеты, ноутбуки и крупные партии устройств поменьше.

Теперь же стало известно о новых расходах НБУ — на этот раз речь идет о серверах и программно-аппаратных комплексах. Дополнительные 30 млн грн он уже потратил, а также недавно объявил и тендер еще на 8 млн грн.

31 марта Национальный банк заявил на портале ProZorro о запуске тендера на закупку программно-аппаратного комплекса для управления доступом и защиты WEB-приложений. Чиновники готовы потратить на это 8,03 млн грн госсредств.

В состав комплекса входит:

— аппаратный модуль BIG-IP i4600 Advanced Web Application Firewall (32 GB Memory, Base SSL, Base Compression) либо эквивалент — 1 шт.;

— программный модуль BIG-IP Access Policy Manager Base Module for i4600 или эквивалент — 1 шт.;

— лицензии на дополнительный функционал аппаратных модулей WEB-приложений Web Application Firewall на 36 месяцев.

Аппаратный комплекс должны поставить на ул. Пуховскую, 7 г в Киеве, где располагается Банкнотно-монетный двор Национального Банка.

Тендерные предложения будут приниматься до 5 мая 2021 года, а сам аукцион намечен на 10 июня.

Похожая закупка и также для Банкнотно-монетного двора НБУ состоялась месяц назад. Правда, ее объем был вчетверо больше — 30,3 млн грн. Закупалась серверная инфраструктура: 2 комплекта серверных шасси и 8 отдельных аппаратных серверов.

В аукционе участвовало 5 компаний, с предложениями близкими к заявленной сумме:

— ЧП «ЛанТек» — 30,33 млн грн;

— ООО «Нетвейв» — 30,32 млн грн;

— ООО «Вайз Ай Ти» — 30,162 млн грн;

— ООО «ЭсАй БИС» — 30,161 млн грн;

— ООО «Аккордгруп» — 30,157 млн грн.

Большинство участников аукциона по-настоящему не боролось за этот заказ, так что Нацбанк не смог сильно сэкономить. Тендер выиграла последняя компания — ООО «Аккордгруп», которая не первый раз добивается права на поставку оборудования: за два последних года она получила победу в 8 тендерах на общую сумму 83,4 млн грн.

Однако вопросов к ней также хватает, поскольку ООО «Аккордгруп» выступает фигурантом в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, которое проводится отношении служебных лиц АО «КБ «Приватбанк». На предмет незаконной деятельности, подделки официальных документов, уклонение от уплаты налогов и сборов должностными лицами указанного предприятия, фактов вывода денежных средств, с использованием расчетных счетов подконтрольных предприятий.

Очень странно, что после такого Нацбанк допускает эту компанию на свои тендеры, и отдает ей заказы на 30 млн грн.

Удивляет не только это, а в целом массивная кампания регулятора по закупке дорогой техники в своей центральный офис и в Банкнотно-монетный двор. Идет активное переоборудование регулятора на десятки миллионов гривен, и непонятно главное — насколько остро НБУ в нем нуждается.

К руководству Нацбанка доверия на этот счет быть не может — его уже ловили на растратах. Потому оценки расходам и их критичности должны дать независимые аудиторы или правоохранительные органы. Соотнеся закупки с расходами и текущими нуждами регулятора, а также с тотальной экономией, которая запущена в Украине до завершения карантина по коронавирусу, который длится уже более года.

Тэги: Национальный банк Украины, НБУ, Кирилл Шевченко

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