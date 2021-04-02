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Дайджест > Первая беседа Зеленского и Байдена: все подробности

Первая беседа Зеленского и Байдена: все подробности

Александр Панько
02.04.21 21:40
173
Первая беседа Зеленского и Байдена: все подробности

Сегодня, 2 апреля состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Они провели первую беседу после вступления Байдена на пост главы государства. Темой разговора стало обострение на Донбассе и наращивание войск РФ на границах Украины.

Все подробности о переговорах лидеров двух стран — далее в материале.

О чем говорили Байден и Зеленский

Телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского состоялся 2 апреля на фоне последних сообщений о наращивании присутствия российских военных подразделений у украинских границ.

После переговоров президент Украины сделал заявление о ходе беседы. Глава государства отметил, что Украина ценит поддержку со стороны США на разных уровнях и американское партнерство имеет решающее значение для Украины.

«Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира», — отметил Владимир Зеленский.

В Белом доме назвали главные темы разговора

В пресс-службе Белого дома сообщили, что в ходе переговоров президенты США и Украины обсудили сотрудничество между странами и реформы.

В частности, Джо Байден подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед продолжающейся агрессией России на Донбассе и в Крыму.

Также американский президент выразил приверженность плану Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией. Кроме того, лидеры стран обсудили важность тесного сотрудничества стран для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе.

Переговоры готовились несколько недель

Как сообщает издание Politico, разговору лидеров двух стран предшествовало как минимум три телефонных разговора на высшем уровне между США и Украиной.

По данным источников издания, украинская сторона настаивала на переговорах в течение нескольких недель. А именно, во время звонка между советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Администрация Байдена откладывала разговор

В администрации президента США откладывали телефонный разговор с президентом Украины. Как говорилось в публикации The Washington Post, от Владимира Зеленского ожидали демонстрации больших усилий по борьбе с коррупцией и проведения ряда реформ, что важно для стабилизации экономической ситуации и сохранения независимости.

При этом официальный представитель посольства США в Украине Даниэль Лангенкамп заявил, что США не выдвигало никаких условий украинскому президенту для проведения переговоров. Он также отметил, что «Джо Байден четко заявил о своей приверженности отношениям со всем миром и подтвердил, что является верным другом Украины».

Ранее украинская сторона провела переговоры с главой Пентагона и госсекретарем США

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Андрей Таран провели беседу по телефону в конце февраля. Ллойд Остин заявил о поддержке украинского суверенитета, а также о приверженности укреплению вооруженных сил Украины для защиты от российской агрессии.

31 марта состоялся телефонный разговор главы МИД Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена. В ходе переговоров они обсудили обострение на Донбассе, когда погибло четверо военных.

При этом Блинкен отметил, что Вашингтон внимательно следит за действиями России, а также заверил в дальнейшей неуклонной поддержке Украины американской стороной.

По материалам «РБК Украина»

Тэги: США, Украина, политика, разговор, Джо Байден, Владимир Зеленский

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