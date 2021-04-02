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Дайджест > Ноу-хау на Банковой — борьба с оппозицией с использованием технологий «95 квартала»

Ноу-хау на Банковой — борьба с оппозицией с использованием технологий «95 квартала»

Автор: Алексей Куракин, «Первый независимый»
02.04.21 15:41
428
Ноу-хау на Банковой — борьба с оппозицией с использованием технологий «95 квартала»

Что-то я опять все пропустил. Оказывается, в нашей стране пропаганда здорового образа жизни — это то ли распространение т.н. «кремлевских нарративов», то ли тяжкое противоправное деяние, расследование которого входит в компетенцию СБУ.

Нет, это я не очередной выпуск «95 квартала» посмотрел! Хотя... Это я узнал из — жутко официального! — пресс-релиза СБУ об очередном сезоне сериала под названием цитирую — «Следственные действия относительно членов Общественного движения «Украинский выбор».

Кстати, почему в СБУ стесняются указать полное наименование организации — «Общественное движение «Украинский выбор — Право народа»? Боятся, что люди увидят опасные для власти слова «право народа»? Впрочем, не суть.

30 марта 2021 года СБУ героически провела около 20 обысков в 10 регионах Украины — у руководителей и членов «Украинского выбора». Фотоотчет и пресс-релиз опубликованы на сайте СБУ.

Напомню, что СБУ расследует дело о «содействии проведению в марте 2014 года незаконного референдума и выборов в АР Крым и городе Севастополь».

И вот в рамках этого расследования СБУ «изъяла доказательную базу». В виде... Внимание! Помните, как Михаил Задорнов говорил: «Готовы?». В виде информационных листовок с заголовком «Здоровый образ жизни». А также блокноты (не шифровальные, а чистые) с символикой «Украинского выбора» и какие-то CD-R (т.е. болванки для компакт-дисков).

Поскольку на своих отчетных фото надпись на дисках сотрудники СБУ затушевали, смею предположить, что там записаны акции «Украинского выбора» за здоровый образ жизни, которые проводятся уже без малого десяток лет.

Например, в сентябре 2012 года активисты движения расклеивали в разных городах Украины информационные стикеры с надписью «Лучше одна спортплощадка, чем сто наливаек».

В общем, перефразируя профессора Преображенского, скажу так: «Не вздумайте пропагандировать спорт, здоровое питание, жизненную активность, отказ от курения или нулевую толерантность к наркотикам! Особенно перед обедом! Тем более — публично! Иначе компетентные органы легко найдут доказательства того, что вы (взяв пример с „Украинского выбора“) действуете во благо украинского народа».

Также СБУ — опять-таки героически! — утверждает, будто «участники „Украинского выбора“ во время аннексии полуострова и в дальнейшем (!) активно поддерживали оккупационные органы власти...».

Но весь фокус в том, что в 2014 году — сразу же после аннексии Крыма! — все крымские отделения «Украинского выбора» были ликвидированы, о чем и было извещено в Минюст Украины и... СБУ.

Вы, наверное, хотите спросить: «Что вообще происходит?».

Ничего особенного! Просто «Вашингтонский обком» дал приказ совершать репрессии против единственной реальной оппозиции в Украине. Ведь политсила Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», его супруга, члены его команды, телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, а теперь и участники «Украинского выбора» выступают — страшно подумать! — за: мир на Донбассе — через прямые переговоры в четырехугольнике Киев — Луганск — Донецк — Москва, восстановление экономики — через реанимацию кооперационных связей с СНГ и Россией, за взаимовыгодные и прагматичные отношения со всеми соседями по европейскому «дому», переориентацию власти на первоочередное решение общественных запросов, а не «хотелок» МВФ и прочих «друзей», установление гражданского мира в стране — вместо монополии пещерного национализма, за демонтаж системы внешнего управления Украиной.

Ах, да, — и за здоровый, активный образ жизни!

Проще говоря, оппозиция Медведчука коварно мешает Госдепу проводить депопуляцию, деиндустриализацию и деинтеллектуализацию Украины — с превращением страны в нищий, необразованный, больной и целиком зависимый от внешнего влияния форпост антироссийской истерии.

А господа «зеленские» рады исполнять — с небывалым усердием! — волю заокеанских патронов. Еще бы! Ведь, по мнению «интеллектуалов» Банковой, подобное действо — «охота на ведьм» — позволит бесконечно поддерживать в обществе градус напряженности, отвлечь внимание украинцев от просчетов власти — от растущей тотальной нищеты населения до провала вакцинации — и расправиться с оппозицией во главе с Медведчуком.

Вот, кстати, результаты социологического опроса, проведенного 16-19 марта 2021 года компанией RTS («Роботизированные Телесистемы»): «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 23,3%, «Европейская солидарность» — 19,9%, «Слуга народа» — 17,1%.

Вот только украинцы уже до стойкого отвращения и рвотных позывов наелись подобных шоу — еще при Порошенко. И все более настойчиво требуют доказательств и хоть какого-то разумного обоснования творящегося беспредела. А вместо доказательств...

Как сказала Диана Панченко (журналист, ведущая телеканалов NewsOne и «Перший Незалежний») в одном из интервью о так называемом «финансировании [закрытых] телеканалов Российской Федерацией»: «Аваков говорит, что есть какие-то картинки. Где они? Пусть их покажет. Пока я вижу только картинку с надписью „лох“ на Администрации президента».

Да уже все видят! И все видят, что этой самой веселой картинкой «зеленый» эпизод в жизни Украины и закончится.

А потому, что не надо всю страну превращать в один большой цирк!

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