Кого Вавриш і Богдан ставлять для нагляду за київськими Слугами Народу?

В столичній політиці розпочався новий етап боротьби скандального забудовника Вавриша з київською владою. Попередня спроба Богдана-Вавриша змістити Віталія Кличка з посади голови КМДА потерпіла фіаско. А після чергових виборів місцевих органів влади Віталію Кличку вдалося посилити контроль над депутатським корпусом Київради і сформувати дієву більшість, що зовсім не влаштовує Андрія Вавриша, який не має на даний момент достатньої кількості депутатів задля лобіювання власних інтересів в будівельному бізнесі.

Як повідомляють компетентні джерела, Андрій Вавриш разом з екскерівником ОП Андрієм Богданом розгорнули потужну діяльність з формування власного лоббі серед депутатів Київради, наслідком якої може стати глибока політична криза місцевого рівня.

Нещодавно колишнього керівника столичного осередку партії «Слуга народу» Миколу Тищенко відправили на посилення партійного осередку в Закарпатській області.

Натомість керувати «слугами» в Києві тимчасово призначено депутатку Верховної Ради.

Лесю Забуранну. В кулуарах парламенту колеги по фракції Лесю Забуранну жартівливо називають «Фіоною» за схожість з однією героїнею мультфільму.

Хто така Леся Забуранна?

Як говориться, — «немає нічого більш постійного, як тимчасове». Саме з таким гаслом до цього кадрового питання вирішили підійти Вавриш з Богданом. Вони зараз намагаються докласти усіх зусиль, аби Забуранна стала повноцінним керівником і залишилася при кермі столичною організацією, як можна довше.

Задля цього, як повідомляють джерела, вже сформований пул піарників і технологів, які мають формувати імідж нардепки. Адже сама Леся Забуранна людина досить нестандартних поглядів на імідж. Нещодавно Леся прийшла в сесійну залу парламенту в напівпрозорій леопардовій сукні з глибоким декольте, доповниши образ золотим ланцюжком з кулоном (до речі, золоті прикраси Забуранна не внесла в декларацію за 2020 рік).

Леся Забуранна в ВРУ

А ще Забуранна не вдало пропіарилась обіцяючи надати нові квартири особам, чиї помешкання постраждали внаслідок вибуху газу у будинку на Позняках влітку 2020 року. Забуранна запропонувала постраждалим квартири у скандальному ЖК «Кришталеві джерела» й тим самим, як пишуть ЗМІ, допомогла забудовнику позбутися проблемних квартир, який той просто продав їх державі.

ЖК «Кришталеві джерела»

Леся Забуранна вже, розпочала атаки на мера столиці, за введення чергового локдауна. Забуранна не посоромилася піти на телеканал «Прямий», який належить найбільшому політичному опонентові Президента, де заявляла невдоволення швидкістю прийнятого рішення, яке вдарило по підприємцям, особливо, рестораторам, які вже витратилися на закупівлі продовольства.

Не цурається Забуранна і регулярно відвідувати телеканал Kyiv Live, який у власності ще одного політичного опонента президента, голови київського осередку ОПЗЖ Вадима Столара.

Тобто, Забуранна своїми діями свідомо компроментує Володимира Зеленського, який вводить санкції проти лідерів ОПЗЖ та їхніх телеканалів, що зрештою має шанс перерости і в конфлікт з Президентом.

Компетентні джерела в Київраді відзначають, що вже чітко простежується нова конфігурація Вавриш-Столар, яким обом ситуативно вигідно «розхитати» більшість Київради і послабити вплив Віталія Кличка. Адже і Вавриш і Столар робили спроби взяти під контроль столицю, але потерпіли поразку і тепер усунені від прийняття більшості важливих для свого бізнесу рішень, тому вирішили обєднати зусилля. І те, що Забуранна часто почала з’являтися в ефірі телеканала Вадима Столара цьому не останнє підтвердження.

Зближення Вавриша і Столара підтверджує і той факт, що 17 березня земельна комісія Київради проголосувала за проєкт рішення про затвердження детального плану територій (ДПТ), який планує будівництво на Мінському масиві нового багатоповерхового мікрорайону. Забудова передбачає будівництво 19 багатоповерхових будинків на 6307 квартир. Інвестором будівництва є компанії пов’язані з Вадимом Столаром та Владиславою Молчановою. Розробку ДПТ погоджував у 2015 році тодішній заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Андрій Вавриш.

На засіданні комісії за проєкт проголосували 11 депутатів і серед них — такий собі Микола Конопелько — депутат Київради від «Слуги народу», якого в столиці пов’язують з Андрієм Вавришем.

За інформацією з різних джерел, безпосередньо опікується проєктом «Забуранна» давній партнер Вавриша Вадим Струневич. Саме через нього, як стверджує джерело, фінансувалася виборча кампанія Лесі Забуранної під час минулих парламентських виборів.

Леся Забуранна та Вадим Струневич

Вадим Струневич нині є заступником парламентської фракції «Слуги народу» пройшовши до парламенту за 40 номером партійного списку. Фігура Струневича настільки одіозна, що перед виборами Київська міська організація Національної Спілки архітекторів України зверталася з листом до президета з вимогою не допустити щоб він та ще деякі скандальновідомі забудовники, обралися до парламенту.

Зробивши Забуранну Лесю повноцінним керівником столичних «Слуг народу», Вавриш і Богдан візьмуть під контроль усіх депутатів Київради від партії президента. А заручившись підтримкою людей Столара із ОПЗЖ та депутатів з інших фракцій спробують переформатувати сучасну більшість під себе відсторонивши Кличка від реальної влади.

Андрій Вавриш

Лише в двох фракціях ОПЗЖ та «Слуги народу» налічується 24 депутати. А враховуючи, що Столар має вплив майже на половину фракції «Єдність», ситуація виглядає загрозливою.

Групу впливу Вавриша у Київраді

Наразі відомо, що в групу впливу Вавриша у столичній фракції «Слуга народу» входять Лілія Пашинна, Юрій Федоренко та Микола Конопелько.

У 2020 році, на виборах до Київради, підтримати Конопелька дарничан активо закликала Леся Забуранна.

До людей Вавриша в Київраді належить ще один депутат від «СН» Кузьменко Євген. Попри те, що Кузьменко намагається приховати свої зв’язки з Андрієм Вавришем у них існують глибокі сімейні стосунки. Андрій Вавриш і його дружина Тетяна (нік «Міа») є друзями в Фейбук. Зокрема, Тетяна/Міа прокоментувала фото дочки Кузьменко «Она божественно прекрасная девочка! Любим сильно!!!».

коментар Тетяни Вавриш

Євген Кузьменко має досить розгалуджений бізнес, зокрема, займається і продажем скрапленого газу через ТОВ «Сінергія Строй». Наші джерела в Київраді, заявляють, що серед сотень незаконних газових заправок, які розкидані в промзонах столиці, можливо, можна знайти не один десяток і його «бочок».

А для «відмивання» незаконних коштів, Кузьменко може використовувати скандальні фірми. Зокрема, виходячи з декларації Кузьменка за 2020 рік, він має борг перед ТОВ «Профі-Факторинг» майже у 2 мільйони гривень. Фірма «Профі-Факторинг» не один раз вже спливає у різноманітних скандалах по відмиванню коштів. Зокрема, вона замішана у махінаціях з будівництвом метро на Виноградар. Слідство встановило, що у 2019 році 1 мільярд гривень бюджетних коштів виділених на будівництво були покладені на депозит «Укргазбанку». А отриманий прибуток у вигляді відсотків «Київметробуд» перевів на рахунок ТОВ «Профі-Факторинг», звідти вони переводилися на інші рахунки.

Також ще один мільйон гривень Кузьменко заборгував ПАТ Банк «Кліринговий дім», який належить сестрі регіонала Льовочкіна і олігарху Івану Фурсіну.

Опитані експерти, не можуть пояснити доцільність запозичень у 3 мільйони гривень, крім корупційної складової. Адже, відповідно до декларації, Кузьменко мав достатньо обігових коштів. Він отримав за 2020 рік майже 6,5 мільйони гривень від підприємницької діяльності та зарплатні. Також готівкою він разом з дружиною зберігає 264 тисячі доларів, 130 тисяч євро та 2 мільйони 500 тисяч гривень.

До когорти людей Вавриша у Київраді можна віднести ще депутатку від партії «Єдність» Юлію Ярмоленко, яка тісно повязана з Лесею Забуранною. Леся і Юля є співзасновниками громадської організації «Лідери змін», яка існує трохи більше року і розташована в одній із квартир житловою девятиповерхівки по Юрія Шевельова 48.

Ярмоленко раніше була депутатом Київради від «БПП-Солідарність» і є співзасновницею ще однієї ГОшки «Жіноче крило», яка створювалася на підтримку Порошенка. Ярмоленко і Забуранна навіть не приховують своїх стосунків, активно використовуючи можливості одна-одної.

Як заощадити більше, ніж заробити?

Влітку 2020 року, Забуранна та ще близько десяти народних депутатів від СН (серед підписантів значиться й Ганна Бондар, яку ЗМІ називають людиною Вавриша) направили запит столичному голові Віталію Кличку з пропозицією столичній владі викупити і повернути у комунальну власність низку ділянок землі на самому березі Дніпра, між вулицями Микільсько-Слобідською i проспектом Броварским у Дніпровському районі міста Києва. Підписанти пропонували створити на ділянках за кадастровими номерами 8000000000:66:178:0255, 8000000000:66:178:0256, 8000000000:66:178:0257 загальною площею 6,35 га. ландшафтний парк.

фото ділянок

Втім, така ініціатива виглядає підозрілою. Дані ділянки межують із скандальним ЖК «Сонячна рів’єра» будівництво якого погоджував Андрій Вавриш. Експерти припускають, що лобі Вавриша у ВР хоче повернути ділянки на березі Дніпра у власність Києва аби на засіданнях Київради їх «вдало» переголосували та передали на користь одіозного забудовника, звісно, легенда про ландшафтний парк створена лише як «димова завіса» для еко-активістів та інших небайдужих до столиці.

При цьому Забуранна демонструє майже аскетичний образ життя, спрямоване лише на накопичення коштів. Існує лише 2 електронні декларації, які можна порівняти. Зокрема, Леся в декларації за 2019 рік вказує, автомобіль SUBARU FORESTER 2011 року випуску, який вона придбала у 2017 році.

До речі, пані Леся вирішила зекономити трохи грошей і навіть не оформляти поліс ОСЦПВ.

За рік вона заробила понад 556 тисяч гривень науковою і викладацькою працею. При цьому готівкою зберігала 25 тисяч доларів і 202 тисячі гривень.

Доходи свого чоловіка Арсена Абрамяна Леся не вказує, посилаючись на те, що він відмовляється надавати інформацію. Можливо дійсно між подружжям немає ладу, адже минулого року народна депутатка звинувачувала свого чоловіка в насильстві і крадіжці 18 тисяч доларів.

В декларації за 2020 рік депутатка «Слуги народу» нічого нового не придбала. Але змогла заробити 604 тисячі гривень, поєднуючи роботу народного депутата з науковою і викладацькою діяльністю, через що пропустила 40% засідань. Разом з тим виросли і збереження готівкою до 38 тисяч доларів та 455 тисяч гривень. Також у Лесі з’явився банківський рахунок на якому зібрано 61,5 тисяч гривень. Виходить, що Забуранна відклала за рік 665 тисяч гривень, майже на 65 тисяч більше ніж заробила.

Матеріал створено за допомогою аналітичної системи YouControl, державного судового реєстру, державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших відкритих джерел.