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Дайджест > Раньше — решения в пользу Ахметова, теперь — закрытие Партии Шария. Скандальная судья Нана Векуа

Раньше — решения в пользу Ахметова, теперь — закрытие Партии Шария. Скандальная судья Нана Векуа

Автор: «Власти.нет»
01.04.21 18:27
209
Раньше — решения в пользу Ахметова, теперь — закрытие Партии Шария. Скандальная судья Нана Векуа

6 апреля должно состояться заседание суда о закрытии политической партии «Партия Шария». Судьей назначена Нана Векуа. Она известна как «ахметовская» судья, поскольку есть свидетельства того, что многие ее решения так или иначе были приняты в пользу украинского олигарха Рината Ахметова или людей из его окружения.

В частности, Векуа запретила анализировать и изучать декларацию бизнесмена и экс-нардепа Вадима Новинского, у которого НАБУ обнаружила недостоверность в декларации на сумму 17 млн грн. Напомним, что Вадим Новинский является приближенным для Рината Ахметова человеком.

Интересна и ситуация с «Роттердам+». В августе 2020 года судья Векуа отменила справку Национального антикоррупционного бюро о 19 млрд убытков, которые понесла Украина, как следствие схемы «Роттердам+». Она открыла производство по иску генерального директора «ДТЭК Востокэнерго» Бориса Лесного к НАБУ, который заявил, что действия детектива по составлению справки об ущербе от «Роттердам +» являются противоправными.

Об этом и других кейсах рассказал медиаэксперт и журналист Анатолий Шарий в своем ролике на YouTube. Также он рассказал о том, что Векуа оказывала помощь в передаче важных земельных участков в Киеве под строительство, на которых был размещен, например, спортивный комплекс, и запрещала организацию «Объединённая Сербская Диаспора Евразии».

Занималась Векуа и приостановлением постановления № 360 Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. В рамках данного постановления предусматривался возврат платы за услуги по транспортировке электроэнергии для стороны экспортера, а самым крупным игроком сегмента является группа ДТЭК, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову.

Согласно материалам из ролика, Векуа также возобновила ранее поставленное на паузу государственное финансирование партии Голос. Это внесло раздор в ряды нардепов данной политсилы, поскольку они стали обвинять друг друга в сотрудничестве с Банковой.

Также Векуа, действуя для защиты интересов одного из сыновей экс-городского головы столицы Леонида Черновецкого, сняла ограничение по высоте для жилого комплекса по улице Евгения Коновальца, 30. ЖК расположен в исторической части города, а это значит, что там запрещено возводить здания высотой свыше 27 метров

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