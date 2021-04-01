Почем будет газ для населения с 1 апреля и почему обещанное снижение ценника отменяется

Поставщики объявили новый ценник на газ на апрель. Прежняя фиксированная цена на газ для населения в 6,99 гривен за куб, которая действовала с 1 января этого года, утрачивает силу с 1 апреля.

Новые апрельские ценники у разных поставщиков отличаются. При этом большинство компаний заявили тариф до 6,99 гривен. У некоторых он ниже прежней верхней планки. Например, у «Нафтогаза» — 6,86 гривен, у «Мегаватт» — 6,7, у «Эру людям», «Эру трейдинг», «Агросинтез Трейдинг» — 6,75 гривен и т.д.

При этом некоторые компании будут продавать газ дороже — от 7,6 до 8,85 гривен.

Но апрельская цена существенно скажется на платежках только в первой половине месяца — пока не закончится отопительный сезон. Поэтому главная интрига сейчас — каким будет годовой тариф. Компании должны объявить свои годовые ценники до 25 апреля.

По прогнозам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, в следующем отопительном сезоне украинцам придется платить за газ дороже, чем в этом, — до 8 гривен за куб, а с учетом доставки — по 9-10 гривен. Следовательно, высокими будут и платежки. При этом газ в Европе к следующей зиме может даже подешеветь.

Как в Украине формируются газовые ценники, и что будет с платежками — далее в материале.

Распродажи не будет

По поводу апрельских цен на газ для населения прогнозы сильно отличались. По одним из них ценник должен был просесть примерно до 5-6 гривен за куб. По другим, наоборот, взлететь до 7-8 гривен.

Но реальные ценники оказались где-то посредине. «Нафтогаз» заявил на апрель цену в 6,86 гривен. Некоторые поставщики поставили тариф ниже, к примеру, «Мегаватт» — 6,7, «Эру трейдинг», «Эру людям», «Агросинтез Трейд» — 6,75, «Промсервис» — 6,75. «Евода Трейд» предложила тариф в 6,88, «Энерджи Трейд Групп» — 6,98, Киевоблгазсбыт, Харьковгазсбыт, Винница газсбыт, Ривне газсбыт, Черновцыгаз сбыт и другие — 6,99 гривен.

Еще порядка 10 компаний выставили более высокие ценники. «Газ АП» — 7,6, Донецкие, Днепровские, Киевские энергетические услуги (брэнд Yasno) — 7,89 гривен, «Тернопольоблгаз», «Газпостачсервис» — 7,99, «Ривненская областная энергопоставляющая компания» — 8,04, Черновицкая и Херсонская энергопоставляющие компании — 8,3, «Азовгаз» — 8,85 гривен за куб.

То есть по последним поставщикам реальный ценник с учетом доставки будет до 9-10 гривен за куб. Ниже можно ознакомиться с расценками на апрель от разных поставщиков, собранными «Газправдой».

Почему не оправдались прогнозы о снижении ценника до 5-6 гривен за куб?

Еще в марте глава Минэнерго Юрий Витренко внес на Кабмин протокольное поручение, которым Минэкономики обязывали подготовить рынок к продаже на бирже газа «Укргаздобычи». Это газ внутренней добычи, и его максимальная цена не превышает 3 гривен за куб. Если бы все трейдеры получили к нему доступ, была бы возможность даже снизить ценник на газ для населения на апрель.

Вся подготовительная работа должна была пройти до конца марта, с тем чтобы уже с апреля компании могли предложить населению сниженный ценник.

Но распродажи газа «Укргаздобычи» так и не произошло.

«Можно констатировать, что правительство проиграло — ему так и не удалось „дожать“ „Нафтогаз“ и заставить монополиста продавать газ внутренней добычи на бирже всем поставщикам», — говорит Юрий Корольчук.

Что значат для клиентов апрельские ценники поставщиков, ценники которых с апреля пойдут вверх?

На самом деле критическими остаются 15 дней апреля — до окончания отопительного сезона. Для владельцев частных домов, отапливаемых газом, рост ценника на апрель чреват очередным увеличением платежек.

Подорожание газа на 1-1,85 гривен за каждый куб даст в итоге плюс 200-370 гривен к платежке за полмесяца (для дома до 120 квадратов потребляющего на отопление порядка 400 кубов газа в месяц).

Для жителей многоэтажек, которые используют газ для кухни, переплата также будет, но несущественная — 10-20 гривен.Тарифы же на централизованное отопление остаются стабильными до конца сезона.

С окончанием отопительного сезона ценники на газ на время выпадают с поля зрения широкой общественности, так как летом потребление газа падает. Но как раз в этот период в нынешнем году будут формироваться годовые тарифные планы. И от них напрямую зависит, сколько будем платить за газ и отопление со следующей осени.

Какими будут годовые тарифы на газ

Годовые тарифы на газ для населения поставщики должны озвучить до 25 апреля. Потребителей переведут на годовой тариф автоматически. Но можно будет отказаться от него и перейти на месячный или квартальный тариф, если он окажется более выгодным, чем годовой.

Главная интрига сейчас — какими будут годовые ценники на газ.

По мнению Юрия Корольчука, они будут точно выше 6,99 гривен за куб.

«С мая „Нафтогаз“ будет продавать газ на бирже по 7,4-7,6 гривен за куб. То есть цена для потребителя установится на уровне приблизительно в 8 гривен», — говорит он. С учетом доставки ценник вырастет до 9-10 гривен за куб. При этом непонятно какая будет цена на газ в Европе. Не исключено, что если ожидаемого роста цен на энергоресурсы не произойдет (а с учетом новой волны коронавируса это вполне вероятно), а следующая зима будет теплой, то так и будет. То есть украинцы будут платить по завышенным ценникам, — добавил Корольчук.

При этом, если бы поставщики получили доступ к газу «Укргаздобычи», тариф был бы примерно на 3 гривны ниже — 5 гривен за куб или 6-7 гривен с доставкой.

«Тут появляется сразу два вопроса. Во-первых, почему НАК все же не открывает продажи газа „Укргаздобычи“, а Кабмин оказался бессильным в противостоянии с монополистом. Во-вторых, какая газовая маржа „Нафтогаза“. Наценку поставщиков мы видим — 400-600 гривен с тысячи кубов. А сколько зарабатывает НАК, с учетом того, что газ внутренней добычи уже со всеми налогами и расходами стоит не дороже 3,5 гривен за куб? И куда идут эти деньги, если не происходит расширения добычи, не вкладываются средства в разведку и пр.», — удивляется Корольчук.

«У нас есть газ собственной добычи в объеме 14,3 млрд кубов с себестоимостью добычи 2,6 гривен за куб. При этом украинцы, потребляя для собственных нужд 7 млрд кубов и через теплокоммунэнерго еще 7 млрд, вынуждены платить за газ втрое дороже», — подытожил Попенко.

МВФ не разрешит

Между тем и дальше вмешиваться в формирование тарифов на газ власти вряд ли будут. МВФ уже озвучил свою позицию по этому поводу.

В Фонде назвали неэффективным способом субсидирования домохозяйств возврат к контролю над ценами на природный газ. Такой шаг может привести к злоупотреблению ресурсами из-за коррупции и сдерживанию внедрения энергоэффективности, заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

«Существует — и будет существовать — значительная часть украинского населения, которая не может покрыть расходы на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию. Самый эффективный способ поддержать эти домохозяйства — идентифицировать их и оказать им финансовую поддержку через бюджет, чтобы они могли оплатить собственные коммунальные счета», — сказал Люнгман.

Формально с 1 апреля власти отходят от тотального контроля цены на газ. Планку в 6,99 гривен за куб убирают, а тарифы будут разными, то есть плюс-минус рыночными. По годовому тарифу с мая поставщикам и вовсе развязали руки — можно выставлять любой ценник.

И даже если цены на газ в Европе просядут, правительство уже вряд ли сможет по команде устанавливать «справедливый ценник».

По материалам «Страны»