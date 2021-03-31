Неперевершений Бамбізов

Завершується конкурс на посаду голови Державної податкової служби. Наразі успішно пройшли всі конкурсні перепони шість кандидатів, кожний з них гідний високого крісла, про кожного з яких можна розповідати годинами – і не набридне. Але справжньою окрасою перегонів став кандидат під №1 – Євген Євгенійович Бамбізов, колишній керівник Офісу великих платників податків і виконувач обов’язків заступника голови Державної фіскальної служби. Пише відомий блогер Володимир Бойко на сайті Naspravdi.Today.

Писати про таких людей як Євген Євгенійович – саме задоволення, оскільки не треба збирати ніяку інформацію: все давно зібрано правнуками Дзержинського й достатньо лише почитати довідки в кримінальних провадженнях чи досі не розсекречені (каюсь – люблю колекціонувати документи з грифом «таємно» і «цілком таємно») матеріали негласних оперативно-розшукових заходів, щоби постать Бамбізова постала в усій її величі. Тим більше, що стеження за Бамбізовим здійснюється безперервно з 2013 року – з того часу, коли Євген Євгенійович нужденно трудився в Спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові під керівництвом легендарної Галини Михайлівни Феденко.

БАМБІЗОВ Євген Євгенійович

Число, місяць і рік народження: 6 вересня 1980 року

Місце народження: м. Харків

Освіта: повна вища, у 2002 році закінчив Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, спеціальність – адміністративний менеджмент, кваліфікація – економіст-менеджмент.

Володіння мовами: українською, російською – вільно, англійською – зі словником

Прийняття Присяги державного службовця: 18 квітня 2003 року

Спеціальне звання: Радник податкової та митної справи І рангу з 21 серпня 2015 року

Загальний стаж роботи: з 14 липня 1998 року

Стаж державної служби: з 18 травня 2003 року

Зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Киргизьська, буд.12, кв.70

Фактично мешкає за адресою: м. Київ, вул. Саперне Поле, буд.12, кв.229

Працює: приватним підприємцем ФОП «Бамбізов»

Використовує мобільні телефони: +380 67 860 1788, +380 99 289 6245

Думаю, що не відкрию таємниці: і в кабінеті Феденко, і в кабінеті Бамбізова були встановлені засоби негласного зняття інформацій, тож кожна копійка, отримана Євгеном Євгенійовичем, ретельно документувалась. Ось деякі кадри оперативної відеозйомки.

Якщо Євгена Євгенійовича або його близького друга, першого заступника генерального прокурора Романа Говду, зацікавлять самі відеофайли – будь ласка, достатньо лише назвати дату і я оприлюдню відео того, що відбувалось у той день у кабінеті Євгена Євгенійовича. Щоправда, якість не гарантую – відеофайли, отримані в ході проведення негласних слідчих, розшукових або оперативних заходів, записуються в дуже специфічному форматі «*.ord», відтворити який у високій якості можна лише за допомогою спеціальної програми-програвача. Втім, можу подарувати першому заступникові генерального прокурора таку програму-програвач – хай насолоджується разом з Бамбізовим переглядом цих історичних кадрів.



Зрозуміло, що телефон Бамбізова, як тільки він став працювати в СДПІ по роботі з ВПП у м. Харкові, був поставлений «на прослуховування». Ось навмання перший-ліпший аудіофайл з наступними характеристиками:



Объект: 380992896245, MSISDN: 380992896245, IMSI: 255012660029786, Дата: 30.01.2013, Время: 19:32:15, Длительность: 0:2:20, Направление: Исходящий, Участники: 380503236144, Тип: CS Unknown, Answered, Местоположение: город Харьков, Харьковская обл., ул. К. Маркса, 34



Якщо перший заступник генерального прокурора захоче докладніше ознайомитись з телефонними переговорами свого близького друга – будь-ласка, я завжди готовий виручити Романа Михайловича.



За перебігом кількох років бурхлива діяльність Бамбізова СДПІ по роботі з ВПП у м. Харкові буде в довідці до ОРС прокоментована наступним чином:



«Бамбізов Є.Є. спільно з начальником Феденко Г.М. вистроїв схему, яка дозволяла уникати донарахувань платникам податків, що були задіяні у схемах ухилення від сплати податків. Особисто в змові з Феденко Г.М. контролював взаємовідносини крупних платників податків з підприємствами «підконтрольними» Курченку С.В. Сприяв в не проведенні перевірок ПАТ «Реал-Банк», який належав Курченку С.В. Особисто контролював проведення усіх перевірок крупних платників податків».



Але не треба думати, що правнуки Дзержинського стежили за Бамбізовим для того, що викрити його на хабарництві – СБУ це серйозна контора й там такими пустощами не займаються. Насправді, завдяки інформації харківських «кашників» у Києві переконались, що Євген Євгенійович – це людина, з якою можна мати справу. І вже в лютому 2015 року Бамбізов був призначений на посаду першого заступника СДПІ з обслуговування великих платників податків у м. Одесі. Невдовзі Бамбізов очолив Головне управління Державної податкової служби в Одеській області, а 16 жовтня 2015 року тодішній голова ДФС України Роман Насіров призначив нашого героя виконувачем обов’язків Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників.



Тим не менш, СБУ не випускала Бамбізова з поля зору – ось, наприклад, довідка, складена в СБУ після заведення чергової оперативно-розшукової справи №88/39/119-2018 від 22.03.2018. За рік до того, у лютому 2017 року, в Бамбізова був проведений попереджувальний обшук у зв’язку з отриманням хабаря в розмірі 33млн. грн. за відшкодування ПДВ. Втім, фактично трус був влаштований через те, що Бамбізов фінансував політичну партію «За життя», яка на той час належала Вадиму Рабіновичу та Євгенію Мураєву (і яка в липні 2018 року об’єдналась з громадською організацією «Український вибір» Віктора Медведчука, після чого Мураєв покинув партійні лави).



«Під час перебування на керівних посадах ДФС у Одеській області, за наявною інформацією, Бамбізов Є.Є. контролював розповсюдження «сумнівного» податкового кредиту, сформованого підприємствами сільгоспвиробниками. Розповсюдження «податкового кредиту» здійснювалося на підприємства реального сектору економіки у Харківському та Київському регіоні. В теперішній час, контроль за розповсюдженням «податкового кредиту» здійснює начальник ГУ ДФС у Одеській області Мілютін Г.В. (який до вказаного призначення перебував на посаді начальника Харківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області, де сприяв безперешкодній діяльності підприємств підконтрольних Курченку С.В. за вказівкою Бамбізова Є.Є.), та його заступник Гулакова Н.О.



За протекцією Бамбізова Є.Є. здійснюються призначення керівників регіональних ГУ ДФС, а також районних підрозділів ГУ ДФС. Так, за протекцією Бамбізова Є.Є. було призначено начальника ГУ ДФС у Харківській області Рибакова М.В., заступника начальника ГУ ДФС у Харківській області Хачатуряна Б.О. (підтримує дружні стосунки із Бамбізовим Є.Є.), керівників районних підрозділів.



За наявною інформацією Бамбізов Є.Є. створив умови щодо прикриття незаконної діяльності «конвертаційних» центрів, забезпечив переведення груп «конвертаційних» центрів на облік до ДПІ м. Києва та Київської області. Для цього, за негласною вказівкою останнього начальнику ГУ ДФС у Харківській області Рибакову М.В. та Хачаттуряну Б.О., було доручено забезпечити безумовне розірвання договорів про визнання електронних документів, з підприємствами, які входять до складу «конвертаційних» центрів. Внаслідок розірвання договорів, підприємства, які входять до складу «конвертаційних» центрів перереєструвались у ДПІ м. Києва та Київській області. За наявною інформацією винагорода за прикриття діяльності «конвертаційних» центрів складає 1,2% від загального обсягу.



Також, Бамбізову Є.Є., за прикриття діяльності, пов’язаної з ухиленням від сплати податків, участі у схемах мінімізації податкових платежів до бюджету, підприємствами реального сектору економіки – великими платниками податків сплачується 2% від загального обсягу. Надходження коштів контролює Бондар Л.М.



Згідно з податковою декларацією за 2015 рік, Бамбізов Є.Є. має в особистому володінні автомобіль ГАЗ-69, 1968 року. В той же час, Бамбізов Є.Є. використовує автомобіль AUDI A-7, BMW 7 серії, має інші автомобілі класу «люкс», та мототехніку. В теперішній час Бамбізов Є.Є. використовує автомобіль RANGE ROVER ДНЗ АХ 6485 ЕІ, який належить Горошко Вадиму Олександровичу, 27.11.1978 року народження, мешкає за адресою: м.Харків, вул. Грозненська, 34, кв. 18.



Також Бамбізов Є.Є. займається незаконним відшкодуванням ПДВ за винагороду у розмірі 30% від суми відшкодованого ПДВ підприємства. Винагороду підприємства за вказівкою Бамбізова Є.Є. перераховують на рахунки підприємств, підконтрольних громадянам Горошку Вадиму та Русецькому Анатолію, які займаються протиправною діяльністю, пов’язаною з незаконною конвертацією грошових коштів та які в подальшому перераховуються на підконтрольні офшорні компанії, та частково за вказівкою Бамбізова Є.Є. перераховують на рахунки політичної партії «За життя» (код ЄДРПОУ 21709375), засновниками якої являються Рабінович В.З. та Мураєв Є.В.



За попередньою інформацією Мураєв Є.В. та Бамбізов Є.Є. перебувають у близьких стосунках. Мураєв Є.В. сприяє у кар’єрному зрості Бамбізову Є.Є., який в свою чергу допомагає Мураєву Є.В. у вирішенні певних комерційних питань, пов’язаних із податковим контролем.



У лютому 2017 року у Бамбізова Є.Є. та Бондар Л.М. проводилися обшуки під час розслідування кримінального провадження за фактом отримання незаконної винагороди у сумі 33 000 000 грн., за відшкодування ПДВ. Грошові кошти були вилучені у банківській скриньці, яка була відкрита на ім’я Бондар Л.М.»



Після обшуку Бамбізов зробив висновки й перестав демонстративно фінансувати політичний проект Рабіновича та Мураєва, а за це в СБУ йому пробачили хабар й кримінальну справу «спустили на гальмах» (напевно, не безкоштовно).



Цитуємо довідку далі:



«Довіреною особою Бамбізова Є.Є. є адвокат Демідов Микола Олександрович, інн 2864402319, 04.06.1978 року народження, зареєстрований за адресою: м. Харків,вул. Героїв Праці, 48 А, кв. 65. Демідов М.О. зареєстрований як само зайнята особа – адвокат у Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області. Також Демідов М.О. є засновником та керівником наступних підприємств:



ТО “КОВЧЕГ 3000” код 36578051, УКРАЇНА, 08150, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.БОЯРКА, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, БУД. 36;



ТО “ТРІЛАЙН”, код 37883930, УКРАЇНА, 61013, ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ХАРКІВ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 146, КВ. (ОФІС) 38;



ТОВ “СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР РЕГЕНЕРАЦІЇ МАСЕЛ”, код 37888771, УКРАЇНА, 04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, БУД. 39, КВ. (ОФІС) 28-А;



ТОВ “КРЕОЛАЙТ”, код 38908306, УКРАЇНА, 65114, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т МАРШАЛА ЖУКОВА, БУД. 55, КВ (ОФІС) 74;



ТОВ “УКР ЕНЕРГОРЕСУРС”, код 39096010, УКРАЇНА, 65014, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КАНАТНА, БУД. 16;



ТОВ “ДЕЧЕІС-КОНСАЛТИНГ ГРУП”, код 39225544, УКРАЇНА, 61135, ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ХАРКІВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦІ, БУД. 48- А, КВ (ОФІС) 65;



ТОВ “РЕНІАГРОТРАНС ЛТД”, код 39667718, УКРАЇНА, 65026, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, БУД. 2;



ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ “ЦЕНТР БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ”, код 39810466, УКРАЇНА, 01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, БУД. 7, КВ. (ОФІС) 2;



ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ “ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ”, код 39810492, УКРАЇНА, 01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, БУД. 7, КВ. (ОФІС) 2.



Дружина Бамбізова Є.Є. – Бамбізова Катерина Едуардівна, здійснює діяльність у сфері дизайну одягу. Офіс в Києві знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 41, оф. 3.



У мережі Інтернет Бамбізов Є.Є. характеризується як хабарник та організатор злочинних схем.



В теперішній час схема роботи Бамбізова Є.Є. є наступною: заступник начальника ОВПП ДФС Бондар Л.М. відповідає за відбір та організацію перевірок великих платників податків, а також безпосередньо приймає участь у вирішенні питань пов’язаних з вирішенням позитивного питання, щодо відшкодування ПДВ платникам податків. Довірена особа Бамбізова Є.Є. та Бондар Л.М. – Макеєв Ігор, здійснюючі аналіз діяльності великих платників податків, висвітлює проблемні питання, схеми ухилення від сплати податків. На підставі проведеного аналізу вирішується питання проведення перевірок платників податків. У разі вирішення питання не здійснення донарахування за наслідками проведення перевірки, підприємствам пропонуються працювати з підприємствами, підконтрольними Горошко В.О. (конвертація грошових коштів, мінімізація податкових платежів). Враховуючі те, що Бамбізов Є.Є. та Бондар Л.М. тривалий час працювали в Харківському управлінні, та мають значні зв’язки серед керівників підприємств- великих платників податків, вони створили умови, за якими решта підприємств сплачує відсоток від загального обігу, за не втручання в діяльність підприємств. Аналогічна ситуація склалася з Одеським управлінням ОВПП ДФС. Керівник управління Тапала В.П. та його заступник Ломака Є.А. щомісячно передають Бамбізову Є.Є. грошові кошти в сумі 300 000 дол. США, які збирають з підприємств-великих платників податків. Вони особисто щомісячно привозять грошові кошти Бамбізову Є.Є. Відповідальним за здійснення аналізу та виявлення схем мінімізації в Одеському управлінні є Готвенський Олександр.



Відповідальним за отримання коштів з Львівського управління ОВПП ДФС, Дніпропетровського управління ОВПП ДФС, Запоріжського управління ОВПП ДФС є заступник Бамбізова Є.Є. Лепетюк О.В. він безпосередньо курирує діяльність вказаних управлінь, особисто отримує від керівників грошові кошти, які потім передаються Бамбізову Є.Є.



Крім того, за протекцією Бамбізова Є.Є. було здійснено призначення керівників ГУ ДФС у Харківській, Одеської. Так, ГУ ДФС у Харківській області очолює Рибаков М.В., який був заступником у Бамбізова Є.Є. підчас його роботи в ГУ ДФС у Одеської області. Заступником у Рибакова М.В. призначений Хачатурян Б.О., з яким Бамбізов Є.Є. підтримує дружні стосунки. Рибаков М.В. та Хачатурян Б.О. щомісячно передають грошові кошти особисто Бамбізову Є.Є., під час його перебування у м. Харкові, або привозять грошові кошти у м. Київ.



Начальник ГУ ДФС у Одеській області Мілютін Г.В. тривалий час працював разом з Бамбізовим Є.Є., та за його протекцією був призначений на посаду. В свою чергу він сприяв у призначенні на посаду заступника начальника ГУ ДФС у Одеській області Гулакової Н.Л. Відповідальним за здійснення аналізу та виявлення схем мінімізації в ГУ ДФС у Одеської області є Лиськов Сергій. Мілютін Г.В. та Гулакова Н.Л. щомісячно передають грошові кошти особисто Бамбізову Є.Є., під час його перебування у м. Харкові, або привозять грошові кошти у м. Київ.



Під час роботи в СДПІ по роботі з ВПП у м. Харкові Бамбізов Є.Є. вистроїв схему, яка дозволяла уникати донарахувань платникам податків, які були задіяні у схемах ухилення від сплати податків.



Бамбізов Є.Є. в період 2013 року підтримував стосунки з керівниками наступних підприємств з метою уникнення відповідальності з боку комерційних та державних підприємств за винагороду.



ЗАТ «Хлібзавод Салтівський», код 31340536;



ТОВ «Салтівський-1», код 37093064;



ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», код 31437750;



ТОВ «Компанія «Сінта-фарм», код 38526039;



ТОВ «Скорпіон РП», код 23317544;



АТ «Харківобленерго», код 131954;



ТОВ «Слобожанський миловар», код 30357250;



ТОВ НПП «Хартрон Експрес», код



ДП завод «Електротяжмаш», код 00213121;



ПАО завод «Южкабель», код 00214534;



ВАТ «Турбоатом», код 05762269;



ПАТ «Стома», код 00481318;



ПАО «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря», код 00165712;



ДП «Харківський завод шампанських він», код 30590422;



АКІБ «УкрСібБанк», код 9807750;



ТОВ ВК «Росса», код 22699070;



ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», код 5471230;



ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», код 14210052;



ТОВ «Омега Автопоставка» , код 33010822;



ТД РБК



ТОВ ДК «Едельвейс», код 37091235;



ПП «Едельвейс», код 34333055;



«Пром Аброзів»,



АТ «Золоті Ворота», код 20015529;



ПАТ «Харківгаз», код 26009240;



ТОВ «Еста-Б’юті», код 36906808;



ТОВ «Харківметал-2», код 1882999;



ТОВ «Укртехналогіясервіс», код 21209684;



ТОВ «Електрум-Харків», код 31557428;



АТ «АВЕК і Ко Концерн», код 22649344;



ТОВ «Відар ТД», код 38434096.



Також Бамбізов Є.Є. підтримував і підтримує стосунки з метою використання у схемах ухилення від сплати податків, та незаконного відшкодування ПДВ.



Плотніков Олексій Петрович, який у 2012-2013 рр був начальником Основянської податкової інспекції та на той час у даної інспекції знаходилась основна частина зареєстрованих підприємств підконтрольних Курченко.



Мураєв Євгеній Володимирович, 2012-2013 рр. був народним Депутатом 7 скликання від партії «Регіонів». В теперішній час народний Депутат опозиційного блоку.



Бамбізов Є.Є. також спілкувався та спілкується з представниками підприємств з ознаками фіктивності та так звані «площадки».



Ця довідка далеко не повна – зокрема, там не зазначено, завдяки кому Бамбізов зробив таку карколомну кар’єру. Лихі язики стверджують, що покровителем Євгена Євгенійовича є широкознаний дослідник «конвертаційних центрів» і безкорисливий борець за грошові знаки Віталій Хомутинник. Але не він один – перебравшись до столиці, Бамбізов дуже швидко завів дружбу з собі подібними, передусім, з прокурором Києва (нині – першим заступником генерального прокурора) Романом Говдою. Ця ніжна та віддана дружба врятувала Євгена Євгенійовича від неминучої тюрми, коли 19 листопада 2019 року на нього вдягнув кайданки невгомонний прокурор Костянтин Кулик.



Дата 19 листопада була вибрана не випадково – наступного дня прокуратура остаточно втрачала повноваження органу досудового розслідування й Кулик вирішив відсвяткувати цю подію, «на посошок» затримавши Бамбізова в легендарній 400-й справі (кримінальне провадження №12013220540000400 від 31.01.2013), що розслідувалась стосовно витівок олігарха-втікача Сергія Курченка. Це не просто справа, а якийсь універсальний магазин, де на потребу дня можна відшукати будь-який епізод і будь-яких фігурантів – від екс-глави Адміністрації Президента Порошенка Бориса Ложкіна до сина нинішнього президента США Гантера Байдена. Знайшлось там місце й Бамбізову – цитую клопотання про обрання запобіжного заходу:



«Також підтверджено факт заподіяння матеріальної шкоди ПАТ «Укрнафта» в сумі 1 042 059 971,17 грн. (без ПДВ) внаслідок закупівлі скрапленого газу для потреб населення на спеціалізованих аукціонах ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Харківспецгазснаб», ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Харків-СПБТ», ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз», ТОВ «Чернівці-СПБТ», ТОВ «Модус-Вівенді», ТОВ «Луганськпропангаз», ТОВ «Луганськснабгаз» ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», упродовж 2010-2014 років, за умови використання зазначеного скрапленого газу не для потреб населення, а для потреб промислових підприємств. При цьому із усім обсягом скрапленого газу, яким заволоділи учасники злочинної організації, вчинено правочини щодо його реалізації підконтрольним підприємствам із ознаками фіктивності або підприємствам реального сектору економіки.



За таких обставин внаслідок зазначених спільних злочинних дій Курченка С.В., Мигаля А.В., Бичкова М.О., Курила М.Г., їх підлеглих, Бамбізова Є.Є. та інших учасників злочинної організації вчинено легалізацію (відмивання) майна ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укpнaфта», більше 50 відсотків статутного капіталу яких належить державі, а саме виробленим ними скрапленим газом на суму 2 196 176 418,64 грн. (два мільярда сто дев’яносто шість мільйонів сто сімдесят шість тисяч чотириста вісімнадцять гривень 64 коп.), тобто в особливо великих розмірах.



Крім того, Бамбізов Є.Є., зловживаючи своїм службовим становищем, усупереч інтересам служби, прикриваючи злочинну діяльність учасників злочинної організації та її структурного підрозділу під керівництвом Курченка С.В. сприяв безперешкодному виводу значних сум коштів із ПАТ «Реал банк» та подальшій їх легалізації (відмиванню), усуваючи ризики моніторингу, виявлення та документування цієї злочинної діяльності».



Як нескладно здогадатись, доказова база щодо Бамбізова була зібрана знову ж таки завдяки встановленню Службою безпеки України засобів негласного зняття інформації в службовому кабінеті Євгена Євгенійовича. Цитую матеріали справи:



«… зафіксовано розмови Бамбізова Є.Є. у своєму службовому кабінеті з приводу протиправної його та його підлеглих діяльності, спрямованої на прикриття незаконних дій суб’єктів господарювання, пов’язаних із ухиленням від сплати податків та їх мінімізації, а також легалізації коштів. Як вбачається із даного протоколу огляду відбувається спілкування з приводу утримання від вжиття контрольних заходів щодо підконтрольного учасникам злочинної організації ПАТ «Реал банк» та підконтрольних їм підприємств, які перебувають у сфері податкового контролю, очолюваного Бамбізовим Є.Є. підрозділу податкової інспекції. Учасниками розмов обговорюється питання отримання та розподілу неправомірної вигоди за прикриття злочинної діяльності учасників злочинної діяльності. На наполягання підлеглого працівника Бондарь Л.М. про необхідність вжиття контрольних заходів стосовно підприємств злочинної організації Бамбізов Є.Є. наполягає на невжитті будь-яких подібних заходів стосовно ТОВ «Лідергаз», яке підконтрольне Курченку С.В.»



А ось ще одна цитата, яка чи не найкраще характеризує кандидата на посаду голови Державної податкової служби України:



«Як вбачається із інформації про перетин державного кордону, яка надана листом від 20.11.2019 №51/7/1-7930 ГУ СБ України у м.Києві та Київській області, Бамбізов Є.Є. протягом 2019 року 7 разів, а за період з 03.01.2013 по 02.11.2019 – 40 разів виїжджав за межі України. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта, станом на 19.11.2019 відсутні будь-які відомості про наявність у Бамбізова Є.Є. в Україні прав власності на нерухоме майно. У сукупністю з інформацією про системні виїзди Бамбізова Є.Є. за кордон, вказане може свідчити про те, що останній вжив заходи до придбання нерухомого майна за межами України. Крім цього, за наявною інформацією з метою приховування доходів, одержаних злочинним шляхом, Бамбізов Є.Є. частину придбаного майна оформив на підставних осіб Горошка В.О., Демидова М.О. та інших».



Від неминучої тюрми Бамбізова влаштувала міцна чоловіча дружба з Романом Говдою. Роман Михайлович, якого на той момент Рябошапка вже вигнав з органів прокуратури, ледь не ночував під судами столиці – спочатку Шевченківським, а потім Печерським – але таки витягнув друга з рук правосуддя. Після чого вже справою техніки та невеликої матеріальної допомоги стала передача кримінального провадження в НАБУ, де воно й згинуло, як і тисячі інших справ.





Щоправда, державну службу Бамбізову довелось покинути – але, сподіваємось, ненадовго. Принаймні, його соратник Говда вже друга людина в органах прокуратури, після парфюмерші Венедіктової. Бамбізов хоча доки й не при посаді, але влаштувався позаштатним радником голови Державної митної служби.Тож нічого не буде дивного, якщо Євген Євгенійович найближчим часом очолить Державну податкову службу України або, на крайній випадок, стане заступником голови. Хоча, з такими талантами – пряма дорога в президенти.

