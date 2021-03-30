Шокирующая исповедь о практиках медитации

Принято считать, что медитативные практики если и не помогают, то уж точно не вредят человеку. Об этом, в частности, говорит известный психолог Андрей Курпатов. Вместе с тем, есть свидетельства об обратном.

В частности, на сайте Центра религиоведческих исследований можно найти письмо Павла Андреева, который практиковал медитацию в центре «Радха Соами Сатсангх». Андреев пишет, что через год медитаций он «не мог жить нормальной жизнью, было тяжело сосредоточиться на работе, тяжело вообще что-то делать».

Полный текст письма:

Я занимался практикой медитации «Радха Соами Сатсангх» / «Движение Такара Сингха» / «Сант Мат — Путь Мастеров». Название и личность гуру не важны: как я теперь понял, все техники медитации, использующие мантру (к примеру, ТМ), приведут к одному и тому же результату. Я беседовал со многими «медитаторами» разных течений, все достигли одного и того же: видения света внутри (в моем случае даже и слышание внутреннего звука, вибраций).

Я медитировал один год, и очень усердно, часа по четыре в день, т.к. купился на «духовную этикетку». По натуре я идеалист, хотелось тогда верить всем этим басням. Медитирующему рекомендуется повторять мантру и «сосредоточиться» на центре собственного лба (там находится «третий глаз» — выход в мир духовный). Со временем я научился видеть «внутренний свет», очень большой яркости и силы, белый, оранжевый, желтый и т.д. Во время видения этого света я чувствовал себя абсолютно счастливым как никогда в жизни; мне казалось, что я чувствовал присутствие какой-то «любящей субстанции» или «существа из света», которое меня любит так, как никто на свете меня не любил.

Далее (по мере того, как моя «крыша» съезжала все больше и дальше) я стал видеть светящееся лицо моего «гуру». Физический (реальный гуру) говорил, что медитирующий с «чистой душой и хорошей кармой» вскоре вступит в контакт с «внутренним гуру», который и поведет его к Богу, на «родину души», откуда мы все «спустились». Я стал, что называется, «балдеть», летать в собственных галлюцинациях. К примеру, стоять, взявшись за ручку с гуру у берега океана, а в нем не вода, а свет... И так там хорошо, что и не опишешь, и «внутренний гуру» такой красивый и добрый и любящий, что просто слов нет...

Еще я вспомнил все свое детство, до мельчайших подробностей, вплоть до того в чем я был одет, когда играл в песочнице в детском садике, вспомнил, что свет этот я уже видел в детстве, но потом с годами это ушло. Конечно, тогда меня это очень тронуло, я еще больше поверил во все это...

Главное, что через год занятий я больше не мог жить нормальной жизнью, мне было тяжело сосредоточиться на работе, тяжело вообще что-то делать, т.к. постоянно я видел этот свет, любящее лицо гуру или его глаз (причем один, а не два). Ну как тут жить, когда «там», в этом свете, так хорошо, а здесь, в этом мире, надо еще и работать и никто тебя «не любит».

Занимаясь медитацией, я стал очень плаксивым (!) (я взрослый человек, вешу 90 кг, несколько лет занимался культуризмом), меня кидало в рыдания от любой лирической музыки, просто слезы градом, да и не только от музыки, просто так — тоже. Что-то не понравилось, кто-то что-то сказал, и я думал: «Ну что это за мир такой? Не то, что в медитации! Ни в какое сравнение не идет...»

Самое страшное — мне часто хотелось покончить с собой и это желание было очень сильно. Вот здесь я совсем испугался за себя. Я не мог без страха подниматься по лестнице, т.к. думал, что спрыгну вниз и — всем мучениям в этом мире конец!

Взвесив все «за» и «против» я решил прекратить медитировать.

Прошел уже год с тех пор, как я НЕ медитирую, ровно год... а свет я вижу до сих пор, «позывы туда» испытываю очень часто, своеобразные «ломки» происходят. Я уже пытался обращаться к различным психологам, психотерапевтам: они ничего об этом (видение света) не слышали и не знают, советуют мне «отвлечься». Если бы это было так просто «отвлечься», когда я нахожусь, к примеру, в голубом небе или в звездном небе; я как бы вижу сразу 2 мира, один — реальный, другой — кто его знает какой. Кстати, в том другом мире намного красивее и счастливее. Одним словом, наркотик какой-то. Более того, я прочитал, что люди, употреблявшие настоящие наркотики (героин, например) рассказывали, что по «кайфу» медитация СИЛЬНЕЕ. Вот тут я не на шутку испугался, зная, как тяжело отделаться от наркотиков. Из медицинской литературы я узнал, что «счастье» во время медитации вызывается выделением головным мозгом эндорфинов, и что во время медитации мозг находится (как ни странно) в очень напряженном состоянии, и от таких нагрузок потом болит голова (что у меня очень часто бывало за этот год, притом что раньше я никогда не страдал головными болями). Дело в том, что при медитации мозг находится как бы в состоянии клинической смерти. Кровоснабжение — ноль, т.к. мыслей нет, есть только мантра! Вырубается кора головного мозга. Мозг не привык «концентрироваться» в точку, он ЗАЩИЩАЕТСЯ, т.е. выкидывает эндорфины (а это «эндогенный морфий», НАРКОТИК!). Я всегда недоумевал, почему это мне не удается кайфовать «у Бога» каждый день, а только через пару деньков бывает «вспышка». Дело в том, что нужно время, чтобы выработались новые эндорфины, их запас не безграничен. А я то думал, может я в чем провинился, может мяса поел... Кстати, вегетарианство способствует истощению организма, и человеку легче «поплыть», т.е. стресс дополняется еще и усталостью физической.

И еще... Я не могу молиться Богу, т.к. как только я начинаю это делать, я вижу своего гуру (Такара Сингха), его сияющее лицо, смотрящее на меня с такой «любовью».

Я не хочу никому навязывать свое мнение. Мои бывшие «товарищи-медитаторы» говорят, что я «струсил» и что «мир меня притянул обратно». Многие завидуют моему «внутреннему опыту».

Это моя жизнь, и я выбрал «этот мир». Хочу сказать ВСЕМ, кто прочитает мою историю:

Хотите, попробуйте сами, что такое медитация. Если вам повезет, вы не достигнете таких «успехов», как я, и бросите ее, если же вам хватит терпения, то вы «научитесь». Но знайте, ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ. За счастье в медитации вы заплатите такой депрессухой в нормальной жизни, что и жить не захотите. Да, это в кайф — медитировать, но когда ваши гормоны счастья кончатся, на пару дней вам будет о-о-о-очень плохо. И так далее, до новой дозы... Замкнутый круг алкоголиков и наркоманов. Выбирайте сами...

По материалам СМИ