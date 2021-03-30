В борьбе с «Оппозиционной платформой — За жизнь» власть продолжает репрессии и фабрикацию уголовных дел

30 марта представители СБУ и ОГП провели 20 обысков у членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и активистов общественного движения «Украинский выбор — Право народа» в Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Херсонской, Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской областях и городе Киеве.

Под предлогом конспирологических домыслов, с целью отбелить свою противоправную деятельность и дискредитировать партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», силовые структуры прибегли к незаконному уголовному преследованию и обвинениям членов «Украинского выбора» в совершении особо тяжких преступлений.

Правоохранители под видом расследования, как во времена Сталина и Берии, проводили обыски, запугивая активистов, осуществляя физический и моральный террор.

Данные следственные действия, как и обыски, проведенные 25 марта в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», где, как хорошо было известно правоохранителям, находятся приемные народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича, Ильи Кивы, являются незаконными и носят заказной характер.

Власть продолжает системное и беспрецедентное давление на оппозицию — единственную на сегодняшний день политическую силу, которая отстаивает интересы украинских граждан, в том числе жителей Юго-Востока Украины, проповедует идеологию восстановления демократических стандартов и ценностей, выступает за сохранение территориальной целостности и «сшивание» страны.

Действия представителей правоохранительных органов носят незаконный характер, в их основе ‒ огульность и надуманность обвинений в адрес «Украинской выбора» и его руководства со стороны Службы безопасности Украины.

Обнародование партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявлений и документов, которые свидетельствуют о том, что деятельность общественной организации «Украинский выбор» осуществляется исключительно в рамках правового поля, исходя из уставных положений, при неуклонном соблюдении Конституции и законов Украины, подтвердило: в действиях участников ОО «Украинский выбор» отсутствует как состав преступления, так и само событие преступления. А сегодняшние обыски являются не чем иным, как заведомо спланированным и преступным актом политической расправы.

В частности, СБУ и ОГП были прекрасно осведомлены о том, что с началом крымских событий часть обособленных подразделений организации в АРК потеряла связь с «Украинским выбором» и соответствующие меры реагирования были приняты руководящими органами организации.

Однако власть, растоптав нормы Основного Закона, проводит целенаправленную зачистку своих главных политических оппонентов: от введения неправомерных антиконституционных санкций и закрытия независимых телеканалов до обысков, фальсификаций так называемых доказательств и фабрикации уголовных производств.

Цель очередной волны политических репрессий команды Зеленского против партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» ‒ это узурпация власти и устранение оппонентов.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет: мы защитим нашу позицию в судах, мы не позволим попирать устои права и демократии, превращая Украину в полицейское государство.

Мы убеждены: в этом нас поддерживает и мировое демократическое сообщество, которое даст справедливую оценку антиконституционным действиям команды Зеленского и его ручных спецслужб.