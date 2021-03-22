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Дайджест > Бензин в Украине будет дорожать

Бензин в Украине будет дорожать

Александр Панько
22.03.21 13:19
549
Бензин в Украине будет дорожать

Все идет к тому, что цены на бензин и дизтопливо в Украине в 2021 и 2022 годах будут только расти. Этому, в частности будет способствовать скандал с закрытием, в результате политического давления, сети заправок «Глуско-Украина», а также прогнозируемый рост цен на нефть.

Ранее отмечалось, что в Украине продолжается рост цен на нефтепродукты. За последние недели бензин марки А-95 подорожал на 5%. Средняя цена дизельного топлива повысилась на 5,1%. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

На ценообразование в украинском розничном секторе влияют несколько факторов: мировые цены на нефть, курс доллара и цены внешнего рынка, поскольку Украина — импортозависимое государство. В последнее время мы видим значительный рост мировых цен на нефть, что привело к повышению оптовых цен.

 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало, какими будут цены на нефть в ближайшие два года. Отмечается, что черное золото будет дороже, чем ожидалось ранее.

Если на 2021 год ранее давали прогноз в 45 долларов за баррель нефти Brent, то сейчас прогнозируется цена в 58 долларов.

На следующий, 2022 год, прогноз повысили с 50 до 53 долларов.

В агентстве отмечают следующее: «Сегодня существуют более сильные предпосылки к восстановлению спроса на нефть, обусловленные сокращением предложения со стороны ОПЕК, а также резким падением добыча сланца в США».

По прогнозам, в ближайшее время цены на бензин и дизель в Украине должны стабилизироваться, поскольку плюс две гривны за две недели — это резкий скачек. В то же время если мировые цены продолжат резкий рост, то и стоимость топлива на заправках будет расти.

Кроме того, отдельного внимания заслуживает второй индекс — национальная валюта. Все импортное топливо покупается за валюту. Чтобы сделать закупку, гривну нужно обменять по высокому курсу, закупиться, все это растаможить, заплатить налоги и перевести все обратно в гривну. Таким образом, растет себестоимость этого продукта на заправке. Сетям АЗС приходится поднимать цены, чтобы работать дальше.

В частности, один из экспертов рыка отмечает, что котировки, на которые ориентируется украинский рынок, высоко держатся уже два месяца, несмотря на локдаун и снижение потребления. Такое ощущение, что у нефти нет карантина. Сети АЗС в Украине были вынуждены поднять цены даже с небольшим опозданием. Это можно было сделать раньше и более плавно, добавляя не по 1 грн за неделю, а по 30-50 копеек.

Так или иначе, но похоже в перспективе украинским автомобилистам стоит готовиться к дальнейшему росту цен на топливо.

По материалам СМИ

Тэги: бензин, цена, экономика, нефть, авто

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