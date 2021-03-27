«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)

На днях украинская певица Настя Каменских выпустила клип на песню «Девочки рулят». Режиссером видеоработы выступил клипмейкер Леонид Колосовский. В клипе снялись известные представительницы мира шоу-бизнеса и соцсетей, включая телеведущую Лесю Никитюк и певицу Дашу Астафьеву.

Однако не все так просто и радужно. Не смотря на общую попсовость, некоторые разглядели в видео странные «символы». В комментариях даже стали писать о «тайных масонских знаках» и «заговоре».

Так ли это? Давайте разбираться.

В клипе четко просматриваются две колонны, которые несут большую символическую нагрузку в масонстве.

Боаз и Яхин — это два медных, латунных или бронзовых столба, которые согласно Библии стояли в притворе Храма Соломона — Первого Храма в Иерусалиме. В масонстве Северная колонна символизирует разрушение, первозданный Хаос; Южная — созидание, упорядоченность, систему, внутреннюю взаимосвязь. Это Земля и Космос. Между колоннами также могут изображаться ступени, которые символизируют испытания и очищение стихиями при получении масонского посвящения



В клипе мелькает шахматный пол. Он также числится в списке популярных масонских символов.

Шахматная черно-белая доска для членов тайного общества, как и колонны, означала баланс между темным и светлым, трудностями и гармонией.



Некий «тайный смысл» можно разглядеть и в позах, которые принимали девушки в клипе. Некоторые из них напоминают знаменитый масонский символ — циркуль и наугольник.

При желании, можно в клипе разглядеть популярный масонский символ — лучезарная дельта.

К этому следует добавить, что в клипе присутствует даже сатанинская символика. В частности, два перевернутых креста (так сказать, живой и нарисованный). Причем, на одном из крестов вместо христианских символом нанесена надпись на английском, которую можно перевести как: «оставайся котом».

Кстати, режиссер новой видеоработы Леонид Колосовский является автором еще одного вполне себе антихристианского и богохульного клипа группы для группы Легинград — Иисус.

В одном из интервью Колосовский говоря о наркотиках, признался: «Я всю жизнь общаюсь с людьми, которые не употребляют много и всего. Я в этом отношении трус. Я понимаю, что у меня довольно нездоровая психика, очень шаткая. Я уже много лет не курил травку. Мне плохо от нее. Я не могу расслабиться. Хотя я бы лучше курил, чем пил. Потому что последствий от алкоголя гораздо больше».

Такие вот странные откровения...

Впрочем, по словам самой Каменских, все, что пишут в комментариях о новом клипе, это якобы лишь домыслы зрителей. Главная задача певицы и режиссера — передать смысл песни не только словами, но и яркой картинкой.

«Скрытых смыслов здесь, как и в других клипах, нет. Идея достаточно прозрачная и очевидная. Когда мы придумывали с Леней концепцию, то нам важно было передать то настроение, которые считывается с первых же нот песни „Девочки рулят“. Это песня о девочках, об их силе, их воле их настроении и дружбе. Это тот красивый, увлекательный, сексуальный мир, в котором живет каждая из нас. Она находится в гармонии с собой и своими подругами.Такая девушка всегда знает, что она „рулит“. Все, что вы видите в клипе это просто красивые и сексуальные позы, которые акцентируют внимание на женском теле. Как видите, они вызывают много интереса и дают волю фантазиям. Каждый дофантазирует в воображении свою картинку, придумает свою ассоциацию», — объясняет Каменских.

Что ж, может и так. А может и нет...

По материалам СМИ