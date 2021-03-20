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Дайджест > «Масонский заговор» Насти Каменских?

«Масонский заговор» Насти Каменских?

Александр Панько
20.03.21 19:36
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«Масонский заговор» Насти Каменских?

На днях Настя Каменских выпустила клип на песню «Девочки рулят» о силе девушек. Режиссером видеоработы выступил известный клипмейкер Леонид Колосовский.

В клипе снялись известные девушки из мира шоу-бизнеса и соцсетей, включая телеведущую Лесю Никитюк и певицу Дашу Астафьеву.

Многим поклонникам Насти Каменских пришлись по душе и песня «Девочки рулят» о, и клип, но некоторые разглядели в видео некие «символы». В комментариях даже стали писать о «тайных масонских знаках» и «заговоре».

В комментариях к клипу есть любопытное мнение о том, что в клипе были использованы символы масонов (масонство — движение, появившееся в виде тайного общества, которое берет свое начало из малоизвестных истоков в конце XVI — начале XVII века).

 

В пример приводят:

— Колонны (столбы), которые окружают девушек в видео — не что иное, как масонские колонны, часто используемые в архитектуре тайного общества. Такие столбы — якобы Земля и Космос, а между ними — ступени, которые символизируют испытания и очищение стихиями при получении масонского посвящения.

Девочки рулят Настя Каменских


— Шахматный пол, который также числится в списке популярных масонских символов. Шахматная черно-белая доска для членов тайного общества, как и колонны, означала баланс между темным и светлым, трудностями и гармонией.

Девочки рулят Настя Каменских


По словам Каменских, все, что пишут в комментариях, — лишь домыслы зрителей. Главная задача певицы и режиссера — передать смысл песни не только словами, но и яркой картинкой.

«Скрытых смыслов здесь, как и в других клипах, нет. Идея достаточно прозрачная и очевидная. Когда мы придумывали с Леней концепцию, то нам важно было передать то настроение, которые считывается с первых же нот песни «Девочки рулят». Это песня о девочках, об их силе, их воле их настроении и дружбе. Это тот красивый, увлекательный, сексуальный мир, в котором живет каждая из нас. Она находится в гармонии с собой и своими подругами. Такая девушка всегда знает, что она «рулит», — объясняет нам Настя.

— «Тайный смысл» пользователи Сети увидели в позах, которые принимали девушки в клипе. Якобы некоторые из них напоминают знаменитый масонский символ — циркуль и наугольник.

Девочки рулят Настя Каменских

«Это просто красивые и сексуальные позы, которые акцентируют внимание на женском теле. Как видите, они вызывают много интереса и дают волю фантазиям. Каждый дофантазирует в воображении свою картинку, придумает свою ассоциацию», — объяснила Настя Каменских.

По материалам Сегодня

Тэги: масонство, Даша Астафьева, Настя Каменских, Леся Никитюк

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