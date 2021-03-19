В Польше все активнее говорят про «Львовнаш»: солдаты поют песню про «дорогу на Львов»

В Польше обострились националистические настроения на фоне призывов переименовать львовский стадион в честь Степана Бандеры. В среде радикалов снова заговорили про «Львовнаш».

«Дорога готова прямо до Львова»

В соцсетях постят видео пятилетней давности, на котором группа солдат в польской военной униформе марширует с песней времен Первой мировой войны «Пришли уланы» (уланы — польские кавалеристы), в которой говорится о походе на Вильно (польское название Вильнюса) и на Львов.

Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno

zobaczyć to nasze stare Wilno,

A z Wilna już droga jest gotowa,

prowadzi prościutko aż do Lwowa.

Перевод:

«Едем из Варшавы и хотим сильно

Посмотреть любимый наш Вильно,

А из Вильно дорога готова

Прямо до Львова».

Марш прошел в польском Лодзе в 120 км от Варшавы еще в июле 2016 года. Тогда видео с песней, которую поют солдаты, разместило местное воеводство (вроде нашей ОГА) и набрало свыше 2 миллионов просмотров. И периодически видео всплывает в соцсетях, как сейчас.

Два года назад его разместила ультраправая группа в Фейсбуке W służbie Ojczyźnie («На службе Отчизне») с подписью «Польские солдаты в Вильнюсе. Мурашки по коже». Публикация набрала больше 14 тысяч лайков и больше 7 тысяч перепостов. Правда, в комментариях авторов поправляют, что солдаты маршируют по Лодзю, а не Вильнюсу.

В песне поется о том, что солдаты просят некую девушку напоить их лошадей, и она их спрашивает, куда они держат путь, а они отвечают, что были в Варшаве, а сейчас отправляются «увидеть старую добрую Вильну, а потом путь их будет лежать прямо на Львов». В других версиях песни указываются другие города Центральной и Восточной Европы, в частности Киев. Песня заканчивается словами уланов, в которых они выражают надежду на восстановление независимости Польши.

Эта композиция популярна в Польше, в 2006 г. был создан одноименный фильм, а во время концерта ко дню независимости Польши в ноябре 2018 года на Национальном стадионе в Варшаве ее спел детский хор (правда, отрывок, без слов про Львов).

«Пришли уланы» — песня польских солдат времен Первой мировой войны

«Ответка» за Бандеру

Часть пользователей соцсетей восприняли видео с песней как некую провокацию или монтаж, хотя это было реальное событие, а песню пели как «историческую».

Польский журналист Марчин Ковальчик в беседе со «Страной» говорит, что в Польше периодически обостряются националистические настроения, а распространение подобных старых видео — лишь их отражение.

«И про „Львов наш“ тем чаще будут говорить, чем чаще в Украине будут прославлять Бандеру и его соратников (как с переименованием стадиона в Тернополе в честь Шухевича и желание дать имя Бандеры арене во Львове). Не исключены новые атаки на украинских работников со стороны радикалов. Хотя подобные выражения звучат прежде всего в среде правых националистов и тех, кто не смирился с утратой восточных территорий. В целом же в Польше, как и в Украине, растет национализм, ультраправые набирают силу. А правительству выгодно заострять внимание общества на национальном и историческом вопросах, чтобы отвлекать от других вещей — таких как угроза авторитаризма, наступление на свободу слова, коррупция», — сказал нам Ковальчик.

По материалам «Страны»