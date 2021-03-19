Пубертатный период (подростковый возраст): что происходит с украинскими юношами и девушками?

В последние месяцы появляется все больше негативной информации так или иначе связанной с поведением украинских подростков: асоциальное поведение, буллинг, попытки покончить с собой и т.п. Что бы понять, что происходит с юношами и девушками, прежде всего надо разобраться, что такое подростковый или пубертатный период. Почему в этот период подросток не хочет учиться, в чем особенность психологии подросткового возраста, полового созревания в пубертатный период у мальчиков и девочек.

Пубертат — этап жизни человека, во время которого происходит половое созревание. Во время пубертатного периода, который в среднем начинается с 9-10 лет у девочек и с 10-11 у мальчиков, организм сталкивается с физиологическими и психическими изменениями, способствующими наступлению половой и физической зрелости. Мозг посылает сигнал, который поступает к яичникам у девочек и семенникам у мальчиков, при этом вырабатываются гормоны, ускоряющие рост тела, развитие мозга и организма, а также работу репродуктивной системы. У женского пола пубертат начинается раньше, чем у мужского.

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В этот период у подростков может возникнуть неуклюжесть, так как им сложно контролировать быстро меняющееся тело и его габариты. Может появиться ломота и зуд в мышцах и костях, гипертонус мышц. В связи с тем, что гормоны начинают бурно «атаковать» организм, возникает частая усталость, перепады настроения, головные боли, трудности с сосредоточенностью и усвоением материала. Обычно в период 12-14 лет проседает учеба. И это нормально.

Период созревания делится на три фазы:



Допубертатная. Начинается с 9-13 лет. В это время появляются первые признаки полового созревания — волосы на теле, увеличение яичек, боли молочных желез.

Пубертатная фаза наступает у девочек в 12-16 лет, а у мальчиков в 13-17 лет. Для нее характерны такие признаки как поллюция и менструация.

Постпубертатная фаза завершает цикл подростковых изменений. У мальчиков появляются волосы на лице, возможно возникновение юношеских угрей, акне у девочек.

Во время пубертата у мальчиков-подростков «ломается» голос, увеличивается мышечная масса, изменяется телосложение, плечи и челюсти растут быстрее. У девушек под влиянием эстрогенов бедра становятся шире, нарастает жировая ткань в области плечевого пояса, молочных желез, ягодиц, лобка.

Пубертат прежде всего означает изменения, которые касаются физических признаков взросления. Для социальных, культурных аспектов чаще применяется термин «подростковый период». Некоторые исследователи полагают, что он начинается с 12 лет и заканчивается в 17, однако Всемирная организация здравоохранения называет цифры с 10 до 19 лет.

Подростковый возраст — переходный этап между ребенком и взрослым.

Первая фаза в период 10-12 лет заключается в том, что подростки определяют свое место в социуме. В этом возрасте на первое место начинает выходить коллектив, и на второй план отодвигается учеба. В этот период важно, чтобы у ребенка была стабильная опора на родителей и право на ошибку.

Вторая фаза — 12-16 лет — характеризуется конкуренцией за внимание противоположного пола и новым осознанием своего полоролевого поведения. Подростки учатся быть конкурентными, осознавать свои сильные и слабые стороны в отношении с противоположным полом. В этот период начинают возникать комплексы, неуверенность в себе и в своей внешности.

Третий этап начинается с 16 лет. Это фаза внутреннего поиска себя и сбора ресурсов для вхождения во взрослую жизнь. Именно тут наиболее актуальны вопросы профориентирования, активных хобби. На данной фазе у подростка очень много страхов и постоянной тревоги перед предстоящей самостоятельной жизнью.

В период взросления подростки сталкиваются с кризисом, который предполагает психологическую, эмоциональную и социальную перестройку.

Речь идет о переходе человека из статуса ребенка в статус взрослой личности внутри определенного социума. В этот период личность лишается определенных привилегий и ограничений и получает ряд обязанностей и прав. Из-за этого у подростка возникает сильный внутренний кризис в вопросе своей роли. Это выливается в подростковый бунт, отрицание и сложное социальное поведение.

Для успешного прохождения данного кризиса родителям важно вводить четкие условия прав и обязанностей для подростка начиная с 8-10 лет. У ребенка должны формироваться четкие границы переходов, и понимание, где заканчивается попечительство и начинается ответственность и привилегии свободы. Эти правила должны быть однозначны как для подростка, так и для родителей, а не меняться от настроения или обстоятельств. Тогда подросток научится нести ответственность за себя и пользоваться своими правами, а также обретет уверенность в своем статусе через признание родителей.

Возвращаясь к теме полового созревания, надо отметить, что на подростковый период приходится самый активный рост тела. У девочек он начинается с 10-11 лет, а мальчиков позже — после 14-ти. На этот процесс воздействует гормон соматотропин, который вызывает деление клеток в организме, за счет чего он увеличивается в размерах. На то, какого роста будет человек, влияет, в основном, генетика. Активный рост завершается в возрасте 16-18 лет у женского пола и до 18-ти — у мужского.



На протекание созревания наибольшее влияние оказывает характер питания, а также условия, в которых человек развивается. В этом возрасте крайне важно, чтобы организм получал все необходимые витамины и минералы, а в рационе были жиры, белки, клетчатка и углеводы с низким гликемическим индексом. Все это помогает укреплению мышц и нормальному развитию.

В некоторых случаях возможно так называемое преждевременное половое развитие. У девочек оно происходит до 8 лет и характеризуется увеличением молочных желез, появлением волос на теле. У мальчиков до 9 лет может изменяться голос, также происходит оволосение, иногда возникает угревая сыпь. У обоих полов тело растет в ускоренном темпе. Случается это из-за преждевременной активации гормонов — эстрогенов у девочек и андрогенов у мальчиков. Такое раннее развитие может стать причиной стресса у ребенка из-за его отличия от окружающих детей.

По материалам СМИ