Мимика и жесты — вместо тысячи слов: Почему Зеленский врет, Порошенко манипулирует, а Марченко можно доверять

Не всегда мы можем понять, говорит ли нам человек правду или умело врет. Особенно если дело касается политиков, актеров, медийных личностей, у которых четко поставлена речь, и никакая «дрожь в голосе» не выдаст подлого лжеца. В таких случаях очень важно уметь «читать по лицу», используя показательный физиогномический анализ типа личности человека именно по выражению его лица. Ведь мимику и слишком эмоциональные жесты контролировать практически невозможно.

Мы потратили несколько часов, чтобы пересмотреть последние видеообращения украинских политиков к народу и разобраться, кто из них говорит правду, а кто нагло пытается нас обманывать.

И начнем наш разбор мы с видеообращения Президента Украины Владимира Зеленского относительно последних решений СНБО.

На видео, говоря о справедливости введения санкций против ряда физических лиц или начале борьбы с олигархами, Зеленский в начале каждого предложения поднимает брови и морщит лоб. И здесь стоит отметить, что пословица «все на лбу написано» появилась не просто так. Исследователи утверждают, что такое непроизвольное поднятие бровей свидетельствует о том, что человек говорит неправду. Также в серьезном разговоре подобная мимика может указывать на то, что человек испытывает подсознательное неудобство.

Свидетельствует о возможной лжи Зеленского и то, что он несколько раз поджимает губы, когда говорит о закрытии телеканалов, как о борьбе с «дезинформационными батальонами» и расследовании дела «Мотор Сичи».





Сжатая челюсть, втянутая шея, нахмуренные брови Зеленского на протяжении всего видеообращения говорит о том, что человек находится в некомфортной ситуации и испытывает стресс.

Также в ходе своего выступления Зеленский часто расплывался в легкой ухмылке и смотрел зрителю прямо в глаза. Такое поведение говорит о том, что Президент пытался обольстить своих зрителей. При этом такая улыбка может выражать как подчинение (взгляд снизу, слегка опущенная голова), так и доминирование (гордый взгляд в сторону).

Теперь перейдем к телеведущей, а с недавнего времени и политику Оксане Марченко, оказавшейся в том санкционном списке, о котором выше говорил Президент Зеленский. Совсем недавно Марченко записала видеообращение, в котором пообещала Зеленскому «бороться с зеленым произволом» и нанести ответный удар.

С первых минут видео можно обратить внимание на позу рук телеведущей: ладони сложены друг на друга, при этом права рука находится сверху. Такое положение рук говорит о том, что человек испытывает бесстрашие. Время от времени Марченко, говоря о своей семье, раскрывает ладони, делает жест открытости и правдивости. Отдельное внимание мы обратили на излюбленный жест Ангелы Меркель — «руки домиком». Создание шпиля руками, когда пальцы касаются друг друга, а ладони не соприкасаются, сигнализирует о том, человек убежден в том, о чем он говорит, и что он искренен.

Интересно, что за Марченко, в отличие от Зеленского, не был замечен «бегающий взгляд», который зачастую является признаком активного поиска какого-либо решения. Из этого следует, что Марченко уверена в обещаниях, которые озвучивает в ходе обращения, и имеет план их реализации.

Речь Марченко в ходе обращения была сдержанной и без резких эмоциональных всплесков, что свидетельствует том, что человек говорит правду.

Своей уверенной, открытой позой на протяжении всего видеообращения Марченко без стеснения показывает свою натуру лидера.

Не менее интересным оказалось и последнее «обличающее» видео Петра Порошенко, обращенное к Владимиру Зеленскому.

С первых минут, говоря о том, какую «неправильную» политику ведет Президент Зеленский с администрацией США, Порошенко жестом «пальцы вверх» пытается показать свое превосходство. Также активно пятый Президент жестикулирует и указательным пальцем, чем хочет заставить реципиента верить своим доводам касательно расследования американской администрации.

Примерно с такой же частотой, как и вышеупомянутые жесты, Порошенко «стучит» кулаком. Этот жест часто используют политики, когда говорят что-то угрожающее. Здесь, собственно, таким и был весь спич Порошенко — прямые угрозы Зеленскому. Сжатые кулаки соответствовали духу момента, когда он говорил что-то резкое, гневное, возмущённое и угрожающее.