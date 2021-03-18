Из-за пленок с голосами Медведчука и Суркова страдает Порошенко и его приспешники

СМИ опубликовали вторую аудиозапись якобы разговоров Виктора Медведчука и Владислава Суркова. Эти аудиозаписи почему-то нарекли «пленками Медведчука», хотя цель их явно не Медведчук. И любой внимательный слушатель это поймет сразу.

Обе записи вызывают множество вопросов: начиная от их подлинности и заканчивая главным вопросом «Зачем их публикуют и чего хотят добиться?».

По поводу подлинности сомнения есть очень большие. Слишком уж прямолинейно по телефону общаются якобы Медведчук и якобы Сурков. Иногда складывалось впечатление, что сейчас они начнут делиться друг с другом секретными паролями, «явками» и конкретными именами. Кстати! Именами то они, если верить аудиозаписям, как раз делились.

И вот тут перейдем к главному вопросу. И просто подумаем вслух. После публикации второй аудиозаписи появилось много версий по поводу того, кто за этими записями стоит.

К примеру, телеграм-канал «Легитимный» считает, что это могут быть западные спецслужбы. И используют записи как инструмент давления. Или же это могут быть спецслужбы РФ, которые пытаются дискредитировать руководство СБУ.

Страна.ua уточняет, что удар по Медведчуку в этих записях «очень условный». И обращает внимание на другую фамилию, фигурирующую на записях. Фамилию экс-главы СБУ Василия Грицака.

Скажу так. На самом деле абсолютно неважно, кто «слил» эту якобы прослушку. Учитывая нулевой уровень безопасности в стране, вряд ли мы когда-то узнаем точно.

Важна суть записей. И тут есть несколько очевидных выводов.

1. Ничего нового, и уж тем более криминального о Медведчуке мы не узнали. А это значит, что целью был не он. Тогда кто?

2. Зато мы постоянно «узнаем» что-то новое о Порошенко и его команде. На первой записи в разговоре фигурирует сам Порошенко. На второй — его человек, экс-глава СБУ Василий Грицак. Оба раза — не в слишком «приглядном» свете.

То есть, очевидно, что цель записей — Порошенко и его подчиненные.

Зачем настолько открыто атакуют экс-президента и его команду? Как говорил классик, это уже совсем другая история.