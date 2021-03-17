Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение

Характер, психика, цели, друзья, комплексы — все это формируется в детстве. Поэтому, чтобы понять, почему бывший комедиант Владимир Зеленский стал самым непоследовательным президентом Украины, медленно, но верно превращающимся в диктатора — нужно углубиться в его детство...

Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области в семье профессора кибернетики. В детстве прожил с родителями четыре года в Монголии, в городе Эрдэнэт, где работал его отец. Потом учился в Кривом Роге в гимназии № 95 с углубленным изучением английского языка.

Принимал участие в школьной самодеятельности: играл в театральных спектаклях по произведениям Чехова, Фонвизина, Достоевского, был гитаристом в школьном ансамбле. Собирал марки.

После школы поступил в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, в котором он получил юридическое образование. По специальности никогда не работал, если не считать двух месяцев практики.

Это как бы официальная биографическая справка. Но самое интересное обычно не укладывается в рамки обычной справки.

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Для тех, кому удобней слушать, а не читать — предлагаем аудиоверсию статьи на канале Фраза.юа:

В интервью КП мама и бабушка Зеленского рассказали немало интересного о детстве будущего президента.

«Тянуло его в садик страшно! Был там центром внимания, всех собирал вокруг себя, игры придумывал. А вернувшись из садика, больше всего любил играть... с мясорубкой — той еще, старой, советской!» — рассказывала мама.

Когда Владимир Зеленский был маленьким, его отца отправили работать в Монголию на горно-обогатительный комбинат. Семья прожила там четыре года. Там же Владимир закончил первый класс. Через год семья вернулась в Кривой Рог и тогда мальчик пошел во второй класс 95-й школы.

Цитата Зеленского: «Яркие воспоминания — Монголия, жил там практически 4 года, учил монгольский язык, катался на монгольских лошадках, ходил по сопкам, которые были усеяны тюльпанами...».

Также сам Зеленский рассказывал, что в детстве мечтал стать пограничником.

Зеленский много раз говорил, что школа стала фундаментом для его дальнейших успехов в жизни. Здесь он нашел и занятие, которое стало в будущем его профессией, и близких друзей. Александр Пикалов, Денис Манжосов, Вадим Переверзев, Сергей Кравец (муж Елены Кравец, экс-продюсер «Квартала») и Елена Кияшко, супруга Владимира Зеленского — все они тоже учились в 95-й школе Кривого Рога.

О своем бывшем ученике, Зеленском, педагоги вспоминают в светлых тонах. Учился неплохо, был твердым хорошистом. Школу закончил с четырьмя четверками: по русскому и украинскому языкам, химии и физкультуре. По остальным предметам было «5».

У завуча по воспитательной работе Валентины Игнатенко о Володе, как она ласково его называет, только хорошие воспоминания.

«Он был очень активный, участвовал в школьной жизни, во всех мероприятиях. В 6-м классе победил в конкурсе „Джентельмен-шоу“ между 12-ю школами Кривого Рога. В 10-м классе мы ставили театральную постановку по Гоголю „Женитьба“. Вова играл второстепенную роль, но так талантливо, что все его запомнили. Иногда смотришь по телевизору на наших профессиональных актеров, которые учились этому ремеслу... А Вову ведь никто не учил. Он сам. Артистичный, талантливый мальчик», — вспоминает Валентина Игнатенко.

Толчок к творчеству и влюбленность в сцену когда-то привила Зеленскому учительница музыки Татьяна Соловьева. Она организовала вокально-инструментальный ансамбль, где Зеленский играл на гитаре и пел.

«У Зеленского с детства был очень низкий голос. Такой маленький мальчик — и такой взрослый бас. И поначалу, когда в хоре его услышали, сказали — Вовочка, лучше не пой. Ну, видите, выпелся. Приходил на каждой перемене в музыкальный класс. Настойчивый был. Он если чего-то хотел, всегда добивался», — вспоминает Валентина Игнатенко.

Интересно, что Зеленский сам когда-то признавался, что в детстве комплексовал из-за своего низкого голоса. Но в какой-то момент понял, что это не недостаток, а особенность, которая хорошо запоминается.

Важный момент: отец, Александр Семенович, все время пропадал на работе. Поэтому воспитанием сына в основном занималась мама — Римма Зеленская.

Важно также, что отец Зеленского был против того, чтобы Владимир связал свою жизнь с юмором. Он хотел, чтобы сын получил более серьезную профессию. Александра Семеновича, профессора информатики, расстраивало, что сын не пошел по его стопам — в точные науки.

Но самому Владимиру лучше давались гуманитарные предметы, а вот с математикой иногда бывали проблемы. За что молодой Зеленский часто «получал» от отца.

«4» по математике — это у нас дома был траурный день. Не похороны. Похороны — это «3», — вспоминал Владимир Зеленский в своих интервью.

В целом, Зеленский рос творческим маминым мальчиком: уроки музыки, пение, бальные танцы. Из «пацанских» увлечений — борьба и тяжелая атлетика. Впрочем, это была скорее необходимость, чем прихоть, в бандитском Кривом Роге 90-х.

Кстати, по поводу штанги. Бабушка Зеленского рассказывала, что отец Володи «в свое время неплохо штангу толкал, сын тоже занялся тяжелой атлетикой. Вова заработал уже первый разряд по штанге, но потом прекратил заниматься: побоялся, что не вырастет». Этот штрих явно свидетельствует о том, что в детстве Зеленский комплексовал не только из-за своего странного голоса, но и из-за низкого роста.

О детских комплексах свидетельствует еще один интересный факт. Бабушка вспоминала, как Владимир в детстве перестал ходить на танцы. «Да, в школе еще занимался бальными танцами немного. Танцевал с одной девочкой, а потом, так получилось, Вова заболел, и девочка нашла себе нового партнера. Он так обиделся, что перестал заниматься танцами!».

Бабушка Зеленского также рассказала, что Володя «с удовольствием ездил в летние лагеря, привозил кучу грамот: всегда во всем участвовал и обладал талантом собирать вокруг себя людей, вовлекать во что-то». То есть, если кратко — Зеленский был активным активистом, что вполне могло быть обратной медалью или способом вытеснения детских комплексов (низкий рост, низкий голос).

Говоря о Зеленском, педагоги отмечают его быстрый ум, острый язык, творческие и организаторские способности.

«Я хорошо помню коллектив, в котором он учился, их класс, и Зеленский на фоне их, конечно, выделялся своей харизматичностью. Я бы не сказал, что он был явным лидером. Но он пользовался большим авторитетом среди одноклассников», — вспоминает учитель физики Владимир Тигнян.

Класс, в котором учился Зеленский, был экспериментальный, с уклоном в английский язык. Их классный руководитель (сейчас она живет в Торонто) даже на переменах приучала их говорить между собой по-английски. Неудивительно, что сам Зеленский, как уже говорилось, после выпуска из школы мечтал стать дипломатом. Но свой выбор тогда отстоять не смог и по настоянию отца, профессора в Криворожском экономическом институте, пошел учиться туда на юриста.

Вот такая картина. Не имеющий явных лидерских качеств, зависимый от отцовского мнения, но при этом воспитанный, прежде всего, мамой и бабушкой, Зеленский активно вытеснял свои детские комплексы бурной общественной и творческой деятельностью. И, судя по всему, продолжает вытеснять эти комплексы до сих пор. Только род деятельность теперь изменился и размах тоже...

По материалам украинских СМИ