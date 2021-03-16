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Дайджест > В Украине стали реже жениться, разводиться и рожать детей во время карантина

В Украине стали реже жениться, разводиться и рожать детей во время карантина

Агата Кловская
16.03.21 21:35
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В Украине стали реже жениться, разводиться и рожать детей во время карантина

В Министерстве юстиции предоставили данные по количеству браков и разводов, а также рождаемости за год пандемии коронавируса. Так, за 2020-й год в Украине снизилось как количество разводов, так и браков. А также упала рождаемость.

«В первые полгода мы фиксировали падение количества разводов. Но мы связываем это с тем, что была ограничена работа ЗАГСов и судов, и сами люди были ограничены в передвижениях. Количество браков тоже снизилось, по той же причине — закрытые ЗАГСы. Регистрировались браки только по старым заявлениям, а новые союзы в случае крайней необходимости заключали по услуге „брак за сутки“. Поэтому произошло искажение статистики», — прокомментировал влияние карантина на демографическую ситуацию в Украине Денис Малюська, министр юстиции Украины.

К концу минувшего года ситуация с браками, разводами и рождаемостью выглядела так.

Согласно данным, которые предоставили в Минюсте, количество разводов в 2020 году снизилось. Так, в 2019 году в Украине расторгли брак 38 472 пары, а в 2020-м — 28 929 пар (на 9 543 меньше). За январь-февраль 2021 года на развод подали 4 030 супругов.

Однако уменьшилось и количество браков. Так, если в 2019 году семью создали 237 858 пар, то в 2020 году — почти на 70 тысяч меньше (167 974 брака). За январь-февраль 2021 года брак заключили 23 202 пары.

Рождаемость в Украине за год пандемии тоже снизилась, но не так сильно, как можно было ожидать. За 2019 год в стране родилось 310 605 детей, за 2020-й — 295 293 ребенка (на 15 312 детей меньше). За два первых месяца текущего года на свет появилось 43 951 ребенок.

«Тренд и по бракам, и по разводам сохранился: людям сейчас не до этого, они ожидают лучших времен. По рождениям судить пока рановато — по природным причинам (длительность беременности). Лишь через пару месяцев можно будет понять тренд, была ли корреляция с внедрением карантина», — добавил Денис Малюська.

По материалам «Страны»

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