Борис Ганджа: «Глуско-Украина» платит ежегодно 3 млрд налогов, а ее за 15 минут «закрывают» силовики

Фрагменты выступления Бориса Ганджи на пресс-конференции по поводу ситуации вокруг компании «Глуско-Украина».
Решением областного суда Харькова делают так, что фактически у нас нет бизнеса. Нам останавливают полностью деятельность компании, в которой работают более 2000 работников. Компания, которая платит ежегодно не менее 3 млрд налогов различных. Таким одним решением можно остановить компанию.
«Глуско», два года находясь в составе Нефтегазовой ассоциации, активно борется с нелегальным рынком страны. Мы боремся два года, а, к сожалению, за 15 минут этот рынок поборол легальный рынок. Я присутствовал не на одном заседании Кабмина, не один раз был у многих министров, были встречи у президента... И друг на друга они «кивали», а нелегальные станции как работали, так и работают на сегодняшний день. Фактически их количество точно не уменьшается, а только увеличивается. Но, если было нужно закрыть компанию «Глуско», то когда есть политическая воля, то это происходит буквально за 15 минут.
Какие к нам претензии? Первая претензия — контрабанда. Странно, ведь еще в институте учась, я понимал, что контрабанда — это когда не платятся налоги. А с учетом того, что мы платим 3 млрд, у меня вообще нет понимания, хорошо ли я учился в институте.
Вопрос второй — неуплата 240 млн налогов. На сегодняшний день учет нефтепродуктов в Украине настолько четкий, понятный, и налоговая, и таможня видят от начала, как только вагоны заходят на таможенную территорию Украины, и когда они растамаживаются. Вагоны идут на нефтебазу, налоговая видит, какой объем сливается, видит, какой объем заливается в бензовоз. Налоговая видит, какой объем продается на АЗК. Инспектор налоговой полиции анализировал, следил за «Глуско» и смотрел, как там «Глуско» «не заплатила» первый миллион, потом еще один. То количество проверок, которое есть у «Глуско», оно зашкаливает. За все это время ни одной существенной проблемы в отношении «Глуско» у налоговой не было. Поэтому удивительно, как один инспектор следил и в какой-то момент, когда накопилось 240 млн неуплаченных налогов, решил, что это уже край, и нужно выставлять претензию.
Последняя к нам претензия — это качество горючего. Вообще смешно — я думаю, что все наши потребители, а их десятки тысяч, на себе ощутили качество топлива. Эти инвестиции, которые вкладывает компания в АЗК, просто ни у кого в голове не может быть мысли, что в «Глуско» топливо не соответствует европейским и мировым стандартам. Еще смешнее становится от того, что подняли списки всех наших клиентов, и среди этих клиентов, оказывается, есть СБУ, у которой за все эти годы никогда не было вопросов по качеству.
Компания вкладывает огромные средства в станции. Эти средства остаются в Украине. Никто их отсюда, с территории Украины, не может забрать. Считаю, что компания — настоящий патриот этой страны, когда она не волнуется, а честно вкладывает средства в Украину. Вы можете сравнить и увидеть, что немногие сегодня нефтяные компании так активно, как «Глуско», инвестируют. Мы понимаем, что это политика, а мы вне политики.
Несмотря на то, что компания получает убыток каждый день минимум 2-3 млн грн, мы хотим минимизировать уменьшение численности работников. Мы до последнего держимся, но сколько мы продержимся, непонятно. Конечно, компания полностью обескровлена, нет доходной части, станции стоят. Но весь запас, который есть, он фактически расходуется на жизнедеятельность предприятия. И в последнюю очередь будут увольняться работники.
Хочу обратить внимание, что в данном случае фактически за наш счет произошла попытка реанимировать старое уголовное дело. Если вы видели в интернете, это вопрос 2019 года. В данном случае хочу обратить внимание, что по той информации относительно этого уголовного дела, ни одного упоминания о нашей компании вообще не было в течение всех этих лет, начиная с 2019 года.
Возобновит ли компания свою деятельность? Этот вопрос перешел в юридическую плоскость. Понятно, что адвокаты работают. Но скажу честно, когда против тебя работает вся государственная машина, то это сделать будет достаточно сложно, и, честно, у нас нет вообще никакого понимания, когда станции заработают. Мы от коллектива очень просим президента о встрече, мы хотим объяснить на личной встрече свою позицию, потому что с таким подходом, как прошли обыски и закрытия станций, мы все реалисты и понимаем, что, увы, не месяц, не два, возможно, станции не заработают. На это могут уйти даже годы. К сожалению. Жаль.
В отношении зарплаты, фонд зарплаты компании «Глуско» составляет около 40 млн, и пока компания не работает, мы все равно будем выплачивать эти средства.
С тех пор, как компания «Глуско» купила сеть АЗС, было перестроено полностью около 60 станций. В планах на 2021 год было перестроить еще 21, и фактически мы заняли такую позицию — около 20 станций за год. И планировали за 2-3 года максимум сделать полностью современную сеть, такую, как вы видите в лучших ее вариантах.
Объем инвестиций за последние 2 года, пока я руководитель, около 300 млн/год.
Насчет убытков — это около 2-3 млн грн в день. Это прямые убытки. Сложно посчитать репутационные, какие будут штрафные санкции. Есть клиенты, как правило, это клиенты государственного сектора, мы работаем и с «Укрзализныцей», и с «Укргидроэнерго», и «Энергоатом», и «Центрэнерго». Фактически весь перечень, разные водоканалы разных городов, ЖЭКи. Ситуация на самом деле не имеет прецедентов. В нашем случае мы не понимаем, какие будут последствия, как себя поведут эти компании, особенно государственного сектора, какие будут штрафные санкции за невыполнение нами определенных обязательств. Поэтому пока это фактически под 100 млн в месяц. Как получится дальше, посмотрим, будем считать. Просто нет никаких прецедентов.
Относительно того, как будет работать «Глуско» в случае запуска сети, в принципе, у нас был достаточно диверсифицированный поставщик, и мы не покупали исключительно у «Протона». Мы работали с белорусскими заводами, с сетью, мы покупали продукт у «Укртатнафты», у других поставщиков. У компании был четкий подход — у кого лучшая цена и условия, она с тем поставщиком и работает. У нас были поставщики из Германии, Швейцарии, другие, не «Протон». В принципе, на сегодняшний день у компании заблокирован объем топлива в таком количестве, что если нам разблокируют работу, компания фактически сразу возобновит свою работу, будет работать, и этого объема горючего будет достаточно, чтобы докупить какие-то новые объемы и снова бесперебойно заниматься реализацией нефтепродуктов.
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