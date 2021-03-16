Борис Ганджа: «Глуско-Украина» платит ежегодно 3 млрд налогов, а ее за 15 минут «закрывают» силовики

Фрагменты выступления Бориса Ганджи на пресс-конференции по поводу ситуации вокруг компании «Глуско-Украина».

Решением областного суда Харькова делают так, что фактически у нас нет бизнеса. Нам останавливают полностью деятельность компании, в которой работают более 2000 работников. Компания, которая платит ежегодно не менее 3 млрд налогов различных. Таким одним решением можно остановить компанию.

«Глуско», два года находясь в составе Нефтегазовой ассоциации, активно борется с нелегальным рынком страны. Мы боремся два года, а, к сожалению, за 15 минут этот рынок поборол легальный рынок. Я присутствовал не на одном заседании Кабмина, не один раз был у многих министров, были встречи у президента... И друг на друга они «кивали», а нелегальные станции как работали, так и работают на сегодняшний день. Фактически их количество точно не уменьшается, а только увеличивается. Но, если было нужно закрыть компанию «Глуско», то когда есть политическая воля, то это происходит буквально за 15 минут.

Какие к нам претензии? Первая претензия — контрабанда. Странно, ведь еще в институте учась, я понимал, что контрабанда — это когда не платятся налоги. А с учетом того, что мы платим 3 млрд, у меня вообще нет понимания, хорошо ли я учился в институте.

Вопрос второй — неуплата 240 млн налогов. На сегодняшний день учет нефтепродуктов в Украине настолько четкий, понятный, и налоговая, и таможня видят от начала, как только вагоны заходят на таможенную территорию Украины, и когда они растамаживаются. Вагоны идут на нефтебазу, налоговая видит, какой объем сливается, видит, какой объем заливается в бензовоз. Налоговая видит, какой объем продается на АЗК. Инспектор налоговой полиции анализировал, следил за «Глуско» и смотрел, как там «Глуско» «не заплатила» первый миллион, потом еще один. То количество проверок, которое есть у «Глуско», оно зашкаливает. За все это время ни одной существенной проблемы в отношении «Глуско» у налоговой не было. Поэтому удивительно, как один инспектор следил и в какой-то момент, когда накопилось 240 млн неуплаченных налогов, решил, что это уже край, и нужно выставлять претензию.

Последняя к нам претензия — это качество горючего. Вообще смешно — я думаю, что все наши потребители, а их десятки тысяч, на себе ощутили качество топлива. Эти инвестиции, которые вкладывает компания в АЗК, просто ни у кого в голове не может быть мысли, что в «Глуско» топливо не соответствует европейским и мировым стандартам. Еще смешнее становится от того, что подняли списки всех наших клиентов, и среди этих клиентов, оказывается, есть СБУ, у которой за все эти годы никогда не было вопросов по качеству.

Компания вкладывает огромные средства в станции. Эти средства остаются в Украине. Никто их отсюда, с территории Украины, не может забрать. Считаю, что компания — настоящий патриот этой страны, когда она не волнуется, а честно вкладывает средства в Украину. Вы можете сравнить и увидеть, что немногие сегодня нефтяные компании так активно, как «Глуско», инвестируют. Мы понимаем, что это политика, а мы вне политики.