Зеленский своими руками расчищает Порошенко дорогу на Банковую, – данные социологов

Последние социологические замеры, которые проведены Киевским Институтом Социологических и Маркетинговых Исследований по заказу американской консультационной компании Trade Union Co показали, что главным выгодополучателем от конфликта президента Владимира Зеленского и председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука стал пятый президент Украины Петр Порошенко. Ведь буквально за половину марта рейтинг его политической силы вырос, серьезно обогнав «Слугу народа», а он сам впервые за долгое время вышел на второе место в президентском рейтинге вытеснив оттуда представителя ОПЗЖ.

Неужели Зеленский не понимает, что Порошенко для него — куда более опасный враг, чем Медведчук? Ведь поражение на президентских выборах Петр Алексеевич воспринял, как плевок в лицо. И он ждет момента, чтобы нанести удар, который не просто нокаутирует Зеленского, а уничтожит его. Тем более, что Владимир Александрович сам, своими руками преподнес Порошенко такой прекрасный подарок: ввязался в разборки с Медведчуком, закрыл оппозиционные телеканалы, тем самым очистив для экс-президента поле для вещания. Ведь давайте не будем забывать, что у Порошенко весьма солидная медиа-империя, которая включает в себя и телеканалы, и радио, и печатные СМИ и фейсбук-ботоферму. Все эти инструменты сейчас заточены на одно: «мочить» Зеленского с компашкой с тройным усердием. А поступить с ними, как со «112 Украина», NewsOne и ZiK президент уже не сможет. Европа и так с трудом проглотила те вялые аргументы, которые были преподнесены в отношении закрытия оппозиционных СМИ. А посягни Зеленский на «Прямой» или «5 канал» — вой поднимется до небес.

Поэтому можно просто улыбнуться недальновидности (назовем это так) Владимира Александровича. А потом запастись попкорном и ждать, когда Порошенко пройдет по той соломке, которую Зеленский ему собственноручно постелил на пути к Офису президента.

А главное – к чему приведет возвращение Порошенко на Банковую. Это – возврат к делению украинцев на «правильных» и «неправильных», возврат на руководящие должности тех, кто разжигал войну на Донбассе, одним словом – реванш всех тех сил, которые, казалось, были отправлены на свалку истории на выборах 2019 года. Получается, что избирательное политическое преследование со стороны Зеленского привело к закрытию каналов, которые выступали за мирные переговоры и выполнение Минских соглашений, а оставили – тех, кто выступает за продолжение боевых действий.

У зеленых кнопочек нет логики. Запомните.