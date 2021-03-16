Донцов: Создатели новых «записей» с голосами Медведчука и Суркова обкурились

Наличка в Дебальцево: Создатели новых «записей» с голосами Медведчука и Суркова обкурились. Иначе такой бред не придумать, об этом сообщает журналист Сергей Донцов в своем блоге на портале «Корреспондент».

В сеть слили новые «записи» с голосами якобы лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего кремлёвского чиновника Владислава Суркова, который в 2014 году курировал вопрос «ЛДНР». И вот что я хочу вам сказать: это ахинею явно верстали те же сценаристы, которые придумали игру на рояле без помощи рук, а на гитаре — без штанов.

На «записях» представлены разговоры, которые, по сюжету, происходят в 2014 году, когда Медведчук был активно включен в переговорный процесс с лидерами непризнанных республик и неоднократно посещал Донецк для ведения переговоров об освобождении пленных.