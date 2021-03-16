Донцов: Создатели новых «записей» с голосами Медведчука и Суркова обкурились

Наличка в Дебальцево: Создатели новых «записей» с голосами Медведчука и Суркова обкурились. Иначе такой бред не придумать, об этом сообщает журналист Сергей Донцов в своем блоге на портале «Корреспондент».
Только тут Медведчук и Сурков, который по логике сценаристов курирует всех и вся на Донбассе, почему-то обсуждают передачу налички в... Дебальцево. И контролировать эту самую доставку налички должны первый замглавы СБУ Грицак и ... «министр обороны ДНР» Кононов.
Скажете, бред? Подождите, бред будет дальше.
«Запись» всплывает только в 2021 году, то есть через семь лет после того, как ее якобы сделали. Получается, что Грицак, который возглавлял СБУ, пять лет хранил сам на себя компромат, а потом его преемник еще два года думал, что же с этой записью сделать...
Выводы
Понятно, что первая «запись» — это был удар по Порошенко, ведь там раскрывалось, что «сывочолый гетьман» сам делегировал Медведчука обсуждать заключение договора о поставках электроэнергии из РФ в Украину, по которому электричество получал в том числе и Крым.
Понятно, что второй опубликованный аудиофайл — это удар по Грицаку, который является 100%-ным человеком Порошенко, ведь он, якобы, каким-то образом передавал наличку в ДНР.
Понятно, что клепают эти записи где-то на Печерске люди из одной зелёной команды.
Понятно, что в эту ахинею никто не поверит.
Возникает вопрос: Ребята, вам совсем нечем заняться, что ли?
Ну выкурите там айкосы, посмотрите на корабельные сосны, ну куда вы лезете, а...