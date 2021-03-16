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Дайджест > После Майдана обеднели, при Зеленском разбогатели. Почему пошли в рост состояния украинских олигархов

После Майдана обеднели, при Зеленском разбогатели. Почему пошли в рост состояния украинских олигархов

Агата Кловская
15.03.21 22:33
297
После Майдана обеднели, при Зеленском разбогатели. Почему пошли в рост состояния украинских олигархов

Украинская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг миллиардеров Украины по состоянию на март нынешнего года. Сравнивая эти цифры с прошлогодним результатом, поневоле удивляешься — несмотря на пандемию и кризис, все миллиардеры, которые сумели попасть в список, значительно нарастили свои состояния. Это тем более интересно, что экономика Украины за прошлый год обвалилась. И основная масса украинцев обеднела.

То есть корона-кризис украинских олигархов каким-то чудом обошел стороной. Правда, в рост налогов для украинского бюджета это не конвертировалось.

При этом есть для крупного бизнеса и плохие новости. Падение состояний по сравнению с домайданным временем почти никто из крупных бизнесменом преодолеть не смог. Одним из исключений стал бывший президент Петр Порошенко.

Как разбогатели украинские олигархи за «год Зеленского» и почему они так и не вернули былых состояний времен Януковича — далее в материале.

Что происходит с украинскими миллиардерами?

Тенденция на март 2021 года такова — почти все украинские олигархи существенно набрали вес. Они в два-три раза увеличили долларовую стоимость своих активов.

Первое место традиционно у Рината Ахметова (7,6 млрд), второе — у Виктора Пинчука (2,5 млрд), на третьем Константин Жеваго (2,4 млрд).

На четвертой позиции — Игорь Коломойский (1,8 млрд), на пятой — его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов (1,7 млрд), а шестое место занял экс-президент Петр Порошенко (1,6 млрд).

Замыкает список украинских миллиардеров Вадим Новинский с 1,4 миллиарда.

А вот аграрный олигарх Юрий Косюк и чета Герег из рейтинга выпали — у владельца Мироновского хлебопродукта упала рыночная стоимость активов, а у хозяев «Эпицентра» миллиард есть, но только на двоих. По отдельности они не миллиардеры.

По Косюку интересный момент еще в том, что он был советником президента Порошенко и одним из самых лояльных к нему олигархов. И все время каденции Петра Алексеевича он был в обойме миллиардеров. А сейчас потерял этот статус.

Разберемся, какой прогресс у тех, кто все же попал в список «биллионеров» — и за счет чего.

Forbes отмечает, что позиции практически всех олигархов улучшились за счет роста цен на металлы и нефть. Сталь и железная руда составляют основу бизнеса для Ахметова, Жеваго и Новинского. Железная руда за два последних года выросла в цене почти в три раза — от 60 до 168 долларов за тонну. И только за прошлый год подорожала на 80 долларов.

Нефтегазовый подъем создал предпосылки роста для Коломойского и Боголюбова, которые являются совладельцами «Укрнефти», Кременчугского НПЗ и владеют сетью заправок.

Тенденции, описанные журналом, объясняют, почему среди всех миллиардеров из Украины самый скромный прирост за год у Петра Порошенко: «всего» на 200 миллионов долларов. Тогда как у остальных — в 2-3 раза.

Впрочем, у Петра Алексеевича есть свои поводы для радости, о которых мы скажем ниже.

Как менялись состояния украинских миллиардеров за 2013-2021 (млрд $)

 

Что означают эти цифры?

Показательными тут являются два момента.

Первый — за год коронакризиса украинские олигархи, вопреки ожиданиям, разбогатели.

С одной стороны — благодаря конъюнктуре внешних рынков. С другой — очевидно, что Украина в целом богаче не стала: в 2020 году ВВП обвалился почти на пять процентов.

Это многое говорит о том, как в Украине олигархи платят налоги — при том что многие увеличили свои состояния вдвое или около того (как, например Пинчук, Жеваго, Коломойский, Новинский) или вообще втрое, как Ахметов.

Понятное дело, что цифры Forbes не конвертируются напрямую в налогооблагаемую выручку. Однако если растет стоимость активов, то в любом случае увеличиваются и доходы с них. Чего украинский бюджет почему-то не прочувствовал.

И в этом контексте грозные заявления Зеленского о борьбе с олигархами являются в общем-то пустым звуком. Ведь речь идет о годе, когда президент имел уже полную власть в стране.

С другой стороны, буквально в пятницу Зеленский заявил, что начинает наступление на олигархов и проведет, в частности, аудит выданных лицензий на добычу полезных ископаемых.

В контексте роста цен на сырье (а особенно на железную руду, одним из крупнейших экспортеров которой в мире является Украина) это звучит как намек на возможный передел собственности на месторождения, которые при нынешней конъюнктуре обеспечивают сверхприбыли. В пользу кого — вопрос открытый, окружения ли Зеленского или транснациональных корпораций.

Хотя с точки зрения государства куда большую пользу принес бы не отжим бизнеса, а увеличение на него налоговой нагрузки. Чтобы рост мировых цен на ту же руду приводил автоматически к адекватному росту налоговых поступлений в бюджет. В 2019 году, вскоре после прихода к власти Зеленского, были попытки увеличить рентные платежи на добычу железной руды, но они сошли на нет из-за лоббистских усилий собственников ГОКов (в первую очередь Ахметова) и с тех пор к вопросу не возвращались.

Второй момент — только на седьмой год после Евромайдана украинский крупный бизнес подошел наиболее близко к показателям дореволюционного периода.

Но потери в целом огромные. Если сравнить их нынешние состояния с тем, что было в 2013 году, то мы получим:

— Ахметов — минус 7,8 миллиардов

— Коломойский — минус 800 миллионов

— Пинчук — минус 1,3 миллиарда

— Новинский — минус 500 миллионов

При своих остались Порошенко и Боголюбов, которые, впрочем, лишь в этом году смогли впервые достичь показателя 2013 года. В «плюсах» пока только Жеваго — он улучшил свои позиции почти на миллиард.

Но если посмотреть на их цифры между 2013 и 2021 годами — то мы увидим обвальное падение доходов. Это значит, что политическая ставка многих из них на уход Януковича и Майдан оказалась ошибочной.

Исключения лишь два — Порошенко, который сохранил свое состояние (это понятно — он был президентом) и Жеваго, который владеет Полтавским ГОКом (цены на железную руду сейчас бьют рекорды).

Для остальных же миллиардеров время после Майдана оказалось провальным для бизнеса.

Хотя 7 лет назад одним из аргументов для олигархов, почему им нужно свергать Януковича и идти в Европу, назывались перспективы роста стоимости активов. Мол, все пойдет в гору, как только страна сделает «евроатлантический» выбор.

По материалам «Страны»

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