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Дайджест > Авестийский гороскоп: что сулят звезды для Зеленского, Марченко, Разумкова и других украинских топ-политиков

Авестийский гороскоп: что сулят звезды для Зеленского, Марченко, Разумкова и других украинских топ-политиков

Автор: «Народная правда»
15.03.21 13:50
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Авестийский гороскоп: что сулят звезды для Зеленского, Марченко, Разумкова и других украинских топ-политиков

В 2021 году небывалой популярности в астрологической среде начал набирать авестийский гороскоп. Его составили тысячи лет назад на основе зороастризма — одной из самых древних мировых религий, оказавшей большое влияние на христианство и ислам.

Гороскоп основывается на 32-летнем цикле Сатурна, планеты, которая в астрологии символизирует внутренний стержень. И в нем каждый тотемный год начинается 21 марта (то есть со дня на день), в минуту первого восхода Солнца в знаке Овна. Именно авестийский гороскоп наиболее точно отражает внутреннюю суть человека, его мысли и характер личности. Поэтому мы решили проверить, что таят себе на уме украинские политики и что их ждет в новом году.

Владимир Зеленский — тотем Черепаха

В китайской культуре тотем Черепахи, под знаком которой родился действующий украинский президент Владимир Зеленский, является талантливым и рачительным существом. Люди, рожденные в этот год, медлительны, осторожны и достаточно скрытны. Стоит Черепахе выйти из панциря, как она становится нервной, возбудимой, зависимой и пытается надеть на себя искусственную защиту.

Черепах также часто называют «неуловимыми мстителями». У них хорошая память, и поэтому они всегда возвращаются к одному и тому же, толкут воду в ступе, никогда не забывают того, что было. Особенно промахов и поражений других людей. Такие люди постоянно опираются на прошлый опыт, нередко наступают на одни и те же грабли.

Грядущий год не принесет знаку Зеленского ожидаемого успеха, но не следует винить окружающих, а, скорее, присмотреться к себе. Смена фокуса внимания Черепахи на новую сферу может обидеть его близких.

Оксана Марченко — тотем Волк

После того, как известная телеведущая Оксана Марченко объявила негласную войну «зеленому произволу» и вступила в партию ОПЗЖ, ее можно с уверенностью считать достойным игроком в украинском политикуме. Покровитель Волка — Бог Рамман — наделяет человека достойными качествами, дарит могущество и сильную волю. Благодаря этому Волк способен победить стихийность и достичь вершины во всех своих начинаниях.

Личность этого знака яркая, харизматичная и, знающая, как себя вести в экстремальных условиях. Волк больше делает, чем говорит или обещает. Марченко, рожденная под этим знаком, способна в одиночку сразиться с врагом, пойти на любые жертвы и защитить слабых.

Такой человек грамотно использует собственные резервы и не переступает интересы окружающих. Единственное, с чем Волк никогда не будет согласен, — это компромисс.

В 2021 году Волка наконец-то вознаградят по заслугам за хорошо проделанную работу. Им следует помнить, что семья — огромная сила, необходимо планировать совместные проекты и уделять время детям.

Петр Порошенко — тотем Лисица

Пятый президент Украины, а ныне действующий народный депутат Верховной Рады Петр Порошенко рожден под знаком Лисицы. К главной символике знака относят хитрость и коварство; тонкий и изощренный ум, насмешливость и проницательность.

Человеку, родившемуся под этим знаком, ничего не стоит посмеяться над другими или загнать оппонента в темный угол. Это язвительная и беспардонная личность, которой обидеть кого-то — сущий пустяк. Хотя сама тоже уязвима к критике.

Люди, родившиеся под знаком Лисицы, часто меняют направление курса, изменяют своим идеалам, особенно если уже считают их бесперспективными. Носители тотема Порошенко предпочитают указывать дорогу тем, кто опытнее и нередко закаленнее духом. Сами же в это время наблюдают за происходящим со стороны. Трезво оценивают свои возможности, но и с уважением относятся к талантам других людей.

2021 год сулит Лисице возможность прийти к успеху коротким путём, но предупреждает — за использование нечестных приемов придётся платить. В этом году рожденным под знаком Лисицы не следует пренебрегать походом к врачу.

Дмитрий Разумков — тотем Бык

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который родился под тотемом Быка, ассоциируется с мощной силой, которую не умеет правильно применять.

Человек, родившийся под этим знаком, не умеет самостоятельно решать свои проблемы и часто меняет приоритеты. Этот тип пассивный и зависящий от других людей. Тотем Быка, если не получает поддержки извне, то теряет силы и рушит собственные планы. В то же время это добрый, работящий и чуткий по натуре человек.

Люди с тотемом Быка легко прощают и забывают все обиды. Они терпеливы и морально устойчивы, но редко кому-то полностью доверяют.

В новом году люди с этим знаком смогут показать свои скрытые черты и таланты. Также Быкам не стоит опасаться неприятных сюрпризов — новый период окажется стабильным.

Юлия Тимошенко — тотем Павлин

Народный депутат Юлия Тимошенко, как и все, кто родился под знаком Павлина, — обаятельная и прекрасная. Нередко такой человек «играет» на публику, демонстрируя все свои таланты. Увы, не всегда у него получается полностью раскрыть свои способности. Ведь он хватается сразу за несколько дел, забывая о главных аспектах.

Человек, родившийся под знаком Павлина, — самовлюбленный и тщеславный, но абсолютно спокойно относится к богатству и власти. Ему достаточно признания тех, кого он уже очаровал своими качествами.

Тотем Павлина скрывает за собой человека доверчивого, открытого, но лукавого. Строя грандиозные планы, он верит, что способен достичь всего, что загадал в далеком детстве.

На грядущий год у Павлинов, как всегда, масса планов и проектов, но из-за того, что их слишком много, в жизнь воплотится только незначительная часть. Есть риск ссор и конфликтов, если даже до этого момента в семье все было хорошо.

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