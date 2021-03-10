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Дайджест > Экс-директор «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул с помощью Нацполиции решил заблокировать работу новостных сайтов и провайдеров

Экс-директор «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул с помощью Нацполиции решил заблокировать работу новостных сайтов и провайдеров

Автор: Михаил Хомченко, Depo.ua
10.03.21 14:12
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Экс-директор «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул с помощью Нацполиции решил заблокировать работу новостных сайтов и провайдеров

Следователи Печерского управления полиции ГУ Нацполиции Киева расследуют уголовное производство № 12020100060003326, ведомость о котором внесена в ЕРДР 04.12.2020 года по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 182 ККУ.

Потерпевшим в данном уголовном производстве является Барбул Павел Алексеевич. Об этом говорится в исковом заявлении Адвокатского объединения «Правовой Альянс (Киев)», сотрудник которого Марина Мкртычева представляет интересы Павла Барбула, пишут «Комментарии»

Экс-директор ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» Барбул, по данным «Апострофа», может быть причастен к растрате средств ГП в размере 55,5 млн грн. Дело находится в Высшем антикоррупционном суде. Публикации в СМИ о расследовании, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и правоохранительные органы, вызвали резонанс. После чего следователи Национальной полиции открыли уголовное производство и представители Барбула подали в суд иски на 50 тыс. грн на ряд СМИ: «Апостроф», «ГолосUA», «Главком» и другие сайты. Также иски поданы на интернет-провайдеров «Интернет Инвест» и «Хостинг Украина», где размещены некоторые из этих сайтов. Параллельно экс-чиновник подал в суд иски, в которых настаивает на необходимости «возмещения вреда, причиненного уголовным правонарушением».

В публикациях СМИ, которые экс-чиновник требует удалить, в частности упоминаются его бизнес-партнеры по биотехнологическому проекту ADAM — бывший руководитель Государственного космического агентства Владимир Усов (по данным «Зик.Юа» может быть причастен к хищению) и экс-заместитель гендиректора «Укроборонпрома» по внешнеэкономической деятельности Денис Гурак. По данным журналистов, изначально основателем ADAMа выступила компания Владимира Усова Kwambio, в которую несколькими годами ранее инвестировал $500 тыс. венчурный фонд Impulse VC, где одним из партнеров является приближенный к Кремлю российский миллиардер Роман Абрамович. Об этом ранее Facebook заявлял и адвокат Маси Найем. Среди прочих публикаций, Барбул требует запретить статью «Апострофа» «На имущество Барбула и других фигурантов уголовного дела о растрате средств „Спецтехноэкспорта“ наложен арест — ГПУ», в которой дан официальный ответ ведомства на запрос издания от 8 декабря 2020-го.

Также в запрещенных публикациях фигурирует главред и собственник сайта mind.ua Евгений Шпитко, которого ранее в СМИ связывали с Павлом Барбулом.

На своей странице в Facebook Евгений Шпитко недавно подтвердил информацию о том, что сотрудничает с Павлом Барбулом.

«С Павлом мы сотрудничаем и партнеримся в каких-то проектах. Он помогает продавать коммерческие продукты издания своим партнерам и помогал нам привлекать инвестиции», — написал Евгений Шпитко, добавив, что не считает обвинения в коррупции Павла Барбула обоснованными.

Медиаюристы и журналисты констатируют, что данное дело напоминает недавнюю ситуацию, когда сотрудники Национальной полиции пытались через суд заблокировать украинцам доступ к 426-ти сайтам и просят обратить на это внимание топ-чиновиков и руководителей ведомств в лице Андрея Ермака, Арсена Авакова, Антона Геращенко, Ирины Венедиктовой, Михаила Федорова, а также председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко. Дать правовую оценку и остановить беспредел, уголовное преследование и давление со стороны Павла Барбула, а также обратить внимание на действия адвокатов Адвокатского объединения «Правовой Альянс (Киев)» и сотрудников Нацполиции, выполняющих незаконные действия, препятствующие свободе слова и работе журналистов.

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Экс-директор «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул с помощью Нацполиции решил заблокировать работу новостных сайтов и провайдеров

Автор: Михаил Хомченко, Depo.ua

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