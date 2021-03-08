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Дайджест > Стали известны результаты анализов Зеленского

Стали известны результаты анализов Зеленского

Автор: fbc.ua
08.03.21 14:18
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Стали известны результаты анализов Зеленского

Журналисты раздобыли результаты анализов Президента Владимира Зеленского, биоматериал для которых летом 2020 года собрали журналисты Анатолия Шария и передали на исследование в Германию и Украину. И вот — в моче нашли марихуану и метадон. Об этом пишет политолог Андрей Дроздов в блоге на «Корреспонденте».

Он напоминает, что еще перед выборами в 2019 году Зеленского подозревали в употреблении наркотиков, из-за чего Владимир Александрович даже решил сдать анализы, чтобы доказать обратное. «Правда, результаты этих анализов его друг Михаил Радуцкий помог сфальсифицировать, за что потом возглавил целый комитет Рады, а украинцы так и не узнали, кого они выбрали на пост президента», — добавляет он.

Дроздов также отмечает, что уже будучи главой государства, Зеленский на публике не раз вел себя странно. Вот кадры совещания Закарпатской таможни в Ужгороде:

А вот президент в парламенте. Видео говорит за себя:

А здесь Зеленский в Мариуполе. Нервы?

«В общем, подозрений много, в сети можно найти тысячи постов об употреблении Зеленским наркотиков. Проблема в том, что результаты анализов Зеленского хранят под грифом „совершенно секретно“ и доказать то, о чем многие и так догадываются, было проблемно», — добавляет он.

В тоже время политолог отмечает, что журналистам удалось найти результаты этих анализов и опубликованы они были в итальянском издании Еditoriale italiano.

«Сейчас ситуация проясняется. После публикации о его анализах к нашему президенту будет много вопросов. Например, зачем Зеленский употреблял метадон. Врачи говорят, что этим препаратом лечат наркотическую зависимость. Например, когда человек пытается уйти от более сильных наркотиков. Что интересно, симптомы человека, употребляющего метадон, включают очень странное поведение. А теперь пересмотрите видео по ссылкам выше. Согласитесь, заставляет задуматься», — отмечает Дрозов.

«Быть может, Зеленский вообще не способен руководить государством, и ему нужен курс лечения? Это ведь не вопрос шуточек в соцсетях — человек ведет себя неадекватно, принимает абсолютно незаконные решения, ведет страну ко дну. А мы все — пассажиры титаника, которым управляет сумасшедший капитан», — подытоживает политолог Андрей Дроздов.

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