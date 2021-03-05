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Дайджест > Шамин: «Соросята» боятся Оксану Марченко. Доказано Томашем Фиалой

Шамин: «Соросята» боятся Оксану Марченко. Доказано Томашем Фиалой

Автор: fbc.ua
05.03.21 17:17
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Шамин: «Соросята» боятся Оксану Марченко. Доказано Томашем Фиалой

«НВ» выдало рейтинг — «Топ-100 самых успешных женщин Украины». Однако ни в одну из категорий не попала известная телеведущая, меценат, а теперь и политик Оксана Марченко. Возникает вопрос: Почему?

Об этом сообщает Владимир Шамин в своём блоге в издании «Корреспондент».

Издание «Новое время», финансируемое бизнесменом Томашем Фиалой, партнером которого, в свою очередь, является фонд американского финансиста Джорджа Сороса (Soros Fund Management), выдало очередной рейтинг — «Топ-100 самых успешных женщин Украины». Надо понимать, к Международному женскому дню.

Супер, конечно, что первая десятка женщин-политиков наполовину состоит из народных депутаток от «Европейской солидарности» (видимо, «Новое время» сочло, что состоять в парламентской фракции партии экс-президента Петра Порошенко — уже само по себе успех).

Однако (внимание!) НИ В ОДНУ из категорий рейтинга (а здесь и политика, и госслужба, и культура, и медиа, и др.) не попала известная украинская телеведущая, меценат, а теперь уже и политик Оксана Марченко. Возникает логичный вопрос: почему?

Одна из самых ярких женщин в отечественном медиапространстве, любимица миллионов украинцев, основательница благотворительной организации «Благотворительный фонд Оксаны Марченко», которая помогла тысячам нуждающихся жителей нашей страны, не попала в рейтинг… Как же так?

Думаю, догадаться несложно.

Не так давно Оксана Марченко объявила о том, что идет в политику, и дала большую пресс-конференцию для украинских СМИ, чем, очевидно, не на шутку напугала так называемых соросят, близких к «Новому времени». Ничем другим решение не включить Оксану Марченко в рейтинг не могу.

У меня вопрос к «соросятам». Чего вы испугались, господа? Что с остатками вашего рейтинга вы просто не выдержите конкуренции со столь серьезным соперником, как Марченко?

Настолько испугались, что опустились до откровенной манипуляции, да и просто низости по отношению к женщине накануне Международного женского дня.

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