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Дайджест > Варламов: За атакой на каналы Медведчука стоит Андрей Смирнов — скандальный зам Ермака

Варламов: За атакой на каналы Медведчука стоит Андрей Смирнов — скандальный зам Ермака

Автор: fbc.ua
03.03.21 11:40
122
Варламов: За атакой на каналы Медведчука стоит Андрей Смирнов — скандальный зам Ермака

Источники из близкого окружения Зеленского и его Офиса рассказали, кто стал главным идеологом по кейсам санкций и закрытия трех каналов.

Источники из близкого окружения Зеленского и его Офиса рассказали, кто стал главным идеологом по кейсам санкций и закрытия трех каналов. Об этом в блоге на «Корреспонденте» рассказал международный политолог Никита Варламов.

Это Андрей Смирнов, действующий заместитель руководителя Офиса президента. Источники говорят, что Смирнов (который раньше работал на Яроша, а потом экс-регионалов) лично занимался всеми вопросами с СНБО. Более того, идея запустить такую провальную кампанию принадлежала именно ему.

Сейчас же Смирнов с пеной у рта пытается влиять на Верховный суд для того, чтобы все иски, связанные с закрытием каналов, наложением санкций на физлиц не рассматривались. Только здесь снова провал, потому что дело по NewsOne уже назначили к рассмотрению на 29 марта. Несмотря на это он продолжает осуществлять незаконное давление на Верховный суд. Он же перед этим вмешивался в работу Конституционного суда и предлагал варианты его роспуска и отстранение от должности председателя Конституционного суда.

Будем дальше наблюдать.

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