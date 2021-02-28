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Дайджест > Отключение вещания телеканала «Перший Незалежний» – это полный провал и фиаско власти, – Костинский

Отключение вещания телеканала «Перший Незалежний» – это полный провал и фиаско власти, – Костинский

Автор: Гала Скляревская, «Детектор медиа»
27.02.21 18:13
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Отключение вещания телеканала «Перший Незалежний» – это полный провал и фиаско власти, – Костинский

«Детектор медіа» звернувся за коментарем щодо ситуації з відключенням сигналу Першого незалежного каналу до колишнього члена Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергія Костинського.

«При всіх моїх антипатіях до ОПЗЖ Медведчука та проросійської спільноти, проросійських сил та проросійських каналів, я вважаю, що, якщо ми не на передовій, боротися з російським впливом потрібно правовими методами. Вони найнадійніші і гарантують успіх, аби раз і назавжди обмежити присутність російських агентів в українському медійному та політичному полі. Відключення мовлення каналу Медведчука означає, що ми є свідками використанні телефонного права та політичного тиску на комерційних провайдерів, які забезпечують таке мовлення.

Застосування телефонного права — останній крок, на які має йти влада, яка вичерпала всі правові методи боротьби з ворогом. Але та стратегія, яку використовував Офіс президента, а саме економічні санкції РНБО, — не спрацювала. І використання телефонного права задля того, щоб вимкнути Перший незалежний, — показник того, що у президента не залишилося важелів впливу на Віктора Медведчука та його медійні активи. Це повний провал, це фіаско», — сказав «Детектору медіа» пан Костинський.

Костинський також додав, що на його думку, відключення відбувалося так: з Офісу президента подзвонили до провайдера програмної послуги або компанії, яка здійснює послугу підойму сигналу на супутник (для Першого незалежного, згідно з ліцензію, це компанія СЕС Сіріус Україна — прим. ред) та вимагали незаконного відключення сигналу. І навіть якщо провайдер вважав, що такі дії незаконні, можуть бути оскаржені в суді та можуть завдати репутаційних та комерційних збитків компанії, — Офіс знайшов аргументи, якими примусив відключити сигнал.

«Детектор медіа» звернувся до інших експертів та представників влади з проханням прокоментувати відключення каналу, та опублікує їхні відповіді найближчим часом.

Нагадаємо, що 26 лютого у супутниковому та онлайн-ефірі Першого незалежного каналу, купленого компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, розпочалося мовлення у новому форматі. Але вже через годину сигнал на супутнику був вимкнений.

23 лютого стало відомо, що співробітники медіахолдингу Тараса Козака стали власниками львівського каналу «Перший незалежний», який до того належав Роману Любицькому. Інформація про це розміщена в Єдиному державному реєстрі. Канал має ліцензію на цілодобове супутникове мовлення, видану 2019 року.

Сам Роман Любицький заявив, що не мав жодного відношення до продажу каналу новоутвореній юридичній особі ТОВ «Медіахолдинг новини», яку створили 100 працівників «каналів Медведчука».

«Доручення на продаж каналу „Перший незалежний“ я дав минулого року і ще вчора не знав, кому саме продали канал. Перереєстрація відбувалася в Києві, я не був присутній на ньому — і мого підпису на документах нема, оскільки юридично мав право підписати документи юрист, який мав на це доручення», — стверджує Любицький.

26 лютого в Єдиному державному реєстрі з’явилася інофрмація, що керівником ТОВ «Тайм Медіа», яке продало львівський канал «Перший незалежний» співробітникам «каналів Медведчука», став менеджер медіагрупи Тараса Козака Павло Єгоричев.

ТОВ «Медіахолдинг Новини», яке зараз володіє Першим незалежним, створене 18 лютого 100 працівниками «каналів Медведчука». Розмір внеску до статутного фонду склав 375 тисяч гривень, хоча статутний капітал ТОВ «Медіахолдинг Новини» складає 100 гривень.

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