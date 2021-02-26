Порошенко попросил Медведчука организовать поставуу электроэнергии в Крым

На днях в сеть слили телефонный разговор председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего советника президента России Владислава Суркова. Спешу развеять радость тех, кто усмотрел в этом скандал. Разговор произошел по личной просьбе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, который на камеры кричит о ненависти к Кремлю, а сам обтяпывает все делишки чужими руками. В этом весь Петр Алексеевич – трусливый лицемер. Но бог с ним, он уже канул в лету, и речь не о нем. Разговор Медведчука с Сурковым был кратким, и касался обмена пленными, который, кстати, стал самым масштабным - в Украину вернулось 146 военных, а также договоренностей о том, что Украина будет поставлять в Крым электроэнергию. Договор о поставках электроэнергии в Крым, кстати, был подписан в 2015 году при том же Порошенко.

В чем там наши "правдорубы" во главе с руководителем СБУ Бакановым собрались искать "зраду"? В том, что благодаря Медведчуку украинский Крым получает от Украины электроэнергию? Ведь Крым — это Украина, не так ли, господа? А если нет - то вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Потому что этому договору Крым получает электроэнергию до сих пор!

Наверняка те, кто затевали все это мега-расследование ожидали, что эффект будет, как от разорвавшейся бомбы, которая по идее должна пошатнуть рейтинги Медведчука и партии в целом. Но этого не произошло. А все потому, что никакого скандала в этом разговоре нет. Медведчук не стал, в отличие от многих фигурантов подобных "телефонных разоблачений", в том числе и Петра Порошенко, отпираться, кричать что это провокация, и что он обязательно подаст в суд на всех и вся. Он спокойно подтвердил, что действительно, такой разговор был. И это еще раз говорит о том, что Медчедчук – действительно сильный политик.