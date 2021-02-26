Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Мамка з парламенту і кілер за 100 тисяч: у Києві підприємець Петренко намагається відібрати бізнес партнерки

Мамка з парламенту і кілер за 100 тисяч: у Києві підприємець Петренко намагається відібрати бізнес партнерки

Автор: Олег Гончар, Антикор
26.02.21 21:31
74
Мамка з парламенту і кілер за 100 тисяч: у Києві підприємець Петренко намагається відібрати бізнес партнерки

Переслідування, погрози, цькування у медіа і навіть замах на вбивство — аферист і шахрай Микола Петренко, відомий у певних колах як Колька-порожняк, не цурається найбрудніших методів, аби «віджати» у Людмили Русаліної її законну частку у бізнесі, який жінка створила й веде вже кілька десятків років. Після того, як справа вийшла у публічну площину, Петренко продовжив цькування вже з використанням силових структур і криміналітету. І все це — попри наявні рішення ДБР і суду на користь пані Людмили.

Ми вже неодноразово повідомляли про відверто рейдерські дії Миколи Петренка, який за будь-яку ціну намагається відібрати у президентки групи компаній «Петрус», меценатки Людмили Русаліної частку в бізнесі, що належить їй за правом. При цьому, як розповідає пані Людмила, аферист не гребує відверто брудними методами.

Нагадаємо, що передувало цій історії. Першу компанію Людмила Володимирівна створила з колишнім чоловіком Костянтином Русаліним ще у 1990 році, працюючи до цього у першому міжнародному об’єднанні України «Укрімпекс» при Кабінеті Міністрів, де й були напрацьовані контакти, які згодом були реалізовані у приватному бізнесі.

У 1988 році в житті сестри пані Людмили, Олени Колеснікової, з’явився юний пройдисвіт і шахрай Микола Петренко, який тоді працював вантажником у столичному магазині меблів. Бувши на 10 років молодшим за Олену й маючи певний аферистичний досвід зваблення жінок, Колька-порожняк домігся розлучення Олени з чоловіком Олександром та одружився з нею.

А вже 1992 року, спостерігаючи за успішним розвитком підприємств пані Русаліної та розуміючи, що цю справу підтримує батько Людмили й Олени — впливовий учений, академік, депутат Верховної Ради — новоспечений родич-альфонс запропонував створити спільний бізнес, переконавши дружину просити про це батька.

Таким чином, у 1992 році й з’явилося СП, яке протягом десятиліть успішно функціонувало на українському ринку, аж поки влітку 2017 року Петренко, спільно з посіпаками Віктором і Віталієм Гринюками та Володимиром Гаркушиним не вирішили відібрати у пані Русаліної її частку у спільному бізнесі.

За наявною у пані Людмили інформацією, для реалізації підступного задуму спільники розглядали два варіанти дій. Першим з них було примусове поміщення жінки до психіатричного закладу. Цей варіант шахрайське тріо не посоромилося запропонувати повнолітнім дітям Русаліної та її матері. До речі, у пані Людмили п’ятеро дітей, двоє з яких — ще малі. Однак у відповідь аферисти отримали категоричну відмову від обурених такою зухвалою пропозицією родичів.

Тож переконавшись у неможливості реалізації варіанту з божевільнею, змовники почали готувати фізичне усунення Русаліної. Для цього Петренко і Ко активно розшукували кілера, який погодився б за 100 тисяч доларів ліквідувати незговірливу бізнес-леді.


Русаліна заявила, що Петренко й Гаркушин намагались організувати її вбивство Фото: СтопКор

Після того, як про цей зухвалий задум стало відомо пані Людмилі, вона ініціювала серйозну розмову з бізнес-партнером. У ході зустрічі Петренко особисто підтвердив злочинні плани й дії, проте заявив, що начебто не сприймав їх усерйоз, і висловив готовність разом із Русаліною інформувати про це правоохоронні органи.

Після цього адвокат Петренка подав заяву до Генпрокуратури, а згодом сам Петренко спільно з Русаліною написали заяви до Головного слідчого управління МВС. Проте, як виявилося пізніше, з боку афериста це було просто замилюванням очей. Адже сам Колька-порожняк тим часом робив усе, аби справу у ГСУ спустили на гальмах.

Петренко підтвердив факт організації замовного вбивства Фото: скріншот

Зауважимо, що в межах порушеної кримінальної справи одному з поплічників пана Миколи, Володимиру Гаркушину, висунули підозру у скоєнні злочину — погрози вбивством. Наразі він офіційно перебуває в міжнародному розшуку, хоча місце його перебування — відоме. Проте ані щодо самого Петренка, ані щодо Гринюків у ГСУ не проводили жодних слідчих дій, так само як і дій з розшуку потенційного найманого вбивці. І попри численні звернення пані Людмили та її адвокатів до МВС з цього приводу, справа практично не зрушила з мертвої точки.

Понад те, ані публічний розголос цієї історії, ані невдача як із психлікарнею, так і з замовним вбивством, не змусили Петренка й подільників відмовитися від жаги наживи. Заручившись допомогою однопартійця-нардепа Григорія Мамки, Колька-порожняк перейшов до наступних кроків із захоплення бізнесу.

Зауважимо, депутат-опозиціонер Мамка має неабиякий досвід роботи і зв’язки у силових структурах: з 2000 до 2016 року він працював на посадах слідчого, начальника відділення, начальника управління і закінчив проходження служби на посаді заступника начальника Головного слідчого управління МВС України. А 2015-го не пройшов атестацію та був звільнений з посади заступника керівника ГСУ Нацполіції, проте зумів поновитися за рішенням суду.

Нардеп Григорій Мамка Фото: ОПЗЖ

Пан Мамка також є фігурантом кількох гучних корупційних та етичних скандалів, зокрема експерти Центру протидії корупції виявили у докторській дисертації парламентаря плагіат.

Отже, за допомоги товариша-нардепа та під його особистим контролем, за інформацією з інсайдерських джерел, Петренко ініціював у ДБР порушення нової справи. У ній, зокрема, йшлося про замовне вбивство Петренка, яке нібито готувалося на Домінікані і до якого буцімто причетна Людмила Русаліна. Матеріали у цій справі були сфальсифіковані — ймовірно, за безпосередньою вказівкою Петренка та його покровителя Мамки.

На початку 2020 року бізнес-вумен вчергове зустрілася з партнером у присутності адвоката Олени Фролової. У ході розмови Петренко не заперечував, що за замовними справами проти Русаліної дійсно стоїть саме він, а допомагають йому нардеп Мамка і «кишеньковий» слідчий Бюро — Дмитро Сухина. Він також запропонував закрити кримінальну справу в обмін на повний вихід пані Людмили з бізнесу та передав їй відповідні документи на підпис у присутності адвоката.

Понад те, прямо під час зустрічі, близько 2-ої години ночі, Петренко зателефонував Сухині, увімкнувши гучний зв’язок, і наказав слідчому наступного ж дня привезти матеріали справи до нього в офіс для подальших вказівок.

Нагадаємо, цю інформацію пані Русаліна та її адвокат оприлюднили 9 липня під час круглого столу на тему «Бізнес під прицілом: чому українському бізнесу дедалі частіше загрожує небезпека?», що відбувся у пресцентрі «Стоп корупції». Під час круглого столу жінки показали аудіозапис розмови з Миколою Петренком, яка підтвердила, що він перебуває зі слідчим у непроцесуальних стосунках та фактично керує його діями.

Понад те, в рамках замовної кримінальної справи слідчий Сухина вів за бізнес-вумен стеження в рамках негласних слідчих дій. З цього приводу пані Людмила та її адвокат зверталися до ДБР та Офісу Генпрокурора. Крім того, пані Русаліна, разом з іншими підприємцями, які потерпають від тиску рейдерів і вимагачів, підписала спільне звернення до голови держави Володимира Зеленського з проханням захистити бізнес від злочинців.

Як стало відомо згодом, служба внутрішньої безпеки ДБР відсторонила слідчого Сухину від ведення кримінальної справи щодо Русаліної. А згодом у Бюро, за відсутністю складу злочину, закрили й саму сфальсифіковану справу. Правомочність закриття, своєю чергою, підтвердив суд.

ДБР закрило сфальсифіковане кримінальне провадження Фото: скріншот

Понад те, за наявною з певних джерел інформацією, слідчого-корупціонера звільнили з лав Державного бюро розслідувань.

Здавалося б, цей кейс із ДБР можна було розглядати як маленьку перемогу чесного бізнесу у боротьбі зі вседозволеністю рейдерів-аферистів. Якби не одне «але»: головний організатор багаторічного цькування й залякування пані Русаліної вчергове вийшов сухим з води і ніщо не заважає йому планувати подальші злочинні дії.

Зокрема, під «дахом» покровителя-нардепа, Петренко у липні 2020 року він ініціював початок у МВС нового кримінального провадження — під символічним номером 666. А також ще кількох справ, про які ми детальніше розповімо у наступних публікаціях.


У МВС розпочали нове кримінальне провадження Фото: скріншот

Слід зауважити, що, за наявною інформацією, Петренко вже понад рік веде активні перемовини не лише з силовими структурами (ймовірно, за посередництва Григорія Мамки, якому нібито обіцяні 25% від «навару»), а й із представниками кримінальних кіл. При цьому Колька-порожняк наліво й направо роздає розписки-«меморандуми», обіцяючи «віддячити» за підтримку частками в бізнесі, і вже «наобіцяв» різним людям понад 200% від вартості підприємства. А оскільки знайомі з Петренком вже давно зрозуміли, що це — чистої води «розвод», останній активно поглядає у бік країни-агресора.

Тэги:

Комментарии

Статьи

26.02.21 09:15

Прыжок «желтого дракона»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
26.02.21 09:55

Мимо «Брюгге» в 1/8 финала!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Мамка з парламенту і кілер за 100 тисяч: у Києві підприємець Петренко намагається відібрати бізнес партнерки
26.02.21 21:31

Мамка з парламенту і кілер за 100 тисяч: у Києві підприємець Петренко намагається відібрати бізнес партнерки

Автор: Олег Гончар, Антикор

Выбор редакции
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.02.21 20:57

Специалисты считают, что сборная Украины по футболу сильнее, чем команда России
26.02.21 20:06

СНБО расширил санкции еще на десять предателей Украины
26.02.21 19:42

В Черкассах учительницу обвиняют в «травле» детей
26.02.21 19:00

Главные новости за 26 февраля 2021 года
26.02.21 18:05

В УПЦ рассматривают возможность канонизации новых святых - подвижников ХІХ-ХХ веков
26.02.21 17:05

Митрополит Антоний объяснил разницу между православным постом и веганством
26.02.21 16:43

Ученые бьют тревогу: с Гольфстримом кое-что случилось
26.02.21 15:50

Предстоятель УПЦ рассказал, почему Церковь не меняется тысячи лет
26.02.21 15:38

В Ровно подвыпивший мужчина уронил 9-месячного ребенка на плитку, сломав ему череп
26.02.21 15:15

Добкин и Береза устроили матерную перепалку в прямом эфире
26.02.21 20:06

СНБО расширил санкции еще на десять предателей Украины
26.02.21 19:00

Главные новости за 26 февраля 2021 года
26.02.21 14:20

Лига Европы: «Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в 1/8 финала
26.02.21 12:12

Что-то пошло не так... В Украине зафиксированы первые «неблагоприятные события» после вакцинации
26.02.21 11:41

В Киеве подросток выбросился из окна лицея
26.02.21 10:38

Россия может напасть на Украину и страны Балтии, – разведка
26.02.21 10:36

COVID-19 продолжает массово убивать украинцев: данные на 26 февраля
26.02.21 09:38

В Украине участились случаи попыток суицидов среди подростков. Очередной произошел на Полтавщине
25.02.21 23:52

«Динамо» и «Шахтер» пробились в 1/8 финала Лиги Европы
25.02.21 18:59

Главные новости за 25 февраля 2021 года
20.02.21 17:46

«Защитить украинский народ от „зеленого“ произвола и беззакония»: Оксана Марченко заявила о вступлении в ряды ОПЗЖ
26.02.21 00:30

Ученые поведали о вреде изюма
24.02.21 15:10

Украинским пенсионерам преподнесли неприятный сюрприз
21.02.21 16:21

В Киеве подросток изнасиловал своего 7-летнего племянника-инвалида
21.02.21 13:06

Наследного принца Великобритании хотели убить мороженым, – СМИ
23.02.21 20:50

Составлен список «мужских продуктов»
21.02.21 14:20

Лесев рассказал, чем Зеленский поплатится за «юридический беспредел»
20.02.21 15:46

Названы шесть областей Украины и город, которые первыми получат вакцину от COVID-19
20.02.21 15:39

Озвучен курс гривны на понедельник, 22 февраля
20.02.21 14:40

В России зарегистрировали уже третью вакцину от коронавируса, об эффективности которой ничего не известно
Фото и Видео
В Черкассах учительницу обвиняют в «травле» детей
В Черкассах учительницу обвиняют в «травле» детей
В Черкассах учительницу обвиняют в «травле» детей
В Черкассах учительницу обвиняют в «травле» детей
Добкин и Береза устроили матерную перепалку в прямом эфире
Добкин и Береза устроили матерную перепалку в прямом эфире
Появилось видео странного взрыва в России
Появилось видео странного взрыва в России
Что-то пошло не так... В Украине зафиксированы первые «неблагоприятные события» после вакцинации
Что-то пошло не так... В Украине зафиксированы первые «неблагоприятные события» после вакцинации
«Кормить свиней не собираюсь...» В криворожской школе разгорелся скандал из-за переписки в родительском чате
«Кормить свиней не собираюсь...» В криворожской школе разгорелся скандал из-за переписки в родительском чате
На Волыни женщина родила за рулем автомобиля, не успев доехать в больницу
На Волыни женщина родила за рулем автомобиля, не успев доехать в больницу
Врачи назвали новые симптомы мутировавшего коронавируса, который распространяется на Закарпатье
Врачи назвали новые симптомы мутировавшего коронавируса, который распространяется на Закарпатье
В Киеве у маршрутки на ходу отлетело колесо
В Киеве у маршрутки на ходу отлетело колесо
Стало известно, кто получил первую вакцину от COVID-19 в Киеве
Стало известно, кто получил первую вакцину от COVID-19 в Киеве
Ниагарский водопад замерз из-за аномальных морозов в Северной Америке
Ниагарский водопад замерз из-за аномальных морозов в Северной Америке
fraza.com
Новости блогосферы
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом
09.02.21 20:27

Зеленский совершил государственный переворот. Его ждет уголовная статья
07.02.21 18:03

Изнасилование Зеленским
06.02.21 10:10

Зеленский становится опасным для общества

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.