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Дайджест > В СНБО или в СБУ сидит «крот», сливший секреты президенту «Киевгорстроя» Игорю Кушниру

В СНБО или в СБУ сидит «крот», сливший секреты президенту «Киевгорстроя» Игорю Кушниру

Автор: Владимир Бондаренко, «Антикор»
24.02.21 09:13
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В СНБО или в СБУ сидит «крот», сливший секреты президенту «Киевгорстроя» Игорю Кушниру

Источник в правоохранительной системе Украины может быть причастен к сливу информации президенту «Киевгорстроя» Игорю Кушниру, в отношении одной из компаний которого СНБО ввел санкции.

Поясню: в предыдущем посте написал, что РНБОУ санкционировал самолётный оффшор Klodius investments Игоря Кушнира президента Киевгорстроя

Важная деталь: за одну-две недели до решения РНБОУ Klodius investments вышла из нескольких украинских фирм Кушнира (указаны на фото)

Например, оффшор Klodius (бенефициар Оксана Кушнир) владел 100% в ТОВ «РК Київ», владеющее недвижимостью, которую Кушнир вывел из Киевгорстроя:

— здание телефонного коммутатора на Прорезной 12а (напротив Шевченковского райотдела)

— гостиница Кивегорстроя на Лобановского 25/16

— помещения площадью 840 кв.м на 1-м этаже Суворова 4/6 (штаб-квартира холдинга)

— Болсуновская 6 (хед-офис холдинга bUd), земля в Киеве и области, и проч.

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В СНБО или в СБУ сидит «крот», сливший секреты президенту «Киевгорстроя» Игорю Кушниру

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