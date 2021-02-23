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Дайджест > Контроль и внимание: правоохранители рассказали, как защитить детей от «синего кита»

Контроль и внимание: правоохранители рассказали, как защитить детей от «синего кита»

Александр Панько
23.02.21 12:59
387
Контроль и внимание: правоохранители рассказали, как защитить детей от «синего кита»

После серии странных отравлений подростков, когда после просмотра видеороликов в соцсетях таблеток наглотались боярские школьницы, две восьмиклассницы из Умани и парень из Киева, в МВД разработали рекомендации, которые могут помочь родителям определить, что ребенок посещает опасные для жизни и здоровья группы в соцсетях или интернет-сайты.

У правоохранителей есть веские основания подозревать, что эти события связаны именно с так называемыми «группами смерти».

Пять признаков, что с вашим ребенком не все в порядке

Одним из первых городов, где решили активно противостоять «группам смерти» и опасным видео из соцсетей, стала Одесса. Здесь разработали план борьбы с опасностями интернета, он состоит из трех этапов.

«Сегодня мы провели обучение для директоров школ. Им было рассказано, какую работу нужно провести с классными руководителями, родителями и детьми. Представитель полиции рассказал, по каким именно признакам можно определить, состоит ли ребенок в таких группах, куда обращаться, если такое произойдет», — рассказала «Сегодня» Елена Буйневич.

По ее словам, есть пять признаков того, что ребенок стал участником опасной группы:

— замкнутость ребенка;

— раздражительность;

— изменение привычной модели поведения;

— частое уединение с телефоном или другим гаджетом;

— нарушение сна.

Как пользоваться функцией «Родительский контроль» на смартфоне

Сотрудник полиции Одесской области Дмитрий Ревун, который провел этот тренинг, рассказал нам о самых последних технических новинках, с помощью которых родители могут следить за поведением ребенка в интернете.

«Родителям важно приспосабливаться к техническим новшествам. К сожалению, многие о них просто-напросто не знают. Например, устанавливая функцию „Родительский контроль“, мама или папа ребенка получают доступ к информации о том, сколько их чадо проводит времени в интернете, какой контент смотрит, — говорит Дмитрий Ревун. — Другими словами, можно сделать даже так, что на смартфон родителя будет приходить аналитический отчет об активности ребенка в интернете. Кстати, сейчас технологии настолько шагнули вперед, что при наличии зубной щетки с функцией смарт, можно отслеживать, сколько минут ребенок чистил зубы и чистил ли вообще, или же щетка была просто включена».

Функция «Родительский контроль» позволит родителям отслеживать местоположение ребенка при условии, что контролируемое устройство у него с собой, также позволит отслеживать, какие приложения и как долго использует ребенок. Дополнительно можно настроить получение отчетов об активности ребенка — это еще одна из возможностей «Родительского контроля». Интервал получения может быть разным — от ежедневного до еженедельного. Обратить внимание стоит, если ребенок активно посещает группы, названия которых порой бессмысленны — например, содержат в себе букву и цифры.

Кроме того, эта функция позволяет блокировать устройство, когда ребенку пора делать уроки или ложиться спать, с помощью него возможно блокировать нежелательные приложения. Скачать и установить функцию для Android можно, зайдя в Play Store. В іPhone она установлена заранее. Управлять функцией в дальнейшем можно, зайдя в Настройки.

Функция «Родительский контроль» позволяет существенно ограничивать круг сайтов для ребенка. Это первое, что бросается в глаза при ее рассмотрении. Делать этого все же не стоит. Иначе можно спровоцировать ребенка заходить в Интернет с других устройств. Дмитрий Ревун советует родителям в первую очередь просто отслеживать контент интернет-групп, в которых состоит ребенок: «Если провести правильно логистику настроек в гаджете, то ребенку можно заблокировать возможность вступления в определенные группы. Если же так вышло, что он все-таки туда вступил, то однозначно нужно изучить контент. Также ребенку нужно разъяснить, что такие группы могут нести опасность не только для него, но и его лучших друзей. Этот психологический прием хорошо срабатывает».

Подобные рекомендации привели в пример и сотрудники прокуратур.

По материалам: «Сегодня»

Тэги: Министерство внутренних дел Украины, общество, Одесса, самоубийство, родители, суицид, дети, криминал, соцсети, группы смерти, подростки

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