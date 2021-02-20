Россия жестко отреагировала на санкции против Медведчука — шансы на мир на Донбассе стремятся к нулю

Россия ожидаемо жестко отреагировала на санкции Зеленского против Медведчука. В Кремле оценили этот поступок украинского президента как выход из переговорного процесса по Донбассу. Можно с уверенностью предполагать, что ждать какого-то урегулирования, обменов или освобождений при Зеленском украинцам не приходится. Зеленский, к тому же, ведет страну к международной изоляции.

Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал санкции проявлением «политической инквизиции» и выразил уверенность в падении рейтинга в результате таких действий президента Зеленского.

«Проще всего отвлечь внимание от своих бесконечных провалов, занимаясь преследованием оппозиции и подвергая ее репрессиям», — заявил Медведев, выразив уверенность, что такие действия, «в конечном счете, окончательно подорвут доверие к официальному Киеву, который поставил политическую инквизицию выше фундаментальных прав и свобод гражданина».

Нечто подобное видим и в заявлении спикера Госдумы Вячеслава Володина. «Начав с закрытия оппозиционных телеканалов, киевская власть дошла до введения санкций в отношении лидера оппозиционной парламентской партии. Представить невозможно, чтобы это происходило в стране, которая претендует быть демократической и заявляет о желании вступить в Евросоюз», — прокомментировал ситуацию Володин.

На лицо акцент на том, что Москва будет требовать от Европы осуждения Киева, который попирает фундаментальные права и свободы граждан. В противном случае это перечеркивает все достижения в этих сферах, подрывает доверие ко всем институтам Совета Европы, к тем западным политикам, которые считают себя защитниками демократических ценностей, говорит Володин.

Кремль понимает, что своими действиями Зеленский загнал себя в ловушку — нарушая законы, украинский президент навлекает на себя гнев Запада, который попросту не сможет закрывать глаза на правовой беспредел в Украине.

С другой стороны, Россия демонстрирует, что не будет иметь дел с Зеленским ни по вопросу Донбасса, ни по другим направлениям. Удивительно, что глава СНБО Данилов, который сейчас рьяно поддерживает санкции против Медведчука, не так давно говорил о невозможности мира на Донбассе без участия России. Но о каком участии России сейчас можно говорить, если Киев своими же руками хоронит любые варианты решения проблем?

При такой позиции Зеленского мира на Донбассе не будет, это даже не обсуждается. Также неясно, чего теперь ждать от Запада, который видит не только импотентность Зеленского, но и откровенное пренебрежение законами. Не отвернется ли Европа от Украины, как от государства, которое провалило тест на демократию?

«Уму непостижимо, что такое возможно сегодня в XXI веке, особенно в государстве, которое отчаянно рвется вступить в Евросоюз, убеждая западных политиков в прочности своих демократических институтов. Украинские власти, несомненно, обогатили свое портфолио прилежного кандидата, который, на самом деле, давно погряз в агрессии и двойных стандартах», — можно было бы с долей скептицизма отнестись к этим словам Медведева, но ведь, по сути, он прав! Зеленский действительно облажался по-крупному. И последствий долго ждать не придется.