Зеленский ударил санкциями по Медведчуку как по главному конкуренту за пост президента

Многие могли заметить, что Виктор Медведчук в последние месяцы неизменно фигурировал в замерах президентских рейтингов практически всех соцкомпаний страны. В начале февраля центр Социальный мониторинг опубликовал свое исследование, которое показало, что Медведчук, будучи единым кандидатом от ОПЗЖ, выходит во второй тур выборов вместе с Зеленским. С результатом в 15,5%. Через несколько дней Зеленским своим указом закроет телеканалы Медведчука. Совпадение?

Уже после закрытия каналов Центр Разумкова опубликовал исследование, которое показало, что Медведчуку доверяют 15% опрошенных украинцев. То есть, можно говорить, что сейчас у лидера ОПЗЖ есть некое ядро симпатиков, которое позволяет ему всерьез претендовать на второй тур на будущих выборах президента. Важно то, что рейтинг Медведчука растет, в то время как рейтинг Зеленского падает.

Такая ситуация возникла не вчера – это закономерный итог почти двухлетнего правления Зеленского. На фоне его абсолютной беспомощности вырос вполне себе эффективный и прагматичный политик Медведчук, который по факту стал некоронованным президентом Украины. Не имея официального поста и тех возможностей, что были у Зеленского, Медведчук, тем не менее, договорился о возобновлении поставок российского газа в Украину по сниженным ценам, презентовал мирный план по Донбассу, который ОРДЛО и Россия одобрили и согласились выполнять, решил вопрос с закупкой и производством вакцины от коронавируса в Украине. Это из главного. Также можно вспомнить об отмене санкций для ряда украинских предприятий, плане по восстановлению украинской промышленности и экспорта. Я это к тому, что всеми этими важнейшими вопросами должен был заниматься Зеленский, а по факту ими занимался Медведчук.

Пока власть делала вид, что в упор не замечает Медведчука, все больше украинцев понимало, что с цирком Зеленского нужно заканчивать. Отсюда и рост рейтингов Медведчука. Для многих в нашей стране он видится самым эффективным кандидатом на пост президента.

Несомненно, именно это стало причиной, которая вынудила Зеленского пойти даже по беспределу, лишь бы выдавить Медведчука из украинской политики. Зеленскому выгодно встретиться во втором туре со сбитым летчиком Порошенко, но не с Медведчуком, за которого проголосует весь юго-восток.

В этой истории понятны мотивы Зеленского, но неясно одно – а причем жена Медведчука Оксана Марченко? Ладно, закрыл каналы, обложил санкциями оппонента, но бить по жене – это как-то не по-мужски.