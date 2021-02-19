Возвращение «Синего кита»? После серии гибели подростков в Украине снова заговорили о группах смерти

В Украине снова заговорили о так называемых группах смерти после череды подростковых смертей.

Несколько лет назад по Украине и России прокатилась волна детских самоубийств, на которые их подстрекали различные группы в соцсетях, в основном «ВКонтакте». Самая известная из таких групп, которые в формате игры предлагали детям «выйти в окно», — «Синий кит». Потому эти сообщества и стали называть группами смерти.

Долгое время о «синих китах» ничего не было слышно. Но в последние несколько недель в Украине фиксируют подозрительно похожие случаи подростковых смертей. У полиции есть основания предполагать, что на суицид детей толкают через интернет-квесты.



Только за последние две недели в Киеве при аналогичных обстоятельствах погибли дети: они упали с балконов многоэтажек. А в Боярке и Умани с разницей в один день школьницы наглотались таблеток — одна из них умерла.



В то же время среди родителей в соцсетях распространяют предупреждения: проверьте, не состоит ли и ваш ребенок в так называемых суицидальных группах. Даже детский омбудсмен связывает новую волну смертей подростков с «опасными играми» в интернете. Причем они выходят далеко за рамки «ВКонтакте», распространяясь на другие соцсети.



Вернулись ли на самом деле в Украину группы смерти и как уберечь от них ребенка — далее в материале.

Отряд самоубийц

В последнее время падения детей с балконов многоэтажек перестали быть редкостью — и стали трагической закономерностью.

С начала 2021 года правоохранители фиксируют череду странных подростковых смертей.



«2021 год начался с 18 самоубийств и попыток их совершения. Возраст детей — от 10 до 16 лет. Причиной роста числа самоубийств некоторые источники называют активизацию так называемых групп смерти, наподобие „Синего кита“. И в каждом отдельном случае важна работа подразделений киберполиции по выявлению таких опасных контентов, принятие мер к их блокированию», — заявила представительница ювенальных прокуроров Департамента защиты детей Офиса Генерального прокурора Юлия Усенко.

Первый шокирующий случай произошел 28 января в поселке «Чайка» под Киевом: школьник оставил на балконе свою одежду и рюкзак и выпрыгнул с 15 этажа. Как стало известно, мальчик был учеником 4-го класса и в тот день пропустил школу. Ребенок жил в ЖК «Солнцтаун», в доме номер 19.

«Есть страшные кровавые игры, которые разрушают психику ребенка», — писали жители ЖК в чате жильцов.

А недавно в одном и том же районе Киева произошли идентичные инциденты. Два дня подряд девушки-подростки падали с балконов высоток.



17 февраля 15-летняя девочка выпала с общего балкона на 16-м этаже и погибла на месте от полученных травм. Трагедия произошла в Дарницком районе столицы на улице Архитектора Вербицкого, 10.



Аналогичная трагедия произошла в Киеве за день до этого. 16 февраля на улице Княжий затон с балкона 14 этажа выпала 13-летняя девочка — тоже в Дарницком районе столицы. Школьница также погибла на месте от полученных травм.



Причем пугающая тенденция выходит за рамки Украины. 9 февраля в российской Самаре две 12-летние школьницы вместе выпрыгнули из окна 16-го этажа. От полученных травм обе скончались на месте происшествия. По предварительным данным, школьницы оставили послание своим родителям, но его содержание пока не разглашают.



Позже Телеграм-канал Mash сообщил, что погибших в Самаре школьниц зовут Лера и Варя, они учились в одном классе — 6 «Г», были отличницами. Лера — увлекалась гимнастикой, а Варя мечтала стать моделью. У последней на странице в соцсети было много профессиональных снимков, мама воспитывала ее одна.



Аналогичная трагедия произошла 19 января в Подмосковье, где две 12-летние подруги захотели с высоты посмотреть на город и выпали с балкона 17 этажа. Одна из них погибла на месте, вторая упала в сугроб и госпитализирована в тяжелом состоянии.



Как рассказала медикам скорой выжившая девочка, они с подругой выпали с балкона случайно, когда встали на стулья, чтобы посмотреть на город. Однако не исключена версия, что девочки сами прыгнули вниз.

Ника спросила у бабушки: «Как человек падает с балкона?»

Второго февраля жертвой групп смерти стала 13-летняя школьница Ника. Она выпрыгнула с 17-го этажа.



О трагической гибели девочки в Фейсбуке рассказал Вячеслав Выдыборец. Ника была внучкой его родной сестры.



«Ника выросла в семье, в которой любовь и уважение всегда на первом месте. Отличница, прекрасно рисовала, писала стихи. Изучала английский и китайский языки, увлекалась японской культурой. Строила планы на будущее. Любила семью и обожала младшего братика. Была открытой, доброй и веселой девочкой», — вспоминает Вячеслав.



Он убежден, что главная причина этой трагедии в том, что у взрослых нет никакой информации о таких группах ни от полиции, ни от СБУ, ни от Министерства образования.



«А ситуация просто катастрофическая. Детей в группах смерти тысячи, и это без преувеличения. Очень большой процент подростков знают о таких группах и вступают в них. Ведь для них это всего лишь игра, в которой ты можешь показать, что не слабак и ты уже взрослый. Подобных групп много, но у всех одна цель — вовлечь подростка в игру со смертью. В этих группах есть кураторы, которые отлично знают подростковую психологию. Они знают, как заинтересовать ребенка, найти его слабые и сильные стороны», — рассказывает он.



При этом долгое время родные не замечали в Нике никаких странностей. Хотя Вячеслав убежден, что девочку готовили к роковому прыжку с балкона несколько недель.



«Трудно сказать, когда Ника вступила в эту группу. В ее поведении, на первый взгляд, ничего не изменилось. Она была такой же веселой, активной и жизнерадостной. Первые изменения появились после зимнего карантина. Пропало желание делать уроки. Не выпускала телефон из рук во время еды и во время уроков. Однажды на вопрос бабушки „как дела?“, ответила „еще не сдохла“ (именно такую лексику используют в группах). Часто рисовала черной ручкой людей без глаз. Выходя с бабушкой из дома, посмотрела на многоэтажку и спросила „как человек падает с балкона?“ Ее готовили заранее. За несколько недель до..., Ника сфоткала и отправила фото балкона 17 этажа. Фото именно того балкона», — заявляет Вячеслав Выдыборец.

Несколько ночей перед трагедией Ника не спала. По словам Выдыборца, девочке не давали спать кураторы группы смерти. Как выяснилось, каждую ночь ровно в 4:20 кураторы давали задания. От бессонницы у девочки поднялось давление и очень болела голова.



Уже после трагедии выяснилось, что перед прыжком она отправила голосовое сообщение в группу: «Наконец-то я умру».



«К сожалению, много информации удалено, так как кураторы требуют почистить переписку, дневники, рисунки. Но несколько рисунков сохранилось. На одном надпись — ПОЛЕТ В НИКУДА. На другом карта местности, а в углу нарисована дверь с надписью ад. На листе бумаги нарисованы глаза, губы и дата 02.02. Роковая дата», — написал Вячеслав Выдыборец.

Рецепт самоубийства нашли в TikTok

16 февраля в академическом лицее Боярки «Гармония» две ученицы седьмого класса (12 лет) приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. Вторая школьница находится в больнице.



Прокуратура расследует доведение школьниц до самоубийства.



Позже стало известно, что девочки приняли 40 таблеток «Дротаверина», при передозировке которым может произойти нарушение работы сердца, вплоть до его остановки и паралича дыхания.



«Девочки посмотрели в интернете видео, где предлагалось принять это лекарство в таком объеме, чтобы узнать, чем это закончится. Они приобрели „Дротаверин“ в аптеке во время перемены», — сообщили правоохранители.

В Офисе генпрокурора заявили, что школьницы из Боярки нашли рецепт самоубийства в сети TikTok. При этом девочки не были склонны к самоубийству, проблем в семье и со сверстниками не имели.



Этот шокирующий случай прокомментировал детский омбудсмен Николай Кулеба. Прямо заявив о том, что причиной трагедии могли стать интернет-игры.



«По предварительным данным, есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными „играми“, которые распространяются в Интернете. Ко вниманию родителей! Опасность в Интернете больше, чем кажется. Дети могут не понимать последствий своих действий, могут считать развлечением то, что приводит к катастрофическим последствиям. Поговорите со своими детьми об опасности онлайн!

Напомните детям о важных правилах пользования Интернетом и социальными сетями. Не общаться с незнакомцами. Не повторять действия, которые предлагаются в сети. Объясните, что „развлечения“ онлайн несут опасные, а порой — необратимые последствия в реальной жизни!», — заявил Кулеба.



На следующий день после этого в Умани произошел аналогичный инцидент. Две восьмиклассницы наглотались таблеток спазмалитика «Дротаверин» и попали в больницу. К счастью, обе девочки выжили.

А 18 февраля в Киеве 15-летний мальчик наглотался таблеток и тоже попал в больницу. Врачи констатируют тенденцию роста суицидальных настроений среди украинских подростков.



По словам заведующего отделением интенсивной терапии острых интоксикаций клиники «Охматдет» Александра Урина, в течение последних нескольких месяцев среди украинских подростков значительно выросло количество суицидов.

«У нас последние два года цифры остаются постоянными — 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями», — сказал Урин.

После участившихся среди украинских подростков попыток покончить с собой, наглотавшись таблеток, в Нацполиции заявили, что Минздрав должен запретить продавать детям лекарства.

Лучше нарушить право ребенка на приватность, чем хоронить

«Группы смерти» постоянно эволюционируют. Появляются все новые и более изощренные способы склонить подростка к суициду.

Так, в 2017 году в Украине стремительно распространялась опасная игра среди подростков «Беги или умри». Суть ее была в том, чтобы на мобильный телефон снять, как игроки перебегают дорогу как можно ближе к транспортному средству, которое движется. Эта «игра» также пришла в Украину из России и повлекла за собой жертвы.

Еще одна нашумевшая суицидальная онлайн-игра — «Красная сова». Одна из основных задач — постоянно быть online, мгновенно отвечать на сообщения кураторов, которые они присылают 24/7, смотреть психоделические видео посреди ночи и слушать аудио из «потустороннего мира». Если ребенок отказывается выполнять задания, его шантажируют и угрожают ему.

Группы вроде «Синего кита» то и дело воскресают под разными названиями, с разными заданиями и в разных соцсетях. Но цель у них одна — довести ребенка до самоубийства. Финальным этапом игры в «Синий кит» было задание броситься с многоэтажки. Причем одно из условий — самоубийство нужно было снять на видео.

Теперь новый тренд — детей склоняют к тому, чтобы прыгать с балконов высотных зданий и глотать таблетки.

Киберполиция постоянно мониторит такие каналы в соцсетях, но никакой информации об их блокировке нет.

«В противодействии этим явлениям и негативному влиянию на подростков опасного контента в Интернете должны объединиться не только правоохранители, но и родители, и работники учебных заведений, в которых учатся дети. И надо действовать уже. Усматриваем, что на государственном уровне необходимо принимать меры, которые нивелируют влияние игр, видео, чатов и других внешних факторов на детей, будут способствовать их здоровому психологическому развитию и готовности к взрослой жизни», — заявила Юлия Усенко.

Тем временем тревогу в соцсетях забили родители подростков. Многие из них сами вычисляют различные группы смерти, не надеясь на киберполицию.



После нескольких смертей подростков в соцсетях стали появляться предупреждения от родителей умерших детей. Которые прямо говорят о том, что подтолкнуть их к самоубийству могли группы смерти. При этом дети активно используют коды, VPN и всеми возможными способами пытаются скрывать от родителей свои переписки в чатах.

Сообщение с предупреждением от мамы одной из умерших девочек разместила в Фейсбуке Ксения Литвиненко.



«Хочется просто предупредить вас, посоветовать. У нас горе. Проверьте историю поиска в компьютере и на телефоне у детей. Не ищут ли они что-то в интернете странное. Они сидят в discord и там с непонятными людьми переписываются. Это меcенджер типа viber для геймеров. Также дети хитрят и открывают discord telegram в частных окнах интернет-браузера. То есть история серфинга может не сохраняться. Также подозрение на группы самоубийц Вконтакте (в Самаре двое подростков так погибли), дети обходят блокировку через VPN типа hamachi. В идеале, ставьте контроль запрет на уровне роутера. Не позволяйте серфить через VPN. Большинство дорогих моделей роутеров позволяют банить такой трафик. Обязательный контроль за почтой. Дети в TikTok смотрят видео, которые публикуют ради хайпа, и повторяют. Лучше нарушить право ребенка на приватность, чем хоронить. БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ», — такое послание оставила мать погибшей девочки.

Запрещать соцсети — бесполезно. Советы психологов, как уберечь ребенка от групп смерти

Хотя психологи рекомендуют осторожнее относиться ко вторжению в личное пространство ребенка. Если подросток заметит, что родители читают его переписки и следят за его историей браузера, это может наоборот стать дополнительным стимулом верить «группам смерти» больше, чем родным.



«У детей есть свои способы это вычислить. Если ребенок открывает свои сообщения, там стоит статус „просмотрено“, а он этого сообщения не смотрел, — он найдет способ скрыть переписку. И тогда родители потеряют малейший контакт с ребенком и доверие. Более того, если ребенок уже находится в этой игре и узнает, что родители читают его переписку, это будет еще большее затягивание в эту игру, которая подтвердит, что и родители плохие, и я плохой, и жизнь плохая», — считает психолог-психотерапевт, рекомендованный член Ассоциации психологов Украины, перинатальный психолог Екатерина Данилевская.



«Запрещать соцсети, гаджеты — бесполезно. Это иллюзия безопасности, мы ничего не можем забрать, не дав взамен равноценное», — также уверена семейный психолог Светлана Ройз. По ее словам, риск депрессий выше у девочек-подростков, так как их самооценка более уязвима.



Основные поведенческие признаки участия ребенка в «группах смерти» назвал омбудсмен Кулеба: отрешенность, усталость, ребенок постоянно хочет спать, сидит в сети посреди ночи, появляются порезы на руках.

«Для нас маркер того, что важно срочно включаться — шрамирование. Боль физическая заслоняет боль эмоциональную. Выдержать боль физическую переносимей, чем боль душевную», — отмечает также Светлана Ройз.



Она подготовила для родителей подробную инструкцию — как уберечь своих детей от участия в опасных интернет-играх.



«Как мы можем во всем этом помочь:

— Многим сложно дождаться результатов (на это просто может не хватать „мощности“ и это особенность этого поколения. Им важны „быстрые проекты“. (Кулинария, проектные лагеря, ограниченные во времени проекты, „тренинги выходного дня“). — Им важна близость. Безопасный круг общения — настольные игры, научные кружки, рукоделие — любые мастер-классы, хобби, творчество. Обучающие проекты. Курсы программирования, шашки -шахматы, фото-мастерские, создание мультфильмов приравнивается к психотерапии.

— Если вам удастся привлечь их к музыке — хоть барабаны, укулеле — это воздействие на „внутреннюю ритмизацию“, это „кондиционер“ для их раскалённой лимбической системы. Знаете, есть такое правило — школы, в которых есть хор и театр, в меньшей зоне риска по буллингу.

— Ощущение важности, так необходимое в этом возрасте: важности своего вклада в сообщество (школы, класса, района...) волонтёрство, тьютерство, социальные проекты. Даже дети 4 класса могут проводить мастер-классы у первоклашек (нужно только продумать, как этого достигать в условиях карантина).

— Приучение к рефлексии — строителлинг, написание эссе, литературные кружки, чтение. Давайте сделаем чтение модным! (Попрошу друзей сделать подборку книг и фильмов для подростков) Сценарные курсы. Курсы актерского мастерства. И это все психотерапия.

— Майндфулнес, медитации, визуализации — все это тормозная система при перевозбуждении. Эти практики помогают „выжить в пустыне“.

Здоровая критичность — любые логические игры, „что, где, когда“, проекты с развенчанием мифов, эксперименты, игры в мафию, опять-таки программирование, шахматы-шашки.

— В Арт-терапии в работе с подростками мы используем тему лабиринта. Прохождение лабиринтов-квестов, рисование лабиринтов. Мы приучаем к ощущению — Выход есть. Логичный. безопасный. В жизнь», — написала Светлана Ройз в Фейсбуке.



А главное для родителей — выстроить доверительные отношения с подростком и дать ему уверенность в том, что он принят и любим. Чтобы у него не возникало потребности искать принятия, участвуя в сомнительных и опасных интернет-играх.



«У всех взрослых я спрашиваю, когда ваш ребенок вам и с вами улыбался? Позволяете ли вы ребёнку вас чему-то научить? Какое любимое блюдо вашего ребёнка? а как ваш ребёнок знает, что вы его любите, что он для вас важен? Пусть наша любовь будет для детей очевидна. А нам хватит сил и мудрости дать им опору в их взрослении. И пусть нам будет за них спокойно», — заявляет Светлана Ройз.

По материалам «Страны»