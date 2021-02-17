Виноваты Беркут и Янукович, а не Порошенко и Парубий. Что депутаты решили по годовщине Майдана

В среду, 17 февраля, Верховная Рада Украиныприняла еще прошлогоднее постановление о «Революции достоинства». Тогда его решили не голосовать — видимо, в силу очевидно спорных исторических заявлений, которые там содержались.

Но в этом году, когда имидж президента Украины Владимира Зеленского дал резкий крен в сторону «армии, мовы, веры», документу решили дать зеленый свет.

Согласно ему, во всех бедах страны во время и после Майдана виноваты президент Янукович и милиционеры «Беркута» — а вот лидеры протестов и экс-президент Порошенко, при котором разгорелась война, остались не при чем.

Правда, удалось провести это решение только с помощью промайдановских фракций. Монобольшинства по этому вопросу у Зеленского сформировать не смогли.

Всего «За» проголосовали 295 депутатов, из них 200 — «слуг народа». То есть решение внутри правящей фракции было не единогласным. Более того депутат Макс Бужанский проголосовал против. Также полным составом против была «Оппозиционная платформа за жизнь».

Журналисты проанализировали постановление Рады.

О чем говорится в документе

В постановлении Рады дается оценка событиям 2013-2014 годов — «Революции достоинства» или Майдану.

Внесла этот проект сборная команда «Голоса», «Евросолидарности» и примкнувших к ним «Слуг народа». Поэтому документ наполнен предсказуемыми трактовками истории.

В самом начале там заявляется, что Виктор Янукович, оказывается, узурпировал власть с 2010 по 2014 годы.

«Узурпация власти в 2010-2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушения прав и свобод человека», — говорится в документе.

Далее идут ссылки на законы и другие решения парламента, которые дают основание для этого постановления. И затем следуют десять пунктов самого документа. Выделим самые главные моменты.

Во-первых, говорится, что «Революция Достоинства — один из ключевых моментов украинского государственного строительства и выразитель национальной идеи свободы».

Уже этот момент крайне спорный для огромной части украинского общества — как минимум Крыма и Донбасса, да и миллионов людей на подконтрольной территории — судя по поддержке партий антимайдановского толка. В этой ситуации можно было найти более нейтральные формулировки, однако пошли другим путем.

Далее говорится, что виновники преступлений на Майдане должны предстать перед судом. А герои Небесной сотни отдали свои жизни против диктатуры и за идеалы демократии.

Затем идет прямое указание на тех, кто виновен в смертях — это милиция и другие чиновники.

«Противоправная деятельность отдельных работников подразделений милиции особого назначения „Беркут“, милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и других должностных и служебных лиц во время Революции Достоинства осуждается как нанесшая непоправимый вред государству и обществу», — говорится в постановлении.

Ключевой пункт «постановы» — это обвинение Януковича в том, что Россия оккупировала украинские территории. Там говорится, что оккупация (слово «аннексия» в новой редакции убрали) состоялась «не в последнюю очередь вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался Российской Федерацией и действовал вопреки национальным интересам Украины».

Ключевым этот пункт можно назвать потому, что здесь снимается всякая ответственность с тех, кто совершил свержение Януковича. После которого и начался «парад суверенитетов».

Еще пара моментов постановления выглядят как настоящее самообличение. Во-первых, говорится, что одна партия или должностное лицо не должны узурпировать власть. Намек идет на Януковича, но те же формулировки легко проецируются и на Зеленского со «Слугами народа», которые имеют всю полноту власти в стране.

Во-вторых, целых три пункта посвящены тому, как власть должна обеспечивать свободу собраний. Понятно, что говорится это с критикой Януковича, который, мол, это не обеспечил.

При этом в современной Украине такая свобода есть только у националистов — попытки других сил выйти на протесты безжалостно подавляются.

Смысл постановления. Кратко

Очевидно, что авторы документа пытаются утвердить «единственно верный» взгляд на Майдан. Который снимает всякую ответственность с его сторонников за происходящее в стране с 2014 года.

Судя по списку инициаторов постановления — это сборная команда промайдановских депутатов Рады. И с этой стороны в тексте документа всё закономерно.

Но почему нужно было именно сейчас принимать такое постановление?

Причина скорее всего в том, что в обществе поднимается все более острая дискуссия о том, чем на самом деле был Майдан. Хотя бы потому, что вал социальных и международных проблем нарастает. И на седьмой год после «Революции достоинства» все сложнее обвинять в них давно ушедшего с политической арены Януковича.

Тем более, что в последние годы становится все больше фактических данных, которые опровергают официальную версию властей. Так, например, документально установлено, что в день бойни на Институтской 20 февраля майдановцы первые открыли огонь по силовикам.

Чтобы положить конец этим «опасным» для Майдана дискуссиям, в Раде и проталкивают это заявление.

Такая логика действовала еще в прошлом году, когда проект только внесли в Раду — но не проголосовали. В нынешнем же году голосование за «постанову» стало подтверждением курса Зеленского на реанимацию «армовиры» времен Порошенко.

Но почему с документом тянули целый год?

Тернистый путь «постановы»

В начале февраля 2020 года документ зарегистрировали в Раде. И рассмотрели на комитете по гуманитарной политике (им тогда управлял нынешний министр культуры Александр Ткаченко).

Комитет проект одобрил. Хотя и не без скандала. Депутаты «Оппозиционной платформы за жизнь» заявили, что Майдан — это «кровавый переворот, положивший начало гражданской войне». Началась перепалка с главой комитета Ткаченко и его замом — Гео Леросом.

Как это было — в материале «Как в Раде заявление по Майдану обсуждали».

Но тогда дальше комитета постановление не прошло. Как объяснял Ткаченко — Рада была слишком занята законом о продаже сельхозземли. А потом момент был упущен.

Впрочем, скорее всего постановление не стали вносить по политическим причинам — Банковая не хотела лишний раз раздражать население риторикой времен Порошенко.

К постановлению вернулись в этом году. Комитет по гумполитике под руководством нардепа от «Слуг» Никиты Потураева, снова рекомендовал проект, внеся туда ряд косметических изменений.

И на этот раз документ решили провести через Раду. Поскольку политическая обстановка изменилась, и Владимир Зеленский твердо стал на путь своего предшественника на посту президента (начал преследовать СМИ, проводит украинизацию и так далее).

Другой вопрос — что это постановление никак не остановит дискуссии по Майдану. И не поднимет популярность «Революции достоинства» в народе, который не отмечает годовщину этого события.

Так, нардеп Бужанский еще накануне голосования заявлял, что с текстом «постановы» не согласится половина населения Украины.

«Сегодня парламент будет голосовать постановление о Майдане, трактующее его как революцию, величайшее событие в нашей истории, и так далее, в духе риторики каденции Президента Порошенко.

То есть, точки зрения, которую не разделяет как минимум половина граждан.

Это политическое постановление, но я просто напомню коллегам из Слуги Народа, что поддержав его, сложно в дальнейшем рассчитывать на голоса избирателей с другой позицией.

И что голосовать за это, значит просто сказать этим людям, что Слуге Народа они не нужны.

Это не вопрос симпатий к Майдану или антипатий к нему.

Это вопрос того, что таким образом страну не сшить, так её можно только продолжать раскалывать дальше.

Ну, а с какими рейтингами закончили свою каденцию партии Майдана, не мне вам рассказывать, коллеги, вы же сами видели».

Юрист Андрей Портнов также накануне голосования напомнил, что «Слуги народа» уже поддерживали не менее скандальные решения.

«Нет ничего особенного, если правящая фракция Слуги Народа проголосует сегодня очередное, внесённое её депутатами, героизирующее массовые беспорядки и убийства на Майдане позорное заявление. Эта фракция уже голосовала за празднование памятных дат нацистких преступников и лиц, причастных к Холокосту. Абсолютно очевидно, что Слуга Народа — это ещё одна партия Майдана и неё такое же будушее, как и у предыдущих».

По материалам «Страны»