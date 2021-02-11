Переплюнул Порошенко и "подшаманил" документы. Что незаконного в указе Зеленского о запрете NewsOne, 112 и ZIK

Более недели назад президент Зеленский неожиданно подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против Козака и отключении от вещания трех оппозиционных каналов — 112, NewsOne и ZIK.

Скандальный указ Зеленского о закрытии каналов был подписан и опубликован вечером 2 февраля.

Телеканалы сразу же были отключены от эфира.

«Страна» решила детально разобраться в юридической стороне вопроса — насколько указ о закрытии каналов является законным.

«Матрешка» от Зеленского

По своей структуре указ напоминает матрешку. У него есть приложение — текст решения СНБО. К которому, в свою очередь, тоже есть приложения — два списка лиц (юридических и физических), к которым применены санкции.

Список физических лиц, к которым применены санкции, состоит всего из одного человека — Тараса Козака, нардепа от ОПЗЖ и владельца опальных телеканалов.

А вот список юридических лиц гораздо длиннее. В него попали восемь компаний — ООО. На них оформлены все лицензии на телевещание оппозиционных каналов.

Текст указа очень короткий: со ссылкой на статью 107 Конституции в нем сказано лишь о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении персональных санкций. Само решение СНБО идет в качестве приложения к указу:

В тексте решения СНБО сказано, что применить санкций предложили СБУ и Верховная Рада. Причем Верховная Рада сделала это еще два с половиной года назад в своем постановлении от 4 октября 2018 года № 2589—VIII. Но вот список каналов был тогда иной — не тот, что в указе от 2 февраля (но об этом ниже).

Как у Зеленского указ «подшаманили»

«Страна» обнаружила, что текст указа о запрете телеканалов был изменен «задним числом». Конкретно — на следующий день после публикации на сайте президента подменили текст приложения № 2 к решению СНБО, которое ввел в действие скандальный указ. В этом приложении, напомним, содержится перечень фирм, попавших под санкции.

Технология подделки очень проста. Поначалу в качестве списка подсанкционных фирм на сайте Зеленского был размещен файл под названием «f2c7ffdfaeed306c15f6f701f27af325_1612296652.doc». Как сообщала «Страна», в свойствах этого файла было указано, что он был создан 2 февраля в 20:06, то есть в день публикации указа:

Однако на следующий день, когда указ уже вступил в силу и телеканалы были отключены от вещания, список фирм тайком заменили. Сейчас, на момент публикации статьи, на сайте президента размещен совершенно другой файл, с названием «0259aaf32211afb37e21ddb1af7ffb0d_1612374670.doc»:

Если скачать этот файл и посмотреть его свойства, то можно убедиться, что содержимое файла было создано 3 февраля (на следующий день после публикации указа) вечером, в 19:33:

Таким образом, список фирм, подпавших под санкции, подвергся редактированию уже после публикации указа Зеленского. По данным «Страны», был изменен текст списка фирм. Поэтому не исключено, что в данном случае идет речь о подделке документа, то есть об уголовном преступлении.

Однако ответить на вопрос о наличии признаков подделки документа должны компетентные органы.

На закрытие телеканалов не пошел даже Порошенко

Указ Зеленского о закрытии телеканалов издан на основании закона «О санкциях», который был принят еще в 2014 году при президенте Порошенко.

«Страна» уже публиковала анализ процедуры принятия этого закона. Поначалу в августе 2014 года в тексте законопроекта ко второму чтению были предусмотрены три пункта, которыми предлагалось ввести «драконовские» санкции против СМИ:

запрет или ограничения ретрансляции теле- и радиоканалов;

запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

ограничение или прекращение деятельности средств массовой информации и других субъектов информационной деятельности, в том числе в сети Интернет:

Однако выступивший тогда на сессии Верховной Рады премьер-министр Арсений Яценюк, согласно стенограмме заседания, призвал исключить из законопроекта эти санкции. «Мы считаем, что такие решения могут приниматься исключительно судами Украины в соответствии с законами и Конституцией», — заявил тогда Яценюк:

Получается, что президент Зеленский осмелился сделать то, против чего выступали даже во времена Порошенко — применить закон «О санкциях» для закрытия СМИ и прекращения трансляции телевизионных каналов. Видимо, этим объясняется поддержка нового указа со стороны ультраправых и работающих на западные гранты организаций, которые с восторгом приветствовали закрытие «неправильных» СМИ.

Но, исходя из обсуждения закона в августе 2014 года, четко понятно, что законодатель сознательно убрал СМИ из-под его действия. Теперь же президент Зеленский, по сути, проигнорировал волю законодателя и применил санкционный закон там, где законодатели выступали против его применения.

Зеленский добавил «от себя» одну фирму и Козака

В качестве одного из юридических оснований для применения санкций к телеканалам названо постановление Верховной Рады, принятое 4 октября 2018 года, то есть еще при Порошенко. В нем Рада предложила СНБО список из семи фирм, на которых записаны лицензии телеканалов NewsOne и 112. Данное постановление подписал тогдашний глава Верховной Рады Андрей Парубий, известный своими ультраправыми взглядами.

Даже Порошенко тогда не решился реализовывать постановление и накладывать санкции на телеканалы. Теперь же, два с половиной года спустя, новый президент Зеленский реализовал задумки своего «попередника».

Более того, Зеленский добавил еще и «от себя». В предложенном Верховной Радой в 2018 году санкционном списке было всего 7 фирм. А в «списке Зеленского» таких фирм уже 8: в него добавили львовское ООО «ТРК «Новые коммуникации», которое имеет отношение к телеканалу ZIK.

Кроме того, в «порошенковском» списке не было нардепа Тараса Козака — собственника оппозиционных телеканалов. Теперь же на него лично наложили санкции как на физическое лицо.

Отметим, что к моменту принятия Радой постановления о санкциях Козак не был владельцем ни одного из указанных телеканалов.

Таким образом, ссылка на решение парламента в данном случае является неуместной. Там не было ни Козака, ни ZIK.

Без вины виноватый

Еще один нюанс: юридические основания для наложения санкций на телеканалы и их владельца весьма сомнительны. Дело в том, что статьей 1 закона «О санкциях» был установлен четкий и ограниченный список лиц, к которым могут применяться санкции со стороны Украины. В этот список попали:

иностранные государства;

иностранные юридические лица;

юридические лица, находящиеся под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента;

иностранцы, лица без гражданства;

субъекты, осуществляющие террористическую деятельность.

Ни под один из этих пунктов ни телеканалы, ни их владелец нардеп Тарас Козак не подпадают. Все они имеют украинскую «прописку», и учредители у всех фирм украинские (в основном — Тарас Козак).

Кроме того, ни телеканалы, ни нардеп не фигурируют как обвиняемые в уголовных производствах по террористической деятельности. По крайней мере — ни Козаку, ни руководителям телеканалов не было вручено даже подозрение о причастности к террористической деятельности. И тем более нет никаких вступивших в силу приговоров суда по данному вопросу.

То есть все обвинения, которые легли в основу запрета оппозиционных телеканалов, с юридической точки зрения несостоятельны.

Что решил Верховный суд

Президенту Зеленскому не впервой накладывать санкции с целью контроля за информационным пространством. Год назад Зеленский продолжил дело Порошенко и своим указом от 14 мая 2020 года запретил в Украине социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники», сервис электронной почты «Mail.ru», поисковик «Яндекс» и другие сайты.

Этот указ был обжалован в судах. В результате 4 ноября 2020 года Верховный Суд поддержал указ Зеленского о запрете соцсетей. В решении по делу № 9901/138/20 Верховный Суд отказал в удовлетворении иска харьковского адвоката Романа Лихачева.

Адвокат подавал иск об отмене указа Зеленского как пользователь соцсетей и сервиса Mail.ru. В подтверждение он предоставил суду скриншоты своих учетных записей на этих информационных ресурсах.

Верховный Суд указал, что истец может использовать другие вебресурсы, аналогичные тем, на доступ к которым был введен запрет. Поэтому права истца, по мнению судей, нарушены не были.

То есть адвокат тогда сыграл на упреждение, «застолбив» за собой место жалобщика-истца, и привел дело в итоге к проигрышу в судебном порядке, по факту подтвердив указ Зеленского.

Теперь же, после запрета телеканалов, адвокат Лихачев снова подал иск об отмене указа Зеленского. Об этом сообщала «Страна».

Адвокат выложил фото иска, который он подал в Кассационный административный суд. Ответчиком в иске значится президент Украины Владимир Зеленский. Третьим лицом — Служба безопасности Украины:

В этой связи отметим, что адвокат Лихачев является членом Харьковской правозащитной группы и возглавляет Чугуевскую правозащитную группу.

Обе организации активно используют для своей деятельности западные гранты, в основном гранты международного фонда «Возрождение» (фонд Сороса).

При этом сами телеканалы заявили, что не имеют отношения к подаче данных исков.

«Иски, поданные якобы в интересах телеканалов „112 Украина“, NewsOne и ZIK, являются технологией власти с целью получить в подконтрольном себе судебном процессе выгодные решения об отказе в открытии производств», — говорится в заявлении трех телеканалов.