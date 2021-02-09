Ящик Пандоры: Илон Маск и чипизация мозга

Бизнесмен-инноватор Илон Маск 2 февраля сообщил о проведении сотрудниками его компании Neuralink операции по вживлению компьютерного чипа в мозг обезьяны. Новость может означать, что до описанных в научной фантастике технологий сращивания мозга с компьютером буквально рукой подать: и если одних эта перспектива вдохновляет, то в других вселяет ужас.

Что предлагает своим потенциальным клиентам Neuralink, насколько близка компания к успеху и чего стоит ожидать, а чего — опасаться от новой технологии?

Материализация мыслей

Идеи о том, что человек может влиять на окружающий мир одним усилием воли и мысли, без задействования мышц, интриговали давно. Телепатией, телекинезом и прочими сверхъестественными способностями наделяли героев сказок, фантастических рассказов и городских легенд.

Однако в середине XIX века оказалось, что мысли действительно материальны: в 1849 году немецкий физиолог Эмиль Генрих Дюбуа-Реймон показал, что мозг в своей работе генерирует слабые электромагнитные импульсы, которые могут быть зафиксированы измерительными приборами. В 1875 году результаты исследований электрической активности мозга и связь между этой активностью и происходящими в мозгу процессами независимо друг от друга проиллюстрировали британец Ричард Каттон и русский физиолог Данилевский. А в 1913 году выпускник Киевского университета опубликовал первую в истории энцефалограмму — запись электрической активности мозга собаки.

Позже, в 1924 году, американец Ганс Бергер сделал первую в истории энцефалограмму человека, создав таким образом мощный метод «прямой» диагностики работы самого важного органа в человеческом теле. Однако нас в этой истории волнует не применение энцефалограмм в медицине, а то, что они стали первым доказательством того, что скрытая от посторонних глаз внутренняя работа мозга, пусть и не совсем непосредственно, а с помощью приборов, может проявлять себя во внешнем мире.

Правда, для этого нужно было научиться расшифровывать сигналы, идущие от мозга, и узнать, каким именно возбуждениям высшей нервной системы соответствует каждый из них. Эта работа активно велась на протяжении XX века, и к его завершению начала давать первые результаты.

Так, в 1999 году учёные Калифорнийского университета создали систему, которая, анализируя сигналы мозга кошек, научились различать, что именно животные видят в данный момент. В 2000 году группе учёных Даремского университета удалось создать устройство, копирующее движение рук обезьяны дурукули благодаря считыванию сигналов, которые мозг животного посылал для управления конечностями. А в лаборатории Джона Донохью университета Брауна смогли научить обезьяну кормить себя с помощью роботизированной руки, управляя ею сигналами её собственного мозга.

В 2007 году компания NeuroSky выпустила игру NeuroBoy, в которой пользователь применял в игровом процессе не только мышь и клавиатуру, но и специальное устройство для фиксации сигналов, исходящих от головного мозга (нейрокомпьютерный интерфейс).

А в 2011 году японцы из Neurowear использовали гарнитуру NeuroSky для создания устройства под названием Nekomimi — повязка в виде собачьих или кошачьих ушей, чьё положение изменяется в зависимости от поведения пользователя.

Позже выпустили похожее устройство: хвост, способный вилять или, наоборот, уныло опускаться в зависимости от настроения «хозяина».

В 2012 году те же Neurowear создали мобильное приложение, которое на основании данных от той же гарнитуры может публиковать в соцсети информацию о настроении пользователя в данный момент.

NeuroSky использовали в своих устройствах технологию так называемых сухих неинвазивных сенсоров, которые монтировались на гарнитуре, просто надевавшейся на голову. Чувствительность и разрешающая способность таких сенсоров оставляла желать много лучшего, и ни для чего, кроме скорее забавных, чем реально интересных игрушек, они не годились.

Впрочем, было очевидно, что технология способна на большее. Но для этого требовалось внедрить электроны непосредственно в мозг. Такие опыты были поставлены в 2006 году исследователями из Массачусетской больницы общего профиля и Университета Брауна.

Двум пациентам, один из которых был парализован после ножевого ранения спинного мозга, а другой — по причине запущенного бокового амиотрофического склероза, вживили в мозг сенсоры BrainGate от компании Cyberkinetics, которые позволили им управлять движением курсора мыши на экране.

Сенсоры BrainGate дали двум парализованным в результате инсульта пациентам дали возможность управлять роботизированными руками

А в 2012 году с помощью сенсоров BrainGate двум парализованным в результате инсульта пациентам дали возможность управлять роботизированными руками. На записанном исследователями видео одна из участниц эксперимента впервые за 12 лет могла пить без посторонней помощи. Пациент после инсульта пьёт кофе из бутылки

Таким образом, технологии, с помощью которых человек может напрямую воздействовать на реальность с помощью собственного мозга, уже не фантастика, а реальность.

Другое дело, что Илон Макс и его Neurolink в своих экспериментах, похоже, готовы пойти существенно дальше.

Neuralink — связь с будущим?

Итак, в чём же состоит ноу-хау Маска? Прежде всего — в конструкции и, что самое главное, размерах чипов-сенсоров, вживляемых в мозг для считывания мозговой активности.

Сенсоры BrainGate представляли собой достаточно громоздкое устройство, закрепляемое на голове и соединяемое проводами с используемой внешней техникой. В Neuralink же утверждают, что добились существенного уменьшения размеров датчиков: они будут полностью вживляться в мозг, и после заращения операционной травмы будут сливаться с костью черепа.

Питание устройства планируется осуществлять с помощью беспроводной магнитной зарядки

Питание устройства планируется осуществлять с помощью беспроводной магнитной зарядки, а сигналы наружу предлагается передавать по технологии Bluetooth. В результате внешне по человеку вообще нельзя будет сказать, есть у него чип или нет. «Кто знает, возможно, я уже чипирован?» — пошутил Маск на одной из презентаций.

По словам Маска, на первых порах устройство будет использоваться преимущественно в медицинских целях. Создатель Neuralink утверждает, что чип позволит помочь людям, страдающим слепотой или потерей слуха (звуковые и видеосигналы, записанные внешними устройствами, будут транслироваться напрямую в мозг, минуя травмированные или отсутствующие органы), параличами, бессонницей, депрессией, эпилеписей, болезнью Альцгеймера и так далее.

Однако в будущем устройство сможет существенно расширить возможности и здоровых людей. Бесконтактное управление электронными устройствами, прямая трансляция в мозг музыки и изображений и даже... общение без слов, то есть настоящая телепатия!

Самый простой пример: вы сможете за доли секунды перемножать многозначные числа без всякого калькулятора. Точнее, калькулятор будет использован, но ваш мозг посредством чипа сам свяжется с ним, введёт условие и почти мгновенно получит ответ.

На этот счёт у Маска, как и во многих других случаях, имеется даже своя философия: дескать, развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта сможет создать условия, в которых компьютеры будут превосходить человека, что поставит человечество как биологический вид перед довольно неприятными рисками. Сращение живого мозга с компьютером, по мнению Маска, позволит избежать такой угрозы. «Мир, контролируемый коллективной волей людей Земли, — я думаю, что это именно то будущее, к которому мы стремимся», — заявил он.

Утверждается, что операция по установке чипа проста и почти безболезненна: её якобы сможет осуществлять специальный робот, и уже в тот же день пациент сможет покинуть больницу. Также подчёркивается, что установленный чип можно легко снять, если владелец этого захочет, — то есть чипирование не является «билетом в один конец».

Фантазии и реальность

Всё это, конечно, здорово. Однако пока что команда Neuralink не показала результатов, хотя бы сравнимых с теми, которые продемонстрировали их коллеги-конкуренты из BrainGate. В настоящее время чипы устанавливались лишь животным: их внедрили двум свиньям (одной из которых устройство сняли, чтобы доказать, что обратная процедура не влияет на здоровье), а теперь — обезьяне.

На одной из презентаций Маск показал, что сенсоры действительно способны считывать информацию из мозга свиньи: к примеру, они могут различить, когда животное нашло еду и так далее.

Но... пока это всё. Правда, сегодня Маск утверждает, что чипированная обезьяна уже может играть в видеоигры у себя в голове и что в будущем он планирует чипировать ещё одного примата, чтобы обезьяны могли сыграть друг с другом, скажем, в виртуальный пинг-понг. Звучит круто, но пока это только слова.

Кстати, продемонстрировать чипированную обезьяну, которая сможет двигать курсор по экрану силой мысли, Маск обещал ещё 28 августа, однако этого не произошло. В научных исследованиях прогнозы далеко не всегда совпадают с реальностью, а отрицательный результат — тоже результат. Однако Маск — ещё и бизнесмен, и с этой точки зрения неудачи для него крайне нежелательны.

Так, в июле 2020 года бывший сотрудник Neuralink рассказал изданию STAT, что работающие на компанию учёные столкнулись с колоссальным давлением со стороны топ-менеджмента компании с целью ускорить работы для получения результата. В итоге шестеро из восьми ведущих сотрудников вынуждены были уволиться.

Кроме того, учёный, имя которого не разглашается, сообщил, что описываемые Маском как абсолютно безопасные и даже практически полностью безболезненные операции по вживлению чипа не столь безобидны и просты: к примеру, якобы предпринятый в начале 2020 года эксперимент по чипированию овцы закончился неудачей.

И здесь мы подходим к самому важному моменту происходящего: к страхам и фобиям, настоящая волна которых вызывается любым сообщением об успехах в деле развития нейрокомпьютерных интерфейсов.

«1984» отдыхает

Критики идеи нейрокомпьютерных интерфейсов не отрицают их широких возможностей. Однако они опасаются, что технологии также открывают широкие возможности для злоупотреблений, которые могут полностью уничтожить привычный нам образ жизни и поставить крест на таких понятиях, как личная свобода и собственное мнение.

Коль скоро, утверждают они, нейрокомпьютерные интерфейсы смогут расшифровывать и даже записывать сигналы человеческого мозга, то есть читать мысли, кто знает, какие именно мысли они будут читать и куда передавать эту информацию? И, кто знает, не станут ли установленные в мозг чипы использоваться для создания системы тотального контроля за поведением масс и отдельных людей?

Звучит параноидально, однако с учётом тенденций последних лет просто отмахнуться от этих аргументов нельзя. Современные информационные системы уже сегодня массово собирают и интерпретируют данные о том, кто мы, где живём, куда путешествуем, чем увлекаемся и какие товары покупаем.

Уже давно перестало быть секретом то, что поисковые системы хранят и анализируют поисковые запросы каждого конкретного пользователя. Якобы — в благих целях.

Не секрет, что мобильные телефоны, к примеру, уже сейчас способны анализировать и записывать нашу речь: в социальных сетях можно найти массу историй вроде того, как человек, обсуждавший со знакомым, к примеру, туристическую поездку, внезапно начинал получать рекламные предложения путёвок именно в ту страну, которая обсуждалась. Автор этих строк и сам столкнулся с ситуацией, когда после обсуждения с супругой покупки определённого устройства начал массово сталкиваться с рекламой таких устройств в баннерной сети Google Ads.

В Google уверяют, что это невозможно и что компания, во-первых, никогда не активирует реально существующие системы распознавания речи без команды, а, во-вторых, не делится этими данными с третьими лицами. Но можем ли мы полностью доверять заверениям компании? Особенно на фоне всё чаще появляющихся новостей об утечках персональных данных из того же Фейсбука?

Ведь совершенно неслучайно в мире растёт популярность «безопасных» браузеров типа DuckDuckGo или систем анонимизации типа TOR или VPN!

А теперь представьте себе, какие возможности в этом смысле открывает компьютерный чип, вживлённый в мозг и непосредственно считывающий ваши мысли! В этом случае для того, чтобы понять, что вы интересуетесь той или иной темой, уже не надо будет, чтобы вы вбили это в поисковый запрос или обсудили с друзьями в пределах досягаемости вездесущего смартфона, — вам достаточно будет просто об этом подумать.

И речь может идти не только о любимом сорте пива или марке обуви, но и, скажем, о политических предпочтениях, религиозных взглядах, идеологии и так далее.

Не меньшую тревогу вызывает официально заявленная возможность чипов транслировать информацию напрямую в мозг. Хорошо если это будет просто музыка или изображение (хотя если это, даже изредка, будет происходить без спроса и без разрешения пользователя, оно уже может доставить проблемы: представьте себе, что вам вдруг начнут показывать кино, когда вы находитесь за рулём автомобиля?).

Но что если таким же путём сможет транслироваться, например, пропаганда? Или хуже: что если сенсор сможет транслировать невербальную информацию, вызывая чувство страха или эйфории, голода или жажды и тому подобное? Ведь обещает же Маск, что его сенсор сможет лечить депрессию? А что если он также окажется способен её вызывать? Причём, к примеру, не абы у кого, а, скажем, у определённой категории пользователей — тех, кто предпочитает Pepsi, а не Coca-Cola или республиканцев, а не демократов?

Звучит параноидально, но можем ли мы поручиться за то, что нечто подобное не станет возможно в реальности?

Самое же интересное следующее: по опыту предыдущих неоднозначных изобретений, можно предположить, что люди вряд ли предпочтут отказаться от существенного увеличения комфорта и возможностей ради безопасности личности. Ведь не отказываются же сегодня от смартфонов даже те, кто уверены, что эти устройства следят за нами?

Пока всё это — дело будущего. Однако, по всей видимости, уже не такого уж отдалённого. Тот же Илон Маск, к примеру, говорит о начале практического использования технологий Neuralink уже через 5-10 лет. Так что, вполне возможно, уже совсем скоро нам предстоит решать — вживлять ли компьютерный чип себе в череп.

По материалам Страна